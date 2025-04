डोनाल्ड ट्रंप ने दहलाया यमन, 25 सेकेंड में मचाई तबाही, इंसान से राख बन गए हूती

Donald Trump: अमेरिका की सत्ता फिर से संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप आक्रामक रवैये में नजर आ रहे हैं. टैरिफ हो या फिर उनकी निर्वासन नीति ने दुनिया भर की निगाहों को खींचा है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें देखा जा रहा है कि अमेरिकी सैनिक हूतियों को निशाना बना रहे हैं. इस वीडियो ने तहलका मचा दिया है, इसमें हूती चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं.

ट्रंप ने शेयर किया वीडियो

ट्रंप ने हूती विद्रोहियों पर हमले तेज कर दिया है. जिसकी वजह से अमेरिकी सैनिक हूतियों को निशाना बना रहे हैं. ट्रंप ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से हूतियों को अमेरिकी सैनिक निशाना बना रहे हैं. ये वीडियो ट्रंप ने ट्रुथ सोशल नेटवर्क पर शेयर किया है. इसमें एक दर्जम से ज्यादा इंसानी आकृतियां दिखाई दे रही है.

These Houthis gathered for instructions on an attack. Oops, there will be no attack by these Houthis!

They will never sink our ships again! pic.twitter.com/lEzfyDgWP5

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 4, 2025