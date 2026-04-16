US Defense Update: अमेरिका ने शुरू कर दी बड़े युद्ध की तैयारी? हथियारों के प्रोडक्शन पर पेंटागन ने दिया ये आदेश

अमेरिका में रक्षा उत्पादन को लेकर एक नई रणनीति पर काम शुरू हो गया है. ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी रक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों, जैसे जनरल मोटर्स और फोर्ड के शीर्ष अधिकारियों के साथ अहम बातचीत की है. बताया जा रहा है कि ये चर्चाएं सिर्फ औपचारिक नहीं, बल्कि काफी व्यापक और शुरुआती स्तर की हैं. इनका मकसद यह समझना है कि किस तरह कार बनाने वाली कंपनियां हथियारों और सैन्य उपकरणों के उत्पादन में अपनी भूमिका निभा सकती हैं. दिलचस्प बात यह है कि ये बातचीत ईरान के साथ युद्ध की स्थिति बनने से पहले ही शुरू हो गई थी. इससे साफ संकेत मिलता है कि अमेरिका पहले से ही अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता को मजबूत करने की दिशा में सोच रहा था.

रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप प्रशासन की योजना है कि पारंपरिक डिफेंस कंपनियों के अलावा ऑटोमोबाइल और अन्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बड़ी कंपनियों को भी इस काम में शामिल किया जाए. इसका मकसद जरूरत पड़ने पर तेजी से बड़े पैमाने पर हथियार और सैन्य सप्लाई तैयार करना है. अगर यह योजना आगे बढ़ती है, तो आने वाले समय में कार फैक्ट्रियों में सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, बल्कि सैन्य उपकरण भी बनते नजर आ सकते हैं. अमेरिका अपने रक्षा उत्पादन को तेज करने के लिए अब पारंपरिक डिफेंस कंपनियों के साथ-साथ बड़े औद्योगिक निर्माताओं को भी शामिल करने पर विचार कर रहा है.

तो क्या अब हथियार भी बनाएंगी ऑटो कंपनियां?

वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने इस बात पर चर्चा की है कि क्या सामान्य निर्माण करने वाली कंपनियां जरूरत पड़ने पर जल्दी से डिफेंस प्रोडक्शन की ओर शिफ्ट हो सकती हैं? इस बातचीत में जीई एयरोस्पेस और ओशकोश कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियां भी शामिल रहीं. इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां, जैसे जनरल मोटर्स और फोर्ड मोटर कंपनी, संभावित तौर पर इस तरह की रणनीति में भूमिका निभा सकती हैं. हालांकि, इस खबर की पुष्टि तुरंत नहीं हो सकी और संबंधित कंपनियों ने भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.

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US इंडस्ट्रियल सेक्टर एक बार फिर डिफेंस प्रोडक्ट की भूमिका में

वहीं, पेंटागन के एक अधिकारी ने बताया कि रक्षा विभाग हर संभव व्यावसायिक तकनीक और समाधान का उपयोग करते हुए अपने रक्षा उत्पादन आधार को तेजी से मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है. उनका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि अमेरिकी सेना को हर स्थिति में तकनीकी और रणनीतिक बढ़त मिलती रहे. इन बैठकों में इस बात पर चर्चा हुई कि किस तरह ऑटो कंपनियों की उत्पादन क्षमता और तकनीकी विशेषज्ञता का इस्तेमाल हथियारों और अन्य सैन्य उपकरणों के निर्माण में किया जा सकता है. माना जा रहा है कि अगर यह योजना आगे बढ़ती है, तो अमेरिका में इंडस्ट्रियल सेक्टर एक बार फिर रक्षा उत्पादन में बड़ी भूमिका निभाता नजर आ सकता है. यह रणनीति कुछ हद तक द्वितीय विश्वयुद्ध के दौर की याद दिलाती है, जब अमेरिकी कंपनियों ने युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन किया था.

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