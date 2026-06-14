National Primary Elections 2026: कैलिफोर्निया में जून 2026 के प्राइमरी चुनावों ने एक महत्वपूर्ण तस्वीर सामने रखी है. इससे पता चलता है कि भारतीय प्रवासी समुदाय अब अमेरिकी सार्वजनिक जीवन में कितनी गहराई से शामिल हो चुका है. यह उपस्थिति केवल बड़ी और चर्चित चुनावी सीटों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे राजनीतिक ढांचे में दिखाई देती है.
जब भारत में लोग अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की राजनीतिक सफलता के बारे में सोचते हैं, तो कुछ बड़े नाम तुरंत याद आते हैं- भारतीय मूल की एक पूर्व उपराष्ट्रपति, कांग्रेस के कुछ सदस्य और सार्वजनिक जीवन में कुछ चर्चित चेहरे. लेकिन असली कहानी इससे अधिक शांत और कहीं अधिक गहरी है.
कैलिफोर्निया अमेरिका में भारतीय-अमेरिकी आबादी के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है. वहां 2 जून को हुए प्राइमरी चुनावों ने दिखाया कि यह समुदाय अब कभी-कभार कोई बड़ा राजनीतिक सितारा पैदा करने तक सीमित नहीं है. वह अमेरिकी राजनीति की पूरी व्यवस्था में अपनी जड़ें जमा रहा है—अमेरिकी कांग्रेस से लेकर राज्य विधानसभाओं और नगर परिषदों तक.
राजनीतिक परिपक्वता का सबसे स्पष्ट संकेत यह है कि भारतीय मूल के उम्मीदवार अब एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं. कैलिफोर्निया के 17वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट में प्रसिद्ध सिलिकॉन वैली डेमोक्रेट और सांसद रो खन्ना नवंबर में रिपब्लिकन उम्मीदवार रितेश टंडन का सामना करेंगे, जो स्वयं भारतीय मूल के हैं. इसी प्राइमरी में तीसरे भारतीय-अमेरिकी, टेक्नोलॉजी उद्यमी ईथन अग्रवाल भी उम्मीदवार थे.
यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पता चलता है कि भारतीय-अमेरिकी अब केवल प्रतिनिधित्व चाहने वाले एक ही समुदाय या वोट-ब्लॉक की तरह व्यवहार नहीं कर रहे. वे अब अलग-अलग दलों, विचारधाराओं और राजनीतिक नेटवर्कों के भीतर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं. किसी समुदाय का राजनीति में दिखाई देने से सामान्य राजनीतिक भागीदारी तक पहुंचना इसी तरह होता है.
सबसे महत्वाकांक्षी विकास कार्यकारी सत्ता की ओर बढ़ना है. लॉस एंजेलिस सिटी काउंसिल की सदस्य निथ्या रमन लॉस एंजेलिस के मेयर पद की दौड़ में रनऑफ तक पहुंच गई हैं. लॉस एंजेलिस अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर है।. यदि वे जीतती हैं, तो वे इस शहर का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय-अमेरिकी होंगी.
किसी शहर को चलाना, विधायिका की सीट रखने से अलग जिम्मेदारी है. एक मेयर को आवास, पुलिसिंग, बेघर लोगों की समस्या, सार्वजनिक सेवाओं, बजट, शहरी अव्यवस्था और संकट प्रबंधन जैसे मुद्दों का जवाब देना पड़ता है. इसलिए निथ्या रमन का अभियान एक गंभीर पड़ाव को दिखाता है. अमेरिका में भारतीय मूल की राजनीति अब केवल विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है, वह अब कार्यकारी जिम्मेदारी तक पहुंच रही है.
साथ ही, जीत अब निश्चित नहीं रही और यह भी राजनीतिक परिपक्वता का संकेत है. वरिष्ठ सांसद एमी बेरा अपने कांग्रेस चुनाव में आगे बढ़े, लेकिन एक बदले हुए और प्रतिस्पर्धी राजनीतिक माहौल में. असेंबली सदस्य जस्मीत कौर बैंस ने राज्य स्तर की अपनी मजबूत स्थिति छोड़कर कैलिफोर्निया के 22वें डिस्ट्रिक्ट से कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा, जहां नवंबर की दौड़ में जगह बनाने की उनकी कोशिश बेहद कम अंतर पर आकर टिक गई. वकील राखी इसरानी ने कैलिफोर्निया के 14वें डिस्ट्रिक्ट में ध्यान खींचा, लेकिन उनका प्राइमरी प्रदर्शन यह याद दिलाता है कि पैसा, पहचान और समुदाय का नेटवर्क अपने-आप वोटों में नहीं बदल जाते.
ये असली चुनावी मुकाबले हैं, औपचारिक जीत-यात्राएं नहीं, और यही मुख्य बात है. कोई समुदाय अगर केवल सुरक्षित सीटें ही जीतता है, तो वह अभी भी भूगोल या पार्टी ढांचे से संरक्षित हो सकता है. लेकिन जो समुदाय कुछ चुनाव जीतता है, कुछ हारता है, भीतर से विभाजित होता है और कठिन मुकाबलों से सीखता है, वही सचमुच राजनीतिक रूप से परिपक्व बनता है.
असली गहराई सुर्खियों के नीचे दिखाई देती है. कैलिफ़ोर्निया स्टेट असेंबली में डॉ. दर्शना पटेल और ऐश कालरा जैसे मौजूदा प्रतिनिधि आगे बढ़े. यह राजनीति का कम चमकदार पक्ष है, लेकिन अक्सर अधिक महत्वपूर्ण होता है. पहली जीत ध्यान खींचती है, लेकिन पद पर टिके रहना राजनीतिक मजबूती बनाता है.
स्थानीय स्तर पर भी भारतीय मूल के उम्मीदवार नगर परिषद और नगरपालिका चुनावों में उतर रहे हैं. ऐसे चुनाव आमतौर पर भारतीय प्रवासी समुदाय की बड़ी सुर्खियां नहीं बनते, लेकिन भविष्य के विधायक, मेयर और कांग्रेस सदस्य अक्सर यहीं से तैयार होते हैं. जो समुदाय केवल संघीय पदों के पीछे भागता है, वह अभी भी मुख्य रूप से अपनी दृश्यता बढ़ाने पर केंद्रित है. जो समुदाय स्थानीय चुनाव लड़ता है, वह सचमुच अपनी जड़ें जमा रहा है.
हेडलाइनों में जितना दिखाई देता है, उससे कम—और यह बात साफ कहना जरूरी है. इनमें से अधिकतर नेता पहले अमेरिकी राजनेता हैं।. उनका भारतीय मूल उनकी पृष्ठभूमि का हिस्सा है, लेकिन यह अपने-आप तय नहीं करता कि वे कैसे वोट करेंगे, भारत से जुड़े मुद्दों पर भी नहीं.
भारत के लिए सीख यह नहीं है कि वॉशिंगटन या कैलिफोर्निया में भारतीय उपनाम गिनकर प्रभाव का अनुमान लगाया जाए. बेहतर सीख यह है कि समय के साथ प्रवासी समुदाय किस तरह अमेरिकी सत्ता-व्यवस्था का हिस्सा बनता है.
कैलिफ़ोर्निया 2026 की असली कहानी यही है. भारतीय मूल के अमेरिकी अब प्रतीकात्मक 'पहली उपलब्धियों' वाले दौर से आगे बढ़ रहे हैं. वे अब अमेरिकी राजनीति में स्थायी भागीदार बनने के कठिन और अधिक अर्थपूर्ण चरण में हैं- मुकाबला कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, हार रहे हैं, बदल रहे हैं और फिर लौट रहे हैं, बाकी सभी की तरह.
(लेखक The Imagindia Institute के प्रेसिडेंट और विश्व मामलों के टिप्पणीकार हैं. उन्हें विश्व शांति में योगदान के लिए King Sejong the Great Hangeul Grand Prize 2024 से सम्मानित किया गया है. उनकी हालिया पुस्तक Trumpotopia: A Guidebook to Decode Donald Trump है.)