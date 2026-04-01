मिडिल ईस्ट में जंग के बीच US के लिए एक और बुरी खबर, फिर आई F35 क्रैश होने की खबर, कहां हुआ हादसा?

F 35 Fighter Jet: मिडिल ईस्ट में जंग के बीच अमेरिका का F-35 जेट विमान नेवादा टेस्ट रेंज में क्रैश हो गया है. हालांकि ये हादसा किस वजह से हुआ इसकी जानकारी नहीं सामने आई है. हादसे में एक पायलट घायल हो गया है.
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F-35 Jet Crashes: मिडिल ईस्ट में भीषण जंग छिड़ी है. अमेरिका-इजरायल मिलकर ईरान पर जमकर आग के गोले बरसा रहे हैं, इसी बीच अमेरिका से एक बुरी खबर सामने आ रही है. US F-35 जेट विमान नेवादा टेस्ट रेंज में क्रैश हो गया है. यह हादसा लास वेगास के उत्तर में हुआ है. हादसे में एक पायलट घायल हो गया है.
KSNV न्यूज 3 के मुताबिक U.S. मिलिट्री एक पायलट की तलाश कर रही है. एयरक्राफ्ट कोमैन्यूवर करने में दिक्कत हुई. F-35 बेस के मुख्य किराएदार हैं, हथियारों के टेस्ट और टैक्टिक्स डेवलपमेंट टास्क और हमलावर ड्यूटी के लिए, F-35 ट्रेनिंग और एक्सरसाइज के लिए अक्सर बेस पर आते रहते हैं.
पिछले महीने जंग के बीच ईरान ने दावा किया था कि उसने अमेरिका का F-35 फाइटर जेट मार गिराया है. हालांकि अमेरिका के तरफ से ये दावा खारिज कर दिया था. अमेरिका ने कहा था कि हमले के बाद जेट को मिडिल ईस्ट के एक अमेरिकी एयरबेस पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. विमान सुरक्षित उतार लिया गया और पायलट पूरी तरह सुरक्षित है.
वहीं पिछले साल कैलिफोर्निया में फ्रेस्नो के पास स्थित लेमूर नेवल एयर स्टेशन के नजदीक एक F-35C फाइटर जेट ट्रेनिंग उड़ान के दौरान क्रैश हो गया था. उड़ान के दौरान विमान में अचानक तकनीकी खराबी आ गई. जिसके चलते पायलट को विमान से बाहर निकलना पड़ा. पायलट समय रहते इजेक्ट हो गया और पैराशूट की मदद से सुरक्षित जमीन पर उतरा. उसे मामूली चोटें आईं थी.