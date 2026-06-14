साथ ही, जीत अब निश्चित नहीं रही और यह भी राजनीतिक परिपक्वता का संकेत है. वरिष्ठ सांसद एमी बेरा अपने कांग्रेस चुनाव में आगे बढ़े, लेकिन एक बदले हुए और प्रतिस्पर्धी राजनीतिक माहौल में. असेंबली सदस्य जस्मीत कौर बैंस ने राज्य स्तर की अपनी मजबूत स्थिति छोड़कर कैलिफोर्निया के 22वें डिस्ट्रिक्ट से कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा, जहां नवंबर की दौड़ में जगह बनाने की उनकी कोशिश बेहद कम अंतर पर आकर टिक गई. वकील राखी इसरानी ने कैलिफोर्निया के 14वें डिस्ट्रिक्ट में ध्यान खींचा, लेकिन उनका प्राइमरी प्रदर्शन यह याद दिलाता है कि पैसा, पहचान और समुदाय का नेटवर्क अपने-आप वोटों में नहीं बदल जाते.