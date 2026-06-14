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US Primary Election 2026: विचार और विश्लेषण: भारतीय मूल के अमेरिकी अब अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं

US Primary elections 2026: भारत के लिए सीख यह नहीं है कि वॉशिंगटन या कैलिफोर्निया में भारतीय उपनाम गिनकर प्रभाव का अनुमान लगाया जाए. बेहतर सीख यह है कि समय के साथ प्रवासी समुदाय किस तरह अमेरिकी सत्ता-व्यवस्था का हिस्सा बनता है.

Written ByRobinder SachdevEdited By:Shwetank Ratnamber
Published: Jun 14, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:45 PM IST
US Primary Election 2026: विचार और विश्लेषण: भारतीय मूल के अमेरिकी अब अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं

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