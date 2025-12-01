ट्रंप को क्या हुआ? बोले- मेरा MRI हो गया लेकिन क्या स्कैन किया पता नहीं... शेयर करूंगा रिपोर्ट

Donald Trump on MRI Scan: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों अपनी हेल्थ को लेकर चर्चा में हैं. पिछले दिनों उन्होंने अपनी एमआरआई (MRI) कराई थी. तभी से यह सवाल बना हुआ है कि क्या वो पूरी तरह ठीक हैं? लोग यह जानना चाहते हैं कि ट्रंप की एमआरआई का नतीजा क्या था? अब खुद ट्रंप ने इस पर जवाब दिया है. फ्लोरिडा से वॉशिंगटन लौटते समय अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि वह चाहें तो अपनी एमआरआई (MRI) रिपोर्ट सबको दिखा सकते हैं.

फ्लोरिडा से वाशिंगटन लौटते समय पत्रकारों से बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ने कहा 'यदि आप इसे जारी करना चाहते हैं, तो मैं इसे जारी कर दूंगा.' ट्रंप ने दावा किया है कि उनके एमआरआई के नतीजे बिलकुल सही आए हैं. ट्रंप ने भी कहा कि उन्हें भी ये नहीं पता कि MRI किस अंग की हुई. उन्होंने हंसते हुए कहा कि यह दिमाग की MRI नहीं थी, मैंने एक कॉग्निटिव टेस्ट दिया था और मैं उसमें पास हो गया था.'

कैरोलिन लेविट ने क्या बताया?

अब तक व्हाइट हाउस ने यह नहीं बताया कि ट्रम्प ने एमआरआई क्यों कराई थी और शरीर के किस हिस्से की जांच हुई थी. प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने सिर्फ इतना बताया कि यह 'रूटीन फिजिकल चेकअप' का हिस्सा था. उनके मुताबिक, डॉक्टरों ने 'एडवांस्ड इमेजिंग' की थी और रिपोर्ट में दिखा कि ट्रंप की सेहत अभी भी बेहद शानदार है.

एक तस्वीर ने बढ़ाई चिंता

दरअसल, मार-ए-लागो में ली गई एक तस्वीर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेहत को लेकर चर्चा बढ़ा दी हैं. फोटो में वो एक खिड़की के पास बैठे हुए दिखे, उनकी आंखें बंद थीं और मुंह थोड़ा खुला हुआ था. उन्होंने अपनी वही सफेद पोलो शर्ट पहनी थी, जिसे वे अक्सर गोल्फ खेलते समय पहनते हैं, और सिर पर उनकी लाल टोपी थी, जिस पर 45-47 लिखा था. इस तस्वीर के बाद कई लोगों ने पूछा कि उनकी तबीयत ठीक है या नहीं.

लोग चाहते हैं कि एमआरआई की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए

इसी बीच ट्रंप के एमआरआई स्कैन को लेकर भी सवाल बढ़ गए हैं. इससे पहले ट्रंप ने खुद बताया था कि उन्होंने एमआरआई कराया है, जबकि व्हाइट हाउस का कहना था कि वह अक्टूबर में केवल सामान्य जांच के लिए अस्पताल गए थे, लेकिन अब तक यह नहीं बताया गया है कि स्कैन क्यों हुआ और उसकी रिपोर्ट में क्या आया.

व्हाइट हाउस ने सिर्फ इतना बताया था कि ट्रंप को क्रॉनिक वेनस इनसफीशिएंसी (CVI) नाम की एक समस्या है, लेकिन बाकी उनकी सेहत बढ़िया है. इसके बावजूद लोग चाहते हैं कि एमआरआई की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, ताकि उनकी सेहत को लेकर कोई भ्रम न रहे.

क्या होती है MRI?

एमआरआई (MRI) को इंग्लिश में मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं. यह एक ऐसी स्कैनिंग तकनीक है, जिसकी मदद से डॉक्टर शरीर के अंदर मौजूद अंगों, ऊतकों और हड्डियों को साफ-साफ देख पाते हैं. इससे बीमारियों का पता लगाने, चोट पहचानने और इलाज की सही योजना बनाने में काफी मदद मिलती है.

एमआरआई मशीन एक बड़ी सुरंग जैसी ट्यूब होती है. मरीज एक चलती टेबल पर लेटता है, जो धीरे-धीरे मशीन के अंदर चली जाती है. मशीन अपने चुंबक और रेडियो तरंगों से शरीर के अंदर से संकेत (signals) इकट्ठे करती है. फिर कंप्यूटर इन संकेतों को मिलाकर अंदरूनी हिस्सों की बेहद साफ 3D तस्वीरें तैयार करता है, जिन्हें डॉक्टर स्क्रीन पर देख सकते हैं या जरूरत हो तो प्रिंट भी कर सकते हैं. मतलब ये कि एमआरआई एक सुरक्षित और बेहद सटीक स्कैन है.

