होर्मुज बंद होते ही चुपचाप नमक की गुफाओं में तेल छिपा रहा अमेरिका, क्या भारत के पास है ऐसी कोई स्ट्रैटजी?

Oil Reserves: पश्चिम एशिया जंग में होर्मुज संकट ने कई देशों की नाक में दम किया है. इस संकट के बाद से क्रूड ऑयल का स्टोरेज बेहद आवश्यक हो गया है. दुनियाभर में ऑयल रिजर्व को काफी सहेजकर रखा जाता है. इसके लिए अमेरिका से लेकर भारत तक हर कोई अलग-अलग स्ट्रैटजी अपनाते हैं. बता दें कि अमेरिका नमक की गुफाओं में अपने तेल रखता है. वहीं भारत में भी ह्यूमन मेड चट्टानी गुफाएं हैं, जहां कच्चे तेल को स्टोर किया जाता है.

कितना है ग्लोबल ऑयल रिजर्व?

होर्मुज स्ट्रेट 2 महीने से भी ज्यादा समय से बंद है, जिसके चलते ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर दबाव बढ़ रहा है. मार्च 2026 में तेल कीमतों में अचानक आई बढ़ोत्तरी को रोकने के लिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के सदस्यों की ओर से 400 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल जारी करने के समन्वित कदम के हिस्से के तौर पर अमेरिका ने स्ट्रैटजिक पेट्रोलियम स्टोरेज से 172 मिलियन बैरल तेल जारी करना शुरू किया. ग्लोबल लेवल पर साल 2025 के अंत तक ग्लोबल स्ट्रैटजिक ऑयल रिजर्व का अनुमान 2.5 अरब बैरल था. इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा चीन का था.

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नमक की गुफा

'द कंजर्वेशन' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी' में इंटरनेशनल रिसर्च के प्रोफेसर और पूर्व पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट स्कॉट मोंटगोमरी ने कहा कि ऑयल रिजर्व के लिए नमक सबसे आदर्श जगह है. उन्होंने बताया,' ऑयल को गुफाओं से निकालने और वापस भरने की एक लिमिटेड संख्या ही होती है. इनमें तेल निकालने और वापस डालने के तकरीबन 5 साइकिल का सिक्योरिटी मार्जिन है. इस प्रोसेस में गुफा की दीवारों को अधिक नुकसान नहीं होता है. ऐसे में जियोलॉजिकल रियलिटी यही है कि हमें नई गुफाएं बनानी ही होंगी.'

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अमेरिका का ऑयल रिजर्व

अमेरिका में लुइसियाना से लेकर टेक्सास तक हर तरफ ऑयल इंडस्ट्री फैली है. यहां पर मौजूद रिफाइनरी में टैंकर खाड़ी तल से निकाले गए क्रूड ऑयल को स्टोर करते हैं. यह इलाका अंडरग्राउंड सॉल्ट डिपॉजिट के एक नेटवर्क का घर भी है. इसे सॉल्ट डोम भी कहा जाता है. इनके अंदर गहराई में कई गुफाएं हैं, जिन्हें1970 के दशक में खोदा गया था. यहां पर अमेरिका का विशाल ऑयल रिजर्व और स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व स्थित है. मौजूदा समय में अमेरिका का रिजर्व 374 मिलियन बैरल तेल है. यह इसकी 714 मिलियन बैरल की क्षमता से फिलहाल काफी कम है.

क्या है भारत की तैयारी?

भारत की ओर से ऑयल रिजर्व के इंतजाम की बात करें तो साल 2023 में खबर आई थी कि सरकारी इंजीनियरिंग कंसल्टिंग फर्म इंजीनियर्स इंडिया (EIL) की ओर से राजस्थान में नमक की गुफाओं पर बेस्ड स्ट्रैटजिक ऑयल रिजर्व के डेवलपमेंट की संभावनाओं और फिजीबिलिटी का स्टडी कर रही है. अगर यह प्लानिंग सक्सेसफुल होती है, तो भारत अपनी पहली नमक की गुफाओं पर बेस्ड ऑल स्टोरेज की सुविधा पा सकता है. यह देश की स्ट्रैटजिक ऑयल रिजर्व कैपिसिटी बढ़ाने के सरकार के मकसद के मुताबिक है.