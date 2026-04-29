Advertisement
trendingNow13196975
Hindi Newsदुनियामंत्री लाइन में खड़े थे और... ब्रिटिश महारानी के साथ ट्रंप ने जो किया, हैरान रह गए सभी

मंत्री लाइन में खड़े थे और... ब्रिटिश महारानी के साथ ट्रंप ने जो किया, हैरान रह गए सभी

ट्रंप के बारे में कुछ भी पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता. वह किसके सामने क्या बोले देंगे. किस गेस्ट से भिड़ जाएंगे. यूक्रेन और साउथ अफ्रीका के नेताओं के साथ उन्होंने जो किया था, आपको याद होगा. इस बार उन्होंने ब्रिटिश महारानी के साथ जो किया, सभी हैरान रह गए. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 29, 2026, 08:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मंत्री लाइन में खड़े थे और... ब्रिटिश महारानी के साथ ट्रंप ने जो किया, हैरान रह गए सभी

ब्रिटिश किंग चार्ल्स और महारानी कैमिला इस समय व्हाइट हाउस के मेहमान हैं. ईरान टेंशन के बीच ट्रंप ने अंग्रेजों को अपना 'दोस्त' कहते हुए तारीफ भी की, लेकिन कैमरे में जो दिखा, सबको हैरान कर गया. दरअसल, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से लेकर तमाम नेताओं को ब्रिटिश महारानी से मिलना था. सभी लाइन में खड़े हुए थे. कैमिला अपने पति के साथ आईं. प्रोटोकॉल के तहत वह एक-एक करके मंत्रियों से हाथ मिला रही थीं, तभी ट्रंप अचानक बीच में कूद पड़े. 

हां, 23 सेकेंड का वीडियो अब वायरल है. जिस तरह से ट्रंप ने कैमिला को साइडलाइन किया, उसे कुछ लोग ब्रिटिश महारानी का अपमान मान रहे हैं. ट्रंप अपने ही कैबिनेट मिनिस्टर्स से हाथ मिला लिए और ब्रिटिश महारानी खड़ी की खड़ी देखती रह गईं. पहले आप वीडियो देखिए. 

सोशल मीडिया पर नजर रखने वाले कुछ लोगों और आलोचकों ने व्हाइट हाउस में आगमन के समय वाले वीडियो की बारीकी से जांच की, तब एक और सीन की तरफ सबका ध्यान गया. हां, ट्रंप ने मंत्रियों से मुलाकात का इशारा करते हुए क्वीन की पीठ पर हाथ रख दिया था. ट्रंप के इस हावभाव को कुछ लोग अपमानजनक मान रहे हैं. अब आप दूसरा वीडियो देखिए. 

अमेरिका और ब्रिटेन दोनों देशों के लोग इस वीडियो पर रिएक्ट कर रहे हैं. वे ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे शाही प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना है. आमतौर पर ब्रिटिश क्वीन को स्पर्श (टच) नहीं किया जाता. वह चाहें तभी कोई उन्हें छूता है. 

लोग इस बात पर हैरानी जता रहे हैं कि कोई राष्ट्रपति ऐसा कैसे कर सकता है. 

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump news

Trending news

जिसको खुजली हो, नागपुर दरबार में आए, मिटा दी जाएगी... बाबा बागेश्वर किस पर भड़क गए?
Baba Bageshwar
जिसको खुजली हो, नागपुर दरबार में आए, मिटा दी जाएगी... बाबा बागेश्वर किस पर भड़क गए?
West Bengal Phase 2 Election 2026 Live: बंगाल चुनाव में ‘नकली उंगलियों’ का खेल? सुवेंदु अधिकारी बोले- TMC ने खरीदीं 750 फर्जी उंगलियां
West Bengal Election 2026
West Bengal Phase 2 Election 2026 Live: बंगाल चुनाव में ‘नकली उंगलियों’ का खेल? सुवेंदु अधिकारी बोले- TMC ने खरीदीं 750 फर्जी उंगलियां
आधी रात SC में हलचल: ‘सिंघम’ को हटाने के लिए किसने खटखटाया अदालत का दरवाजा?
Supreme Court
आधी रात SC में हलचल: ‘सिंघम’ को हटाने के लिए किसने खटखटाया अदालत का दरवाजा?
हवा के साथ आए बदरा और रिमझिम... 48 घंटे सुकून से बीतेंगे, पर मई की भविष्यवाणी खतरनाक
India Weather news
हवा के साथ आए बदरा और रिमझिम... 48 घंटे सुकून से बीतेंगे, पर मई की भविष्यवाणी खतरनाक
पहले चरण में टूटा वोटिंग का रिकॉर्ड, ममता समेत 1448 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर
West Bengal Election 2026
पहले चरण में टूटा वोटिंग का रिकॉर्ड, ममता समेत 1448 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर
'देखता हूं, 4 मई के बाद कौन-सा BJP नेता दिल्ली से आता है', बनर्जी ने दी चेतावनी
Abhishek Banerjee
'देखता हूं, 4 मई के बाद कौन-सा BJP नेता दिल्ली से आता है', बनर्जी ने दी चेतावनी
दूसरे चरण की वोटिंग और 'लास्ट मिनट गोल',बंगाल चुनाव में फुटबॉल पॉलिटिक्स का क्या असर
DNA
दूसरे चरण की वोटिंग और 'लास्ट मिनट गोल',बंगाल चुनाव में फुटबॉल पॉलिटिक्स का क्या असर
लोगों को खतरे में डाल रही बाई नाओ पे लेटर की स्कीम? लोन के नाम पर हो रही दबंगई
Maharashtra news
लोगों को खतरे में डाल रही बाई नाओ पे लेटर की स्कीम? लोन के नाम पर हो रही दबंगई
क्या मुंबई में 'पहलगाम पार्ट-2' की साजिश; क्या है लोन वुल्फ, जिसकी जांच में जुटी ATS
DNA
क्या मुंबई में 'पहलगाम पार्ट-2' की साजिश; क्या है लोन वुल्फ, जिसकी जांच में जुटी ATS
'नया नगर में भी ऑपरेशन सिंदूर चलाने का वक्त', मीरा रोड मामले पर ये क्या बोले राणे?
Mumbai News
'नया नगर में भी ऑपरेशन सिंदूर चलाने का वक्त', मीरा रोड मामले पर ये क्या बोले राणे?