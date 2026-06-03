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Hindi Newsदुनियाmpox वायरस को शीशियों में चुराकर लाए, दो अमेरिकी वैज्ञानिकों ने पैदा कर दी दहशत

mpox वायरस को शीशियों में चुराकर लाए, दो अमेरिकी वैज्ञानिकों ने पैदा कर दी दहशत

America News: अमेरिका के दो वैज्ञानिकों पर निष्क्रिय (डीएक्टिवेटेड) mpox वायरस की शीशियां अमेरिका लाने और एयरपोर्ट अधिकारियों से इसके बारे में झूठ बोलने का आरोप लगा है. ये दोनों 9 दिन कांगो में बिताने के बाद अमेरिका लौटे थे. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jun 03, 2026, 07:38 AM IST
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mpox वायरस को शीशियों में चुराकर लाए, दो अमेरिकी वैज्ञानिकों ने पैदा कर दी दहशत

Dangerous Mpox Virus: कभी-कभी कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं. अमेरिका में भी कुछ ऐसा ही हुआ, अमेरिका की एक सरकारी लैब के दो वैज्ञानिकों पर कांगो से निष्क्रिय (डीएक्टिवेटेड) mpox वायरस की शीशियां अमेरिका लाने और एयरपोर्ट अधिकारियों से इसके बारे में झूठ बोलने का आरोप लगा है. ये आरोप विन्सेंट मुंस्टर और क्लाउड क्वे पर लगा है. 

चुराकर ले आए mpox वायरस

मुंस्टर और क्वे को जनवरी में पेरिस से फ्लाइट लेने और कांगो रिपब्लिक में नौ दिन बिताने के बाद डेट्रॉइट मेट्रोपॉलिटन एयरपोर्ट पर रोका गया था. वो कांगो गणराज्य में 9 दिन बिताने के बाद अमेरिका लौटे थे. एयरपोर्ट पर इनकी जांच भी की गई लेकिन उन्होंने mpox वायरस की शीशियों को लाने से इनकार कर दिया था. डेट्रॉइट की फेडरल कोर्ट में विन्सेंट मुंस्टर हैमिल्टन, मोंटाना में रॉकी माउंटेन लेबोरेटरीज में वायरस इकोलॉजी सेक्शन के चीफ हैं. जबकि, क्लाउड क्वे उनके साथ काम करते हैं. 

कांगों में हुई थी मौतें

बता दें कि  mpox बीमारी के फैलने से कांगो में 2,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं. इसे लेकर अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने कहा है कि दोनों वैज्ञानिकों ने इन नमूनों की कोई जानकारी नहीं दी और न ही किसी तरह की कोई भी अनुमति ली, जिसकी वजह से इस मामले को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है. अधिकारियों का मानना है कि इन ऐसी कोशिश की वजह से सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है और इसकी वजह से ही लोगों का भरोसा टूटता है. 

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कोर्ट में किया जाएगा पेश

आज उन्होंने मिसौला, मोंटाना में फेडरल कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है. सरकार की कोर्ट फाइलिंग में इस बात का कोई जिक्र नहीं था कि मुंस्टर और क्वे डीएक्टिवेटेड mpox वायरस को अपनी लैब में क्यों लाना चाहते थे. लेकिन FBI ने कहा कि वे वायरोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने mpox रिसर्च पर बहुत काम किया है.

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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