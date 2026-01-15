Advertisement
trendingNow13075800
Hindi Newsदुनियाईरान के साथ जंग नहीं चाहता अमेरिका? ट्रंप की धमकी के बाद आया बड़ा अपडेट, युद्ध से क्यों पीछे हट रहे सैनिक

ईरान के साथ जंग नहीं चाहता अमेरिका? ट्रंप की धमकी के बाद आया बड़ा अपडेट, युद्ध से क्यों पीछे हट रहे सैनिक

US Army Not Ready For War With Iran: ईरान में विरोध प्रदर्शन के बीच ट्रंप ने अमेरिकी सैनिकों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने ऐसे एक्शन प्लान की डिमांड रखी है, जिसमें एक ही स्ट्राइक में ईरान के मामले का समाधान हो सके.   

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jan 15, 2026, 10:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ईरान के साथ जंग नहीं चाहता अमेरिका? ट्रंप की धमकी के बाद आया बड़ा अपडेट, युद्ध से क्यों पीछे हट रहे सैनिक

US-Iran Conflict: ईरान में बढ़ते विरोध प्रदर्शन के बीच अमेरिका की ओर से संभावित हमले को लेकर एक नया अपडेट आया है. बुधवार 14 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना ने एक इमरजेंसी मीटिंग कर फिलहाल जंग के लिए तैयार न होने की बात कही है. सेना के अधिकारियों का कहना है कि अगर वे स्ट्राइक करते हैं और इसका कोई हल नहीं निकलता है तो उन्हें लंबे समय के लिए युद्ध में कूदना पड़ सकता है और यह अमेरिका के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है. 

क्या गारंटी चाहते हैं ट्रंप? 

'NBC' के मुताबिक मीटिंग में शामिल सूत्रों ने बताया कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग के बाद अपनी सिक्योरिटी टीम से इसको लेकर राय मांगी. ट्रंप ने सवाल किया कि क्या उनके पास ऐसी कोई योजना है, जिसमें एक ही अटैक के अंदर ईरान के मामले का समाधान हो सके? ट्रंप की सिक्योरिटी टीम इसका कोई जवाब नहीं दे पाई. 'टेलीग्राफ ब्रिटेन' के मुताबिक इस बैठक के तुरंत बाद ईरान की ओर से ट्रंप को मैसेज पहुंचाया गया कि यहां पर कोई भी कड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा. राष्ट्रपति ने इसका जिक्र प्रेस कांफ्रेंस में भी किया.    

ये भी पढ़ें- पहले मारी गोली फिर मांगी कीमत... क्या है ईरान की 'बुलेट फीस', जिसके बिना परिवारों को नहीं मिल रहे प्रदर्शनकारियों के शव   

Add Zee News as a Preferred Source

 

वेनेजुएला जैसा हाल चाहते हैं ट्रंप? 

'NBC' के मुताबिक ट्रंप एक ही स्ट्राइक में ईरान के मामले का समाधान होने की गारंटी चाहते हैं, हालांकि उनकी टीम इसकी गारंटी देने में असफल रही. पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने बताया कि वह आगे की प्रक्रिया पर नजर रख रहे हैं. फिलहाल उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं हैं. बता दें कि ट्रंप वेनेजुएला की तरह साइलेंट ऑपरेशन करना चाहते हैं, जिसमें एक ही झटके में सब समाधान हो जाए, हालांकि इस स्थिति के सत्य होने को लेकर आशंका है. 

ये भी पढ़ें- अरे ये क्या! धमकी के बीच ईरान कर रहा गनफायर ड्रिल, US मिडिल ईस्ट के बेस से समेट रहा बोरिया बिस्तर 

 

कतर बेस से सैनिक क्यों हटा रहा अमेरिका? 

बता दें कि बुधवार 14 जनवरी 2026 की शाम कतर के अल-उदीद मिलिट्री बेस से अमेरिकी सैनिकों के वापस हटने की खबर सामने आई थी. न्यूज एजेंसी 'रॉयटर्स' के मुताबिक अमेरिका उदीद बेस से भी अपने कुछ सुरक्षाबलों को हटा रहा है. फिलहाल इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि आखिर अमेरिका की ओर से यह कदम क्यों उठाया जा रहा है.  

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

अब फोन कॉल से नहीं लुटेंगे लोग! CBI से लेकर RBI तक उतरे मैदान में; पछताएंगे बदमाश
digital arrest
अब फोन कॉल से नहीं लुटेंगे लोग! CBI से लेकर RBI तक उतरे मैदान में; पछताएंगे बदमाश
16 जनवरी को उत्तर भारत बनेगा 'डीप-फ्रीजर', ठंड से सुन्न हो जाएगा शरीर; IMD का अलर्ट
weather update
16 जनवरी को उत्तर भारत बनेगा 'डीप-फ्रीजर', ठंड से सुन्न हो जाएगा शरीर; IMD का अलर्ट
अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव
Indian Coast Guard
अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब
West Bengal
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब
'अब्दुल की गलती ये कि वो भारतीय मुसलमान', नईम का 'स्कूल' ढहाए जाने पर ओवैसी हमलावर
Asaduddin Owaisi news
'अब्दुल की गलती ये कि वो भारतीय मुसलमान', नईम का 'स्कूल' ढहाए जाने पर ओवैसी हमलावर
BMC Elections: बीएमसी चुनाव में महायुति की बल्ले-बल्ले, ठाकरे बंधुओं को लगेगा झटका?
BMC Exit Poll
BMC Elections: बीएमसी चुनाव में महायुति की बल्ले-बल्ले, ठाकरे बंधुओं को लगेगा झटका?
बंगाल में SIR को लेकर उपद्रवियों ने पार की हदें, अब चौकुलिया के BDO ऑफिस में लगाई आग
West Bengal
बंगाल में SIR को लेकर उपद्रवियों ने पार की हदें, अब चौकुलिया के BDO ऑफिस में लगाई आग
Army Day पर सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो; PAK में मची तबाही की झलक दिखी
Army Day
Army Day पर सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो; PAK में मची तबाही की झलक दिखी
वोट डाला, स्याही हटाई! BMC चुनाव में झमेले में फंसा लोकतंत्र तो अफसरों ने दिया जवाब
BMC Election 2026
वोट डाला, स्याही हटाई! BMC चुनाव में झमेले में फंसा लोकतंत्र तो अफसरों ने दिया जवाब
77वें गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट होंगे यूरोपियन काउंसिल के ये नेता, सरकार ने की घोषणा
Republic Day 2026
77वें गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट होंगे यूरोपियन काउंसिल के ये नेता, सरकार ने की घोषणा