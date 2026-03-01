Advertisement
हमने ईरान के 9 शिप तबाह कर दिए, बाकी भी समंदर के अंदर होंगे..., खामेनेई की मौत के बाद ट्रंप की हुंकार

'हमने ईरान के 9 शिप तबाह कर दिए, बाकी भी समंदर के अंदर होंगे...', खामेनेई की मौत के बाद ट्रंप की हुंकार

US vs Iran: ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अमेरिका के ईरान के खिलाफ हुई बड़ी मिलिट्री एक्शन के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि US ने ईरान के 9 जरूरी जहाजों और नौसेना के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया.   

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Mar 02, 2026, 12:12 AM IST
'हमने ईरान के 9 शिप तबाह कर दिए, बाकी भी समंदर के अंदर होंगे...', खामेनेई की मौत के बाद ट्रंप की हुंकार

Israel vs Iran War: अमेरिकी राष्ट्रपित डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ईरान के खिलाफ की गई एक बड़ी मिलिट्री एक्शन के बारे में बताया. ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के 9 नौसैनिक जहाजों को समुद्र में डुबो दिया, जिनमें से कुछ जहाजें काफी बड़े और रणनीतिक रूप से जरूरी थे. साथ ही उन्होंने उनके नौसेना हेडक्वार्टर को भी तबाह कर दिया. ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि बाकी के बचे जहाजों को भी निशाना बनाया जा रहा है. 

ट्रंप ने पोस्ट में क्या कहा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रूथ' पर ईरान पर हमले को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट के जरिए उन्होंने ईरान के खिलाफ की गई एक बहुत बड़ी अमेरिकी मिलिट्री एक्शन की जानकारी दुनिया को दी है. पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि "मुझे अभी-अभी सूचना मिली है कि हमने ईरान के 9 नौसैनिक जहाजों को नष्ट कर दिया है और डुबो दिया है, जिनमें से कुछ काफी बड़े और रणनीतिक रूप से जरूरी थे. हम बाकी जहाजों की ओर बढ़ रहे हैं. वे भी जल्द ही समुद्र के नीचे दिखाई देंगे. एक दूसरे हमले में, हमने उनके नौसेना हेडक्वार्टर को काफी हद तक नष्ट कर दिया है. इसके अलावा, उनकी नौसेना बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है..."

कब तक क्या है मामला?

अमेरिका-ईरान और इजरायल में चल रहा तनाव अब बेहद गंभीर और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है. 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजारायल ने ईरान पर किए गए सैन्य हमलों के बाद से स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है. अमेरिका और इजरायल ने ईरान के तेहरान सहित कई शहरों पर बड़े हवाई हमले कर सुप्रीम लीडर आयातुल्ला अली खामेनेई और कई टॉप मिलिट्री कमांडरों की मौत के घात उतार दिया. वहीं ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजरायल और खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर कई मिसाइलें दागी हैं, जिससे कई सैनिकों की मौत हुई है. 

Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

US Vs Iran

