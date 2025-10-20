टैरिफ की धमकी से रोकी IND-PAK जंग, ट्रंप ने फिर लिया क्रेडिट; जेट गिरने पर भी बोले

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई मौकों पर भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर करने का राग अलपाते रहते हैं. वह अब तक ऐसा 40 बार से भी ज्यादा बार कर चुके हैं. अब एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ने रविवार 19 अकटूबर 2025 को दावा किया है कि उन्होंने भारी टैरिफ के खतरे का फायदा उठाकर भारत-पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध को टाल दिया है, जबकि उन्होंने कहा कि मई 2025 में 2 परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों के बीच बढ़े तनाव के दौरान 7 विमानों को मार गिराया गया था.

ट्रेड के जरिए रोका युद्ध

ट्रंप ने 'फॉक्स न्यूज' को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि उनके प्रशासन ने इस स्थिति को कम करने के लिए ट्रेड प्रेशर का इस्तेमाल किया, जो परमाणु संघर्ष के कगार पर आ सकता था. ट्रंप ने कहा,' जैसा कि हमने अभी बताया मैंने 8 युद्ध समाप्त किए हैं, उनमें से 5 टैरिफ के कारण समाप्त हुए हैं. उदाहरण के लिए टैरिफ के खतरे ने भारत और पाकिस्तान 2 परमाणु संपन्न देशों को युद्ध करने से रोक दिया.' उन्होंने कहा,' वे इस पर काम कर रहे थे. 7 विमान मार गिराए गए. यह बेहद बड़ी बात है और वे इस पर काम कर रहे थे. यह परमाणु युद्ध हो सकता था.'

मेरे हस्तक्षेप से तनाव कम हुआ: ट्रंप

बता दें कि ट्रंप की यह टिप्पणी भारत-पाकिस्तान के बीच मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ी युद्धी की स्थिति को लेकर की गई है. भारत ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकवादी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoK) में 7 आतंकवादी शिविरों पर सटीक हमले किए गए थे. अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी दावा किया कि 200 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी समेत उनके प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से दोनों देशों के बीच तनाव कम हुआ. उन्होंने कहा,' मैंने भारत और पाकिस्तान से लगभग एक ही बात कही थी. देखिए अगर आप एक-दूसरे से लड़ेंगे तो मैं आपके साथ व्यापार नहीं करूंगा. हम 200 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे. इससे आपके लिए व्यापार करना असंभव हो जाएगा.'

'24 घंटे बाद मैंने युद्ध सुलझा लिया...'

ट्रंप के दावों के मुताबिक दोनों देश तुरंत पीछे हट गए. उन्होंने कहा,' नहीं, नहीं, नहीं और 24 घंटे बाद मैंने युद्ध सुलझा लिया. मैंने इसे व्यापार के जरिए सुलझा लिया.' बता दें कि ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के अपने दावों को दोहराते रहे हैं. वह भी इस आधार पर कि व्यापार और टैरिफ संघर्षों को रोकने में अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण थे. भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से किए गए दावों का लगातार खंडन किया है और अपने रुख को दोहराया है कि पाकिस्तान के साथ जम्मू-कश्मीर समेत सभी मुद्दों को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रूप से हल किया जाना चाहिए.

FAQ

डोनाल्ड ट्रंप ने क्या दावा किया है?

ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारी टैरिफ के खतरे का फायदा उठाकर भारत-पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध को टाल दिया.

भारत ने ट्रंप के दावों पर क्या कहा है?

भारत ने ट्रंप के दावों का खंडन किया है और कहा है कि पाकिस्तान के साथ सभी मुद्दों का समाधान द्विपक्षीय रूप से किया जाना चाहिए.