Advertisement
trendingNow13234407
Hindi Newsदुनियाहोर्मुज बंद होते ही चुपचाप नमक की गुफाओं में तेल छिपा रहा अमेरिका, क्या भारत के पास है ऐसी कोई स्ट्रैटजी?

होर्मुज बंद होते ही चुपचाप नमक की गुफाओं में तेल छिपा रहा अमेरिका, क्या भारत के पास है ऐसी कोई स्ट्रैटजी?

Strategic Oil Reserves In Salt Cave: होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने के बाद से ऑयल सप्लाई में बड़ी बाधा आई है. इस संकट से निपटने के लिए ऑयल सप्लाई बेहद जरूरी है. अमेरिका ने तो नमक की गुफा में इसका इंतजाम किया है, लेकिन भारत ने इसके लिए क्या कदम उठाए हैं? 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 31, 2026, 11:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

होर्मुज बंद होते ही चुपचाप नमक की गुफाओं में तेल छिपा रहा अमेरिका, क्या भारत के पास है ऐसी कोई स्ट्रैटजी?

Oil Reserves: पश्चिम एशिया जंग में होर्मुज संकट ने कई देशों की नाक में दम किया है. इस संकट के बाद से क्रूड ऑयल का स्टोरेज बेहद आवश्यक हो गया है. दुनियाभर में ऑयल रिजर्व को काफी सहेजकर रखा जाता है. इसके लिए अमेरिका से लेकर भारत तक हर कोई अलग-अलग स्ट्रैटजी अपनाते हैं. बता दें कि अमेरिका नमक की गुफाओं में अपने तेल रखता है. वहीं भारत में भी ह्यूमन मेड चट्टानी गुफाएं हैं, जहां कच्चे तेल को स्टोर किया जाता है. 

कितना है ग्लोबल ऑयल रिजर्व? 

होर्मुज स्ट्रेट 2 महीने से भी ज्यादा समय से बंद है, जिसके चलते ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर दबाव बढ़ रहा है. मार्च 2026 में तेल कीमतों में अचानक आई बढ़ोत्तरी को रोकने के लिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के सदस्यों की ओर से 400 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल जारी करने के समन्वित कदम के हिस्से के तौर पर अमेरिका ने स्ट्रैटजिक पेट्रोलियम स्टोरेज से 172 मिलियन बैरल तेल जारी करना शुरू किया. ग्लोबल लेवल पर साल 2025 के अंत तक ग्लोबल स्ट्रैटजिक ऑयल रिजर्व का अनुमान 2.5 अरब बैरल था. इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा चीन का था.  

ये भी पढ़ें- नीचे सैनिकों की झड़प तो ऊपर हथियारों की जंग, रूस-यूक्रेन वॉर में कैसे गेमचेंजर बना योल्का सिस्टम?

Add Zee News as a Preferred Source

 

नमक की गुफा 

'द कंजर्वेशन' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी' में इंटरनेशनल रिसर्च के प्रोफेसर और पूर्व पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट स्कॉट मोंटगोमरी ने कहा कि ऑयल रिजर्व के लिए नमक सबसे आदर्श जगह है. उन्होंने बताया,' ऑयल को गुफाओं से निकालने और वापस भरने की एक लिमिटेड संख्या ही होती है. इनमें तेल निकालने और वापस डालने के तकरीबन 5 साइकिल का सिक्योरिटी मार्जिन है. इस प्रोसेस में गुफा की दीवारों को अधिक नुकसान नहीं होता है. ऐसे में जियोलॉजिकल रियलिटी यही है कि हमें नई गुफाएं बनानी ही होंगी.'  

ये भी पढ़ें-  महाशक्ति बन रहा भारत, दुनियाभर में दिख रहा दम... अमेरिकी रक्षा मंत्री का बड़ा दावा, अचानक क्यों करने लगे तारीफ?  

अमेरिका का ऑयल रिजर्व 

अमेरिका में लुइसियाना से लेकर टेक्सास तक हर तरफ ऑयल इंडस्ट्री फैली है. यहां पर मौजूद रिफाइनरी में टैंकर खाड़ी तल से निकाले गए क्रूड ऑयल को स्टोर करते हैं. यह इलाका अंडरग्राउंड सॉल्ट डिपॉजिट के एक नेटवर्क का घर भी है. इसे सॉल्ट डोम भी कहा जाता है. इनके अंदर गहराई में कई गुफाएं हैं, जिन्हें1970 के दशक में खोदा गया था. यहां पर अमेरिका का विशाल ऑयल रिजर्व और स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व स्थित है. मौजूदा समय में अमेरिका का रिजर्व 374 मिलियन बैरल तेल है. यह इसकी 714 मिलियन बैरल की क्षमता से फिलहाल काफी कम है. 

क्या है भारत की तैयारी? 

भारत की ओर से ऑयल रिजर्व के इंतजाम की बात करें तो साल 2023 में खबर आई थी कि  सरकारी इंजीनियरिंग कंसल्टिंग फर्म इंजीनियर्स इंडिया (EIL) की ओर से राजस्थान में नमक की गुफाओं पर बेस्ड स्ट्रैटजिक ऑयल रिजर्व के डेवलपमेंट की संभावनाओं और  फिजीबिलिटी का स्टडी कर रही है. अगर यह प्लानिंग सक्सेसफुल होती है, तो भारत अपनी पहली नमक की गुफाओं पर बेस्ड ऑल स्टोरेज की सुविधा पा सकता है. यह देश की स्ट्रैटजिक ऑयल रिजर्व कैपिसिटी बढ़ाने के सरकार के मकसद के मुताबिक है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

TAGS

Oil Reserves

Trending news

शुभेंदु सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार कल, इन MLA's की निकल सकती है 'लॉटरी', देखें LIST
West Bengal
शुभेंदु सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार कल, इन MLA's की निकल सकती है 'लॉटरी', देखें LIST
क्या 7 साल पुरानी कसम पूरी करेंगे डीके शिवकुमार? तिहाड़ में ली थी यह शपथ
Karnataka politics
क्या 7 साल पुरानी कसम पूरी करेंगे डीके शिवकुमार? तिहाड़ में ली थी यह शपथ
एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में काजल वाजा का दम, सिल्वर मेडल जीत बनाया रिकॉर्
Kajal Vaja
एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में काजल वाजा का दम, सिल्वर मेडल जीत बनाया रिकॉर्
TMC में बढ़ी अंदरूनी कलह ... ममता ने बुलाई विधायकों की बैठक, 80 में से 20 ही पहुंचे
Bengal politics
TMC में बढ़ी अंदरूनी कलह ... ममता ने बुलाई विधायकों की बैठक, 80 में से 20 ही पहुंचे
31 मई सुकून से बीत गई, जून की शुरुआत में सूरज देवता लगाएंगे गर्मी का बैक गियर?
weather update
31 मई सुकून से बीत गई, जून की शुरुआत में सूरज देवता लगाएंगे गर्मी का बैक गियर?
चीते जितने खतरनाक, पल भरकर ले सकते हैं जान; भारत में पाले ये डॉग्स तो सीधा होगी जेल
Banned Dogs Breed
चीते जितने खतरनाक, पल भरकर ले सकते हैं जान; भारत में पाले ये डॉग्स तो सीधा होगी जेल
CBSE ने कबूली OSM पोर्टल की सुरक्षा में चूक, पहले खारिज किए थे दावे अब दी सफाई
CBSE
CBSE ने कबूली OSM पोर्टल की सुरक्षा में चूक, पहले खारिज किए थे दावे अब दी सफाई
कोई GF से मिलने आया तो किसी ने घुसपैठ के लिए पार किया बॉर्डर, 3 पाकिस्तानी गिरफ्तार
Jammu Kashmir
कोई GF से मिलने आया तो किसी ने घुसपैठ के लिए पार किया बॉर्डर, 3 पाकिस्तानी गिरफ्तार
राज्यों में हो रही शिक्षा की दुर्व्यवस्था की जिम्मेदारी किसपर तय हो? एक चर्चा
Education
राज्यों में हो रही शिक्षा की दुर्व्यवस्था की जिम्मेदारी किसपर तय हो? एक चर्चा
क्या होता है हाई कैलिबर बम, जिसके ट्रायल से कई KM कांपी पंचकुला की धरती?
TBRL
क्या होता है हाई कैलिबर बम, जिसके ट्रायल से कई KM कांपी पंचकुला की धरती?