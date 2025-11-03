सालों बाद फिर परमाणु विस्फोट की प्लानिंग कर रहा अमेरिका? ट्रंप की इस घोषणा पर क्या बोले ऊर्जा सचिव

US Testing Nuclear Explosion: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अमेरिकन न्यूक्लियर वेपन सिस्टम के नए परीक्षणों का आदेश दिया है, हालांकि US एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट ने स्प्ष्ट किया है कि फिलहाल इस टेस्ट में न्यूक्लियर विस्फोट शामिल नहीं होंगे. ट्रंप प्रशासन की ओर से यह स्पष्टीकरण बीते हफ्ते ट्रंप की ओर से सोशल मीडिया पर दिए गए एक बयान के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को समान आधार पर हमारे परमाणु हथियारों का परीक्षण शुरू करने का आदेश दिया गया है.

परमाणु विस्फोट करेगा अमेरिका?

'फॉक्स न्यूज' को दिए गए एक इंटरव्यू में राइट ने कहा,' मुझे लगता है कि हम अभी जिन परीक्षणों की बात कर रहे हैं, वे सिस्टम परीक्षण हैं. ये परमाणु विस्फोट नहीं हैं. इन्हें हम गैर महत्वपूर्ण विस्फोट कहते हैं.' ऊर्जा सचिव ने कहा कि प्लान की गई इस टेस्टिंग में परमाणु हथियार के सभी अन्य भागों का परीक्षण शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे उपयुक्त जियोमेट्री प्रदान करते हैं और परमाणु विस्फोट की तैयारी करते हैं.' उन्होंने कहा कि टेस्टिंग नई सिस्टम पर किए जाएंगे ताकि इस बात का ध्यान रखा जा सके कि रीप्लेसमेंट न्यूक्लियर सिस्टम वेपन बाकी हथियारों से बेहतर हों.

अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग करेगा अमेरिका?

बता दें कि न्यूक्लियर टेस्टिंग को लेकर पहले से ही ट्रंप की मंशा पर संशय बना हुआ था. खासतौर पर गुरुवार 30 अक्टूबर 2025 को जब उन्होंने साउथ कोरिया में चीनी नेता शी जिनपिंग के साथ मुलाकात से ठीक पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'ट्रुथ सोशल' पर इशारा दिया था कि अमेरिका 33 सालों के बाद परमाणु हथियारों के परीक्षण की प्रक्रिया वापस शुरू करेगा. यह कदम चीन और रूस जैसे अमेरिका के प्रतिद्वंद्वी परमाणु शक्तियों के लिए एक मैसेज माना जा सकता है. ट्रंप ने इस दौरान अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग को लेकर कोई जवाब नहीं दिया था.

अमेरिका ने कब-कब किए न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन?

क्रिस राइट ने कहा कि अमेरिका ने 1960, 1970 और 1980 के दशकों में न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन किए थे और विस्फोटों के बारे में पूरी डीटेल और मेजरमेंट इकट्ठा की थी. राइट ने कहा,'हमारी साइंस और हमारी कंप्यूटर पावर के साथ हम अविश्वसनीय रूप से सटीकता से यह बता सकते हैं कि परमाणु विस्फोट में क्या होगा.' उन्होंने आगे कहा,'अब हम यह अनुकरण करेंगे कि वे कौन सी परिस्थितियां थीं, जिनके कारण यह संभव हुआ और जब हम बम के डिजाइन में बदलाव करेंगे तो वे क्या करेंगे?'

FAQ

अमेरिका के नए परीक्षणों का उद्देश्य क्या है?

नए परमाणु हथियारों के परीक्षणों का उद्देश्य अमेरिकी परमाणु हथियारों की क्षमता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, जिसमें सिस्टम परीक्षण और गैर-महत्वपूर्ण विस्फोट शामिल हैं.

क्या इन परीक्षणों में परमाणु विस्फोट शामिल होगा?

नहीं, इन परीक्षणों में फिलहाल परमाणु विस्फोट शामिल नहीं होगा बल्कि सिस्टम परीक्षण और अन्य भागों का परीक्षण किया जाएगा.