ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा झटका? टैरिफ मामले में जल्द सुनवाई, कोर्ट का फैसला होगा आखिरी लकीर
Trump Tariff: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ कम करने के फैसले के खिलाफ ट्रंप की अपील पर सुनवाई तेज कर दी है. फेडरल सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने ट्रंप की ओर से शुरू ट्रेड वार में लगाए गए पारस्परिक टैरिफ को अवैध घोषित किया गया था.  

 

Sep 10, 2025, 12:30 PM IST
America News In Hindi: अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप की उस अपील पर तेजी से सुनवाई की जा रही है, जिसमें उनके टैरिफ को रद्द करने का फैसला सुनाया गया था. कोर्ट का कहना था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण किया है. वहीं अब मंगलवार 9 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी एक अहस्ताक्षरित आदेश में कहा गया है कि वह नवंबर 2025 के पहले हफ्ते में इस मामले में मौखिक दलीलें सुनेगा.   

ट्रंप की मांग 
वाशिंगटन की फेडरल सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने पिछले महीने मई में कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें ट्रंप की ओर से शुरू ट्रेड वार में लगाए गए पारस्परिक टैरिफ को अवैध घोषित किया गया था. अपील्स कोर्ट ने अपने फैसले पर 14 अक्टूबर तक रोक लगा दी थी और अब यह रोक तब तक जारी रहेगी, जब तक सुप्रीम कोर्ट अपील पर सुनवाई कर रहा है. ट्रंप प्रशासन ने इस मामले को तेजी से सुनने की मांग की थी, क्योंकि उनका कहना था कि अगर सामान्य प्रक्रिया के तहत जून तक इंतजार किया गया और फिर नकारात्मक फैसला आया, तो सरकार की वित्तीय स्थिति पर गंभीर असर पड़ेगा, क्योंकि उसे 750 बिलियन डॉलर से एक ट्रिलियन डॉलर के बीच टैरिफ वापस करने पड़ सकते हैं.  

ये भी पढ़ें- 'नई दिल्ली का एक्शन लेना बिल्कुल सही...,' भारत पर भारी टैरिफ लगाकर गलती कर रहे ट्रंप? इस अमेरिकी एक्सपर्ट ने चेताया  

फेडरल जज का आदेश स्थगित 
मंगलवार 2025 को एक अन्य फैसले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने एक फेडरल जज के उस आदेश को स्थगित कर दिया, जिसमें ट्रंप प्रशासन को कांग्रेस की ओर से स्वीकृत 4 अरब डॉलर की विदेशी सहायता को अनफ्रीज करने का आदेश दिया गया था. ट्रंप एक 'पॉकेट रिसेशन' सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके तहत सरकार बजट में आवंटित धन को वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले खर्च नहीं कर पाती और ऐसे में धन खजाने में वापस चला जाता है. टैरिफ का मामला संविधान के उस प्रावधान पर टिका है, जो कांग्रेस को टैरिफ लगाने का एकमात्र अधिकार देता है.  

ये भी पढ़ें- पिघल रही बर्फ! ट्रंप ने यूं ही मोदी को अच्छा दोस्त नहीं कहा; पर्दे के पीछे हो रहा बड़ा गेम  

ट्रंप का दावा 
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी पावर्स एक्ट (IEEP) का हवाला देते हुए तथाकथित पारस्परिक शुल्कों को एकतरफा लागू कर दिया. उनका दावा था कि व्यापार घाटे ने एक आर्थिक आपातकाल पैदा कर दिया है, जिससे उन्हें टैरिफ निर्धारित करने का अधिकार मिला है. सुप्रीम कोर्ट दो अलग-अलग टैरिफ मामलों को एक साथ जोड़ रहा है और उसने इस मामले को लाने वाली पार्टियों और सरकार के वकीलों को 19 सितंबर तक लिखित विवरण दाखिल करने, 20 अक्टूबर तक जवाब देने और 30 अक्टूबर तक उनके जवाब देने की समय सीमा तय की है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान मौखिक बहस को भी एक घंटे तक सीमित कर दिया है. ( इनपुट-आईएएनएस)  

FAQ 

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ मामले में क्या फैसला सुनाया?
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण किया है और टैरिफ लगाने के लिए आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. 

टैरिफ मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कब होगी?
सुप्रीम कोर्ट नवंबर 2025 के पहले हफ्ते में इस मामले में मौखिक दलीलें सुनेगा. 

