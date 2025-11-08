पहले राष्ट्रपति चुनाव से बाहर हुए, DOGE से भी छिनी जिम्मेदारी; क्या गवर्नर चुनाव में झंडे गाड़ पाएंगे विवेक रामास्वामी?

World News In Hindi: अमेरिका में गवर्नर पद का चुनाव होने जा रहा है. इस चुनावी रेस में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव 2024 में अपनी किस्मत आजमा चुके भारतवंशी विवेक रामास्वामी शामिल होने जा रहे हैं. वह ओहियो के गवर्नर पद के लिए चुनाव लड़ेंगे. विवेक रामास्वामी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खुला समर्थन मिल गया है. इसको लेकर ट्रंप ने 'ट्रूथ' सोशल पर लिखा,' विवेक रामास्वामी महान राज्य ओहियो के गवर्नर पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं. एक ऐसी जगह जिसे मैं प्यार करता हूं और जहां मैंने 2016, 2020 और 2024 में तीन बार बड़ी जीत हासिल की है.'

विवेक के समर्थन में उतरे ट्रंप

विवेक रामास्वामी को अपना समर्थन देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा,' मैं विवेक को अच्छी तरह जानता हूं. उनके खिलाफ चुनाव लड़ा है और वह वाकई खास हैं. वह युवा, मजबूत और होशियार हैं. विवेक एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं, जो हमारे देश से सच्चा प्यार करते हैं. आपके अगले गवर्नर के रूप में विवेक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने, टैक्स और नियमों में कटौती करने, मेड इन द यूएसए को बढ़ावा देने, अमेरिकी ऊर्जा प्रभुत्व को बढ़ावा देने, हमारी अब बेहद सुरक्षित सीमा को सुरक्षित रखने, प्रवासी अपराध रोकने, हमारी सेना/पूर्व सैनिकों को मजबूत करने, कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने, चुनावी ईमानदारी को बढ़ावा देने और हमेशा घेरे में रहने वाले हमारे दूसरे संशोधन की रक्षा करने के लिए कड़ा संघर्ष करेंगे.'

DOGE में मिली थी जिम्मेदारी

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि विवेक रामास्वामी ओहियो के एक महान गवर्नर होंगे और मेरा पूरा समर्थन है, वह आपको कभी निराश नहीं करेंगे. बता दें कि साल 2024 के अमेरिकी चुनाव के दौरान विवेक रामास्वामी का नाम काफी चर्चा में रहा. विवेक ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अयोवा कॉकस में चौथा स्थान हासिल किया. इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति की रेस से खुद को बाहर कर लिया था. वहीं ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (DOGE) के गठन की घोषणा करते हुए एलन मस्क और विवेक को जिम्मेदारी सौंपी. बाद में विवेक रामास्वामी से यह जिम्मेदारी वापस ले ली गई और DOGE की जिम्मेदारी मस्क को मिल गई.

विवेक का भारत कनेक्शन

बता दें कि DOGE का काम है कि सरकारी खर्चे में कटौती करे. विवेक का भारत से खास कनेक्शन है. दरअसल विवेक की मां के पास अमेरिकी नागरिकता है, जबकि उनके पिता आज भी भारत के ही नागरिक हैं. विवेक का जन्म ओहियो में ही हुआ था. ब्राह्मण परिवार में जन्मे विवेक हिंदुत्व के खुले समर्थक हैं. उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों पर हिंदू धर्म को लेकर अपनी राय रखी है. इसके साथ ही उन्होंने हिंदुत्व का प्रचार भी किया है. ( इनपुट- आईएएनएस)