अमेरिका में मस्जिद के बाहर तड़ातड़ चली गोलियां, कइयों की मौत; पुलिस को हेट क्राइम की आशंका

America Mass Shooting: अमेरिका में कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में स्थित इस्लामिक सेंटर के बाहर 2 युवा बंदूकधारियों ने तड़ातड़ गोलियां बरसा दीं. इस हमले में एक सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 लोग मारे गए. पुलिस मामले को हेट क्राइम से जोड़ते हुए जांच में जुटी है. इनवेस्टिगेटर्स ने घटनास्थल के पास खड़ी एक गाड़ी के अंदर 17 और 19 साल की उम्र के 2 किशोरों के शव बरामद किए. पुलिस का मानना ​​है कि हमले को अंजाम देने के बाद संदिग्धों ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली.

Kids being evacuated from the Mosque in San Diego after the shooting today pic.twitter.com/rSP9znG1II — Hussein Mizoury (@husseinmizoury) May 18, 2026 Add Zee News as a Preferred Source

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