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Hindi Newsदुनिया24 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है! ईरान से डील के लिए सीधे नहीं, तो ऑनलाइन जुड़ सकते हैं ट्रंप

24 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है! ईरान से डील के लिए सीधे नहीं, तो ऑनलाइन जुड़ सकते हैं ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति खुद पाकिस्तान आने की सोच रहे हैं. ईरान का पॉजिटिव रुख देख ट्रंप डील फाइनल करने इस्लामाबाद के लिए रवाना हो सकते हैं. समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है. एक सूत्र ने बताया है कि ट्रंप फिजिकली या वर्चुअली पाकिस्तान में होने वाली अगली बातचीत में शामिल हो सकते हैं. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 21, 2026, 12:46 PM IST
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डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो)
डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो)

अमेरिका और ईरान की जंग को लेकर इस हफ्ते कोई बड़ी डील हो सकती है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने खबर दी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ होने वाली आमने-सामने की पीस टॉक में खुद शामिल हो सकते हैं. बैठक इसी हफ्ते पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने वाली है. अब ट्रंप फिजिकली पाकिस्तान जाएंगे या ऑनलाइन जुड़ेंगे, यह अगले कुछ घंटों में इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान का रुख कितना सकारात्मक होता है. ईरान ने बातचीत से पहले एक शर्त रखी है कि जिस शिप को अमेरिका ने कब्जे में ले रखा है, उसके क्रू को फौरन रिहा किया जाए. 

एक पाकिस्तानी सूत्र के हवाले से बताया गया है कि चीजें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं और बातचीत तय रास्ते पर है. सूत्र ने बुधवार को ही बातचीत की बात कही है. तेहरान और वॉशिंगटन के बीच दो हफ्ते का सीजफायर बुधवार को ही समाप्त होने वाला है. ट्रंप ने कह दिया है कि इसके आगे बढ़ने की संभावना बहुत कम है. 

अभी क्या चल रहा

ईरान बातचीत में शामिल होने पर अभी विचार कर रहा है. हालांकि, अमेरिका को उम्मीद है कि ईरान के साथ शांति वार्ता पाकिस्तान में होगी. अमेरिका के एक ईरानी शिप को जब्त करने के चलते दोनों देशों में फिर से तनातनी बढ़ गई थी. इस पर तेहरान ने बातचीत में शामिल नहीं होने की धमकी भी दे दी थी. 

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अभी कहां फंसा है पेच?

रॉयटर्स ने एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी के हवाले से बताया है कि तेहरान बातचीत में शामिल होने पर सकारात्मक रूप से विचार कर रहा है. पहले उसने खारिज कर दिया था, लेकिन अब जोर दिया गया कि अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है. दोनों पक्ष आशान्वित दिख रहे हैं, पर कुछ अनिश्चितताएं अब भी बनी हुई हैं. 

1. ट्रंप ऐसा समझौता चाहते हैं, जो तेल की कीमतों में और वृद्धि और शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव को रोके. हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार विकसित करने के साधन नहीं हो सकते. हां, ट्रंप ने कहा है कि संवर्धित यूरेनियम हर हाल में सौंपना होगा. 

पढ़ें: ईरान ने सेना का चीफ क्यों बदला? कौन हैं अहमद वाहिदी, जो अमेरिका से जंग पर लेंगे फैसला

 

2. तेहरान होर्मुज पर अपने नियंत्रण का लाभ उठाकर अमेरिका से ऐसा समझौता करने की उम्मीद कर रहा है, जो फिर से युद्ध को टाल दे और प्रतिबंधों में ढील दे. हालांकि, वह अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर रिजर्व है. 

ट्रंप ने चेतावनी दे रखी है कि ईरान उनकी शर्तों को नहीं मानेगा तो उसके हर पुल और बिजली संयंत्र को नष्ट कर देंगे. उधर, ईरानी आर्मी ने नया चीफ बनाया है और क्षेत्र में तीन तेल ठिकानों पर हमले की आशंका जताई जाने लगी हैं. पाकिस्तान ने बातचीत की तैयारी शुरू कर दी है. खबर है कि इस्लामाबाद में लगभग 20,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं. इससे पहले खबर आई थी कि ट्रंप के डिप्टी जेडी वेंस पाकिस्तान के लिए निकल रहे हैं.

पढ़ें: पाकिस्तान में बातचीत पार्ट-2 की चर्चा, इधर ईरान ने तीन बड़े तेल ठिकानों पर मिसाइलों का मुंह मोड़ा!

 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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