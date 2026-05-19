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Hindi Newsदुनियाअमेरिका में मस्जिद के बाहर तड़ातड़ चली गोलियां, कइयों की मौत; पुलिस को हेट क्राइम की आशंका

अमेरिका में मस्जिद के बाहर तड़ातड़ चली गोलियां, कइयों की मौत; पुलिस को हेट क्राइम की आशंका

US San Diego Mosque Shooting: अमेरिका के सैन डिएगो में 2 युवा बंदूकधारियों ने इस्लामिक सेंटर के बाहर गोलियां बरसा दीं. इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 19, 2026, 06:10 AM IST
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अमेरिका में मस्जिद के बाहर तड़ातड़ चली गोलियां, कइयों की मौत; पुलिस को हेट क्राइम की आशंका

America Mass Shooting: अमेरिका में कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में स्थित इस्लामिक सेंटर के बाहर 2 युवा बंदूकधारियों ने तड़ातड़ गोलियां बरसा दीं. इस हमले में एक सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 लोग मारे गए. पुलिस मामले को हेट क्राइम से जोड़ते हुए जांच में जुटी है. इनवेस्टिगेटर्स ने घटनास्थल के पास खड़ी एक गाड़ी के अंदर 17 और 19 साल की उम्र के 2 किशोरों के शव बरामद किए. पुलिस का मानना ​​है कि हमले को अंजाम देने के बाद संदिग्धों ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. 

खबर अपटेड की जा रही है. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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