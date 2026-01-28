Advertisement
trendingNow13088650
Hindi Newsदुनियाअमेरिका में फिर तड़तड़ाई गोलियां, यूएस-मेक्सिको बॉर्डर पर अब किसने की फायरिंग? 1 बुरी तरह से जख्मी

अमेरिका में फिर तड़तड़ाई गोलियां, यूएस-मेक्सिको बॉर्डर पर अब किसने की फायरिंग? 1 बुरी तरह से जख्मी

US-Mexico Border: अमेरिका में एक बार फिर गोलीबारी की घटना सामने आई है. इस बार ये गोलीबारी यूएस-मेक्सिको सीमा के पास हुई है, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 28, 2026, 09:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमेरिका में फिर तड़तड़ाई गोलियां, यूएस-मेक्सिको बॉर्डर पर अब किसने की फायरिंग? 1 बुरी तरह से जख्मी

US-Mexico Border Shooting: बीते दिन अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में गोलीबारी हुई थी, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. अब एक बार फिर  यूएस-मेक्सिको सीमा के पास गोलीबारी हुई, इस गोलीबारी की चपेट में आने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है. यह घटना सीमा से लगभग 10 मील दूर एक छोटे से समुदाय अरिवाका में हुई. अधिकारियों ने कहा कि गोलीबारी में यूएस बॉर्डर पेट्रोल शामिल था, पिमा काउंटी शेरिफ विभाग ने कहा कि वे एफबीआई और यूएस सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा के साथ मिलकर जांच कर रहे हैं कि आखिर क्या हुआ था?

दी गई सहायता
TOI की रिपोर्ट के मुताबिक सांता रीटा फायर डिस्ट्रिक्ट के आपातकालीन दल घटनास्थल पर पहुंचे और घायल व्यक्ति को चिकित्सा सहायता दी, फायर डिस्ट्रिक्ट ने कहा कि व्यक्ति को तत्काल उपचार के लिए मेडिकल हेलीकॉप्टर द्वारा क्षेत्रीय ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया. इसे लेकर FBI ने कहा कि संघीय एजेंट एरिजोना के एक 34 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार करने कोशिश की जा रही है. हालांकि अभी तक वो गिरफ्त में नहीं आ पाया है.

पहले भी आ चुके हैं मामले
इससे पहले इस तरह के और भी मामले सामने आ चुके हैं. अमेरिका के मिनेसोटा राज्य की राजधानी मिनियापोलिस में संघीय आव्रजन अधिकारियों द्वारा की गई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. यह घटना ट्रंप प्रशासन के आक्रामक आव्रजन अभियान के दौरान राज्य में हुई दूसरी मौत थी. जिससे राज्य और केंद्र सरकार के बीच टकराव तेज हो गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

गवर्नर ने कही थे बात
इसके बाद गवर्नर टिम वाल्ज ने इस घटना को घिनौना बताते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से राज्य में तैनात संघीय एजेंटों को तत्काल हटाने की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि हजारों हिंसक और अप्रशिक्षित संघीय अधिकारी मिनेसोटा की शांति और नागरिक अधिकारों के लिए खतरा हैं.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

US Mexico Border Shooting

Trending news

'मियां लोगों को नहीं देना चाहिए भारत में वोट...', CM हिमंता ने बढ़ाया सियासी पारा
CM Himanta Biswa Sarma
'मियां लोगों को नहीं देना चाहिए भारत में वोट...', CM हिमंता ने बढ़ाया सियासी पारा
आज होगी बजट सत्र की शुरुआत, राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी दोनों सदनों को संबोधित
Budget session 2026 27
आज होगी बजट सत्र की शुरुआत, राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी दोनों सदनों को संबोधित
तेलंगाना में नहीं थम रहा अत्याचार, अब NIT वारंगल में कुत्तों पर क्रूरता,दर्ज हुई FIR
Telangana NEWS
तेलंगाना में नहीं थम रहा अत्याचार, अब NIT वारंगल में कुत्तों पर क्रूरता,दर्ज हुई FIR
UGC नियमों पर प्रधान vs प्रियंका: आश्वासन पर प्रियंका चतुर्वेदी ने रखी बड़ी डिमांड
UGC rules controversy
UGC नियमों पर प्रधान vs प्रियंका: आश्वासन पर प्रियंका चतुर्वेदी ने रखी बड़ी डिमांड
NCC रैली से गूंजेगा ‘राष्ट्र प्रथम’ का मंत्र! PM मोदी यूथ को देंगे नेशन-फर्स्ट विजन
PM Modi NCC Rally
NCC रैली से गूंजेगा ‘राष्ट्र प्रथम’ का मंत्र! PM मोदी यूथ को देंगे नेशन-फर्स्ट विजन
Energy सुपरपॉवर बनने की दिशा में भारत का बड़ा कदम, IEW के लिए गोवा में जुटी दुनिया
India Energy Week
Energy सुपरपॉवर बनने की दिशा में भारत का बड़ा कदम, IEW के लिए गोवा में जुटी दुनिया
'उद्देश्य कुछ और है...' UGC नियमों पर खुलकर बोले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज
UGC rules controversy
'उद्देश्य कुछ और है...' UGC नियमों पर खुलकर बोले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज
'धर्म छोड़ो वरना तोड़ देंगे चर्च!' नबरंगपुर में ईसाई परिवारों पर हमले से हड़कंप
Odisha
'धर्म छोड़ो वरना तोड़ देंगे चर्च!' नबरंगपुर में ईसाई परिवारों पर हमले से हड़कंप
UGC का विवाद, छात्रों को जाति में क्यों बांटा गया? देश की सबसे बड़ी बहस का विश्लेषण
UGC
UGC का विवाद, छात्रों को जाति में क्यों बांटा गया? देश की सबसे बड़ी बहस का विश्लेषण
सोनमर्ग में एवलांच के वीडियो ने डराया, जान-माल की सलामती की दुआ कर रहे लोग
Sonamarg
सोनमर्ग में एवलांच के वीडियो ने डराया, जान-माल की सलामती की दुआ कर रहे लोग