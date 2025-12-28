Advertisement
बर्फ में जम गईं छुट्टियों की खुशियां, न्यू ईयर से पहले अमेरिका ठप... बर्फीला तूफान-बाढ़-भूस्खलन और हजारों फ्लाइट कैंसिल

Snowfall and storms in the United States: उत्तर-पूर्वी अमेरिका में भारी बर्फबारी से छुट्टियों के दौरान हवाई और सड़क यातायात प्रभावित हुआ और हजारों उड़ानें रद्द करनी पड़ीं है, वहीं कैलिफोर्निया में बारिश और बाढ़ से भारी नुकसान हुआ, जहां चार लोगों की मौत की हुई है.

 

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 28, 2025, 06:40 AM IST
Snowfall and storms in the United States: अमेरिका के उत्तर-पूर्वी और ग्रेट लेक्स इलाकों में बर्फबारी ने क्रिसमस और नए साल के बीच चल रहे यात्रा सीजन को बुरी तरह प्रभावित किया है. भारी हिमपात के कारण हजारों लोग सड़कों और हवाई अड्डों पर फंसे रहे हैं. न्यूयॉर्क सिटी में शुक्रवार रात से शनिवार सुबह तक करीब 4 इंच बर्फ गिरी, जिससे उड़ानों और सड़क यातायात पर असर पड़ा है. मौसम विभाग के अनुसार, हालांकि बर्फबारी अनुमान से थोड़ी कम रही, लेकिन परेशानी काफी रही है.

 1,500 से ज्यादा उड़ानें रद्द
इस खराब मौसम के चलते शुक्रवार रात से करीब 1,500 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ीं है. न्यूआर्क, जेएफके और लागार्डिया जैसे बड़े हवाई अड्डों ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी कि मौसम के कारण उड़ानों में देरी हो सकती है. शनिवार सुबह तक हालात धीरे-धीरे सुधरने लगे और आसमान साफ होने लगा है, मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि तूफान अब कमजोर पड़ रहा है और धीरे-धीरे दक्षिण-पूर्व की ओर बढ़ रहा है.

10 इंच तक बर्फबारी
न्यूयॉर्क शहर के आसपास के इलाकों में बर्फ की मात्रा अलग-अलग रही है. लॉन्ग आइलैंड के कुछ हिस्सों में 6 इंच से ज्यादा बर्फ गिरी, जबकि कैट्सकिल्स क्षेत्र में 10 इंच तक बर्फबारी दर्ज किया गया है. टाइम्स स्क्वायर में सफाई कर्मचारी सड़कों और फुटपाथों से बर्फ हटाते नजर आए हैं. छुट्टियां मनाने आई कुछ पर्यटकों ने बर्फबारी को सुंदर बताया और इसे यादगार अनुभव कहा है.

राज्य के आधे से ज्यादा हिस्सों में आपातकाल
तूफान से पहले न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने राज्य के आधे से ज्यादा हिस्सों में आपातकाल घोषित कर दिया था. न्यू जर्सी में भी आपात स्थिति लागू की गई है. प्रशासन ने लोगों से गैर-जरूरी यात्रा से बचने की अपील की और ड्राइवरों को सतर्क रहने को कहा है. अधिकारियों ने चेतावनी दी कि फिसलन भरी सड़कों के कारण हादसों का खतरा बना रह सकता है.

चार लोगों की मौत 
वहीं, देश के दूसरे छोर पर कैलिफोर्निया में हालात अलग रहे है. वहां भारी बारिश और बाढ़ के बाद मौसम कुछ हद तक शांत हुआ, लेकिन नुकसान बड़ा रहा है. फ्लैश फ्लड और भूस्खलन से कई इलाकों में घर और गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं.  इन घटनाओं में कम से कम चार लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. मौसम विभाग ने आगे तेज हवाओं की चेतावनी दी है, जिससे पेड़ गिरने और बिजली आपूर्ति बाधित होने का खतरा बना हुआ है.

