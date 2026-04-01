Advertisement
trendingNow13160775
Hindi Newsदुनियामिडिल ईस्ट में जंग के बीच US के लिए एक और बुरी खबर, फिर आई F35 क्रैश होने की खबर, कहां हुआ हादसा?

मिडिल ईस्ट में जंग के बीच US के लिए एक और बुरी खबर, फिर आई F35 क्रैश होने की खबर, कहां हुआ हादसा?

F 35 Fighter Jet: मिडिल ईस्ट में जंग के बीच अमेरिका का F-35 जेट विमान नेवादा टेस्ट रेंज में क्रैश हो गया है. हालांकि ये हादसा किस वजह से हुआ इसकी जानकारी नहीं सामने आई है. हादसे में एक पायलट घायल हो गया है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Apr 01, 2026, 06:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

F 35 jet Crashes
F 35 jet Crashes

F-35 Jet Crashes: मिडिल ईस्ट में भीषण जंग छिड़ी है. अमेरिका-इजरायल मिलकर ईरान पर जमकर आग के गोले बरसा रहे हैं, इसी बीच अमेरिका से एक बुरी खबर सामने आ रही है.  US F-35 जेट विमान नेवादा टेस्ट रेंज में क्रैश हो गया है. यह हादसा लास वेगास के उत्तर में हुआ है. हादसे में एक पायलट घायल हो गया है. 

KSNV न्यूज 3 के मुताबिक U.S. मिलिट्री एक पायलट की तलाश कर रही है. एयरक्राफ्ट कोमैन्यूवर करने में दिक्कत हुई. F-35 बेस के मुख्य किराएदार हैं, हथियारों के टेस्ट और टैक्टिक्स डेवलपमेंट टास्क और हमलावर ड्यूटी के लिए, F-35 ट्रेनिंग और एक्सरसाइज के लिए अक्सर बेस पर आते रहते हैं.

पिछले महीने जंग के बीच ईरान ने दावा किया था कि उसने  अमेरिका का F-35 फाइटर जेट मार गिराया है. हालांकि अमेरिका के तरफ से ये दावा खारिज कर दिया था. अमेरिका ने कहा था कि हमले के बाद जेट को मिडिल ईस्ट के एक अमेरिकी एयरबेस पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. विमान सुरक्षित उतार लिया गया और पायलट पूरी तरह सुरक्षित है.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं पिछले साल कैलिफोर्निया में फ्रेस्नो के पास स्थित लेमूर नेवल एयर स्टेशन के नजदीक एक F-35C फाइटर जेट ट्रेनिंग उड़ान के दौरान क्रैश हो गया था. उड़ान के दौरान विमान में अचानक तकनीकी खराबी आ गई. जिसके चलते पायलट को विमान से बाहर निकलना पड़ा. पायलट समय रहते इजेक्ट हो गया और पैराशूट की मदद से सुरक्षित जमीन पर उतरा. उसे मामूली चोटें आईं थी.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

F 35 jet crashes

Trending news

घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी की उम्मीद! 10 जिलों में अवैध कब्जों पर सरकार सख्त
Kashmiri Pandits
घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी की उम्मीद! 10 जिलों में अवैध कब्जों पर सरकार सख्त
भारत में नहीं बिकेंगे चीन के CCTV कैमरे; सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
DNA
भारत में नहीं बिकेंगे चीन के CCTV कैमरे; सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
सूट-बूट पहनकर जुल्म ढाने वाले खरात के लिए लगती थी बोली, हर काम लिए फिक्स था रेट
Ashok Kharat
सूट-बूट पहनकर जुल्म ढाने वाले खरात के लिए लगती थी बोली, हर काम लिए फिक्स था रेट
'BJP एजेंट्स कर रहे वोटर्स हाईजैक...', ममता ने लिखा CEC को खत, लगाई आरोपों की झड़ी
West Bengal Election 2026
'BJP एजेंट्स कर रहे वोटर्स हाईजैक...', ममता ने लिखा CEC को खत, लगाई आरोपों की झड़ी
फारस की खाड़ी में फंसे 28 भारतीय जहाज, नहीं मिल रही ईरान से अनुमति
Indian Ships
फारस की खाड़ी में फंसे 28 भारतीय जहाज, नहीं मिल रही ईरान से अनुमति
'देश में आने वाला है वित्तीय भूकंप...', केरलम से राहुल गांधी ने क्यों किया ऐसा दावा
Kerala Assembly Election 2026
'देश में आने वाला है वित्तीय भूकंप...', केरलम से राहुल गांधी ने क्यों किया ऐसा दावा
'अमेरिका-यूरोप की तर्ज पर अब पंजाब में भी एक्टिव रहेगी पुलिस, 6 मिनट में मिलेगी मदद'
Punjab Police
'अमेरिका-यूरोप की तर्ज पर अब पंजाब में भी एक्टिव रहेगी पुलिस, 6 मिनट में मिलेगी मदद'
'एकला चलो' रणनीति... बंगाल में कांग्रेस का मास्टरस्ट्रोक या TMC के साथ सांठ-गांठ
West Bengal Election 2026
'एकला चलो' रणनीति... बंगाल में कांग्रेस का मास्टरस्ट्रोक या TMC के साथ सांठ-गांठ
पहाड़ों से लेकर मैदानों तक उत्तर भारत में बिगड़ेगा मौसम का मिजाज
Weather
पहाड़ों से लेकर मैदानों तक उत्तर भारत में बिगड़ेगा मौसम का मिजाज
'सेमीकंडक्टर सेक्टर का ग्लोबल हब बन रहा भारत',PM ने गुजरात को दी 3300 करोड़ की सौगात
PM Modi
'सेमीकंडक्टर सेक्टर का ग्लोबल हब बन रहा भारत',PM ने गुजरात को दी 3300 करोड़ की सौगात