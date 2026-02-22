Advertisement
ट्रंप के रिसॉर्ट में आधी रात को घुसपैठ की कोशिश, सुरक्षाबलों ने हथियारबंद युवक को उतारा मौत के घाट

Donald Trump News: हथियारों के साथ एक युवक ने डोनाल्ड ट्रंप के रिसॉर्ट में घुसपैठ की कोशिश की. हालांकि सीक्रेट सर्विस ने जवाबी कार्रवाई में उसे ढेर कर दिया. इस घटना ने ट्रंप की सुरक्षा व्यवस्था पर एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 22, 2026, 11:16 PM IST
Donald Trump Security Breach: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित प्रसिद्ध मार-ए-लागो (Mar-a-Lago) रिसॉर्ट में सुरक्षा में सेंध लगाने का गंभीर मामला सामने आया है. रविवार तड़के एक हथियारबंद युवक ने गैर-कानूनी तरीके से रिसॉर्ट के सुरक्षित घेरे को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की. हालांकि शख्स को सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने जवाबी कार्रवाई में मार गिराया.

आधी रात को हथियारों के साथ घुसपैठ

ट्रंप के रिसोर्ट की ये घटना रविवार की रात करीब 1:30 बजे की है. सीक्रेट सर्विस के अनुसार, 20 साल के एक युवक को उत्तरी गेट के पास देखा गया. चश्मदीदों और सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, उस युवक के पास एक शॉटगन और फ्यूल का एक डिब्बा भी था, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था. 

सुरक्षाबलों ने की कार्रवाई

युवक के प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करते ही वहां तैनात सीक्रेट सर्विस के एजेंट और पाम बीच काउंटी शेरिफ के डिप्टी ने उसे तुरंत रोकने की कोशिश की. लेकिन युवक ने सरेंडर नहीं किया, जिसके बाद खतरा बढ़ते देख सुरक्षाबलों ने गोलियां चला दीं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वहीं जांच में पता चला है कि हमलावर उत्तरी कैरोलिना का रहना वाला था और उसके परिवार ने कुछ दिन पहले ही उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. 

घटना के समय कहा थे डोनाल्ड ट्रंप?

भाग्यवश उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप रिसॉर्ट में नहीं थे. उस वक्त वे व्हाइट हाउस में मौजूद थे. हालांकि ये ट्रंप की सुरक्षा पर पहला हमला नहीं है. 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिलवेनिया में जानलेवा हमला हुआ था, तब ट्रंप एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे. ऐसे में बार-बार हो रही इन घटनाओं ने अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है.

यह भी पढ़ें - समुद्र के रास्ते ग्रीनलैंड पहुंचा अमेरिकी अस्पताल, राहत मिशन या कुछ और ट्रंप की मंशा

