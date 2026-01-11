Advertisement
trendingNow13070345
Hindi NewsदुनियाOP Hawkeye: अब सीरिया में कहर बनकर टूटा अमेरिका! 35 से ज्यादा ISIS ठिकाने तबाह

OP Hawkeye: अब सीरिया में कहर बनकर टूटा अमेरिका! 35 से ज्यादा ISIS ठिकाने तबाह

operation hawkeye strike in syria: अमेरिका ने सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले कर ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक चलाया है. यह कार्रवाई दिसंबर में अमेरिकी सैनिकों पर हुए हमले के जवाब में की गई है और आईएसआईएस को पूरी तरह कमजोर करने के मकसद से आगे भी जारी रहेगी.

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 11, 2026, 06:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

OP Hawkeye: अब सीरिया में कहर बनकर टूटा अमेरिका! 35 से ज्यादा ISIS ठिकाने तबाह

operation hawkeye strike in syria: अमेरिका ने सीरिया में आतंकी संगठन आईएसआईएस के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान चलाया है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसे ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक नाम दिया है. इस अभियान के तहत अमेरिका और उसके सहयोगी बलों ने सीरिया के कई इलाकों में आईएसआईएस के ठिकानों पर एक साथ हवाई हमले किए हैं. सेंट्रल कमांड के मुताबिक, ये हमले अमेरिकी समय के अनुसार दोपहर करीब 12:30 बजे किए गए थे. इस कार्रवाई का मकसद आईएसआईएस को पूरी तरह कमजोर करना और भविष्य में होने वाले हमलों को रोकना बताया गया है.

 ठिकानों को बनाया निशाना
CENTCOM ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह अभियान आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की लगातार जारी लड़ाई का हिस्सा है. अमेरिकी सेना का कहना है कि आईएसआईएस अब भी क्षेत्र में खतरा बना हुआ है और वह अमेरिकी व सहयोगी बलों पर हमले की कोशिश करता रहता है. इसी वजह से सीरिया में मौजूद आईएसआईएस के ठिकानों को निशाना बनाया गया है. अमेरिका ने साफ किया है कि वह अपने सैनिकों और साझेदार देशों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा.

यह ऑपरेशन दिसंबर 2025 में शुरू किया गया था. इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लॉन्च किया गया है. इसकी वजह 13 दिसंबर 2025 को सीरिया के पालमायरा में हुआ आईएसआईएस हमला था. इस हमले में दो अमेरिकी सैनिकों और एक अमेरिकी नागरिक की मौत हो गई थी. CENTCOM के मुताबिक, यह हमला आईएसआईएस के एक आतंकी ने किया था. उसी घटना के बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई का फैसला लिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

दुनिया के किसी भी कोने में जाकर आतंकियों को मारेंगे
अमेरिकी सेना ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर कोई संगठन या आतंकी अमेरिकी सैनिकों को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा. CENTCOM ने कहा कि अमेरिका दुनिया के किसी भी कोने में जाकर आतंकियों को ढूंढ सकता है और उन्हें जवाब दे सकता है. इस बयान को आईएसआईएस और अन्य आतंकी संगठनों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस ताजा सैन्य कार्रवाई में अमेरिका ने 90 से ज्यादा सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया है. करीब 35 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया गया है. इस ऑपरेशन में दो दर्जन से ज्यादा लड़ाकू विमान शामिल थे. मारे गए अमेरिकी सैनिकों की पहचान आयोवा नेशनल गार्ड के जवानों के रूप में हुई थी. अमेरिका ने दोहराया है कि आईएसआईएस को खत्म करने का अभियान आगे भी जारी रहेगा और क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे.

 

यह भी पढ़ें: दुलहस्ती प्रोजेक्ट पर PAK की गीदड़भभकी पर भारत का पलटवार, कहा-'खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते'

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

americaoperation hawkeyestrikesyriaISIS

Trending news

वे BJP को खत्म करना चाहते हैं...काफिले पर हमले के बाद क्या बोले सुवेंदु अधिकारी?
suvendu adhikari
वे BJP को खत्म करना चाहते हैं...काफिले पर हमले के बाद क्या बोले सुवेंदु अधिकारी?
क्या चीन-अमेरिका और रूस के बीच होगा तीसरा विश्व युद्ध? भारत पर कैसे पड़ेगी भयानक मार
DNA
क्या चीन-अमेरिका और रूस के बीच होगा तीसरा विश्व युद्ध? भारत पर कैसे पड़ेगी भयानक मार
सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो में आएगा 'खलीफा'! भारत के लिए कितना खतरा?
DNA
सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो में आएगा 'खलीफा'! भारत के लिए कितना खतरा?
कौन हैं पूर्व अधिकारी संजय पांडे? फडणवीस और शिंदे को फंसाने का लगा आरोप
Sanjay Pandey
कौन हैं पूर्व अधिकारी संजय पांडे? फडणवीस और शिंदे को फंसाने का लगा आरोप
सोमनाथ से संगम-दिल्ली तक… क्या 'गजनवी' की सोच एक बार फिर लौट आई है? ऐसे हो रहा हमला
DNA
सोमनाथ से संगम-दिल्ली तक… क्या 'गजनवी' की सोच एक बार फिर लौट आई है? ऐसे हो रहा हमला
ऑपरेशन सिंदूर से गलवान तक, NSA अजित डोभाल ने बताया कैसे टूटता है दुश्मन का मनोबल
DNA Analysis
ऑपरेशन सिंदूर से गलवान तक, NSA अजित डोभाल ने बताया कैसे टूटता है दुश्मन का मनोबल
ओवैसी को हिजाब वाली पीएम चाहिए, लेकिन AIMIM में महिलाओं की है कितनी भागीदारी?
Owaisi
ओवैसी को हिजाब वाली पीएम चाहिए, लेकिन AIMIM में महिलाओं की है कितनी भागीदारी?
'POCSO का हो रहा गलत इस्तेमाल, कानून में जोड़ा जाए रोमियो- जुलियट क्लॉज', SC का आदेश
Pocso law
'POCSO का हो रहा गलत इस्तेमाल, कानून में जोड़ा जाए रोमियो- जुलियट क्लॉज', SC का आदेश
ट्रंप के टैरिफ का दबाव भी नहीं आया काम, भारत फ्रांस से खरीदेगा 114 राफेल विमान
france rafale deal with india
ट्रंप के टैरिफ का दबाव भी नहीं आया काम, भारत फ्रांस से खरीदेगा 114 राफेल विमान
बंगाल में सुवेंदु अधिकारी पर पुलिस के सामने हमला, धरने पर बैठे; इलाके मे तनाव
West Bengal
बंगाल में सुवेंदु अधिकारी पर पुलिस के सामने हमला, धरने पर बैठे; इलाके मे तनाव