ईरान पर जमीनी हमले के लिए तैयार अमेरिका, सेना से मिलने पहुंचे रक्षा मंत्री; कहा- मैंने योद्धाओं को देखा

US-Iran War: पश्चिम एशिया में जंग लगातार बढ़ती नजर आ रही है. इजरायल और ईरान एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं. वहीं अमेरिका ने भी जंग को लेकर अपनी कमर कस ली है. बता दें कि US आर्मी की स्पेशल 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के हजारों जवान जंग के लिए पश्चिम एशिया पहुंच रहे हैं, जिनमें ब्रिगेड कॉम्बैट टीम के साथ ही लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट स्टाफ भी शामिल है. इसको लेकर हाल ही में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने एक पोस्ट शेयर किया है.

सेना के साथ साझा की तस्वीरें

पीट हेगसेथ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा,' मैंने योद्धाओं को देखा. पुरुषों और महिलाओं का एक भाईचारा, सभी योद्धा थे.' तस्वीरों में रक्षा मंत्री जवानों के साथ हाथ मिलाते और उनके साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं. ये तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि अमेरिका ईरान पर जमीनी हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है और जल्द ही तेहरान की धरती पर बड़ा हमला भी हो सकता है. ॉ

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ईरान के द्वीप पर कब्जा करेगा अमेरिका?

बताया जा रहा है कि ईरान पर जमीनी हमले और जंग के लिए लगभग 10,000 जवान मिडिल ईस्ट पहुंच रहे हैं. वहीं माना जा रहा है कि US आर्मी ईरान के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम खर्ग या अन्य किसी द्वीप पर कब्जा कर सकती है. बता दें कि ट्रंप ने पहले ही होर्मुज स्ट्रेट न खोलने पर ईरान के खिलाफ बड़ा हमला करने की धमकी दी है.

I witnessed warriors. A brotherhood of men and women - warriors all. pic.twitter.com/S7cDcATpOI — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) March 31, 2026

पीट हेगसेथ ने भी कहा है कि अगर ईरान कोई समझौता नहीं करता है तो यह जंग और भी अधिक तेजी से आगे बढ़ सकता है.

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भाग रहे ईरानी सैनिक?

पीट हेगसेथ ने मंगलवार ( 31 मार्च 2206) को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि ईरान सैनिक बड़े पैमाने पर भाग रहे हैं. उन्होंने कहा,' हमने केवल 1 महीने में शर्तें तय कर दी हैं. आने वाले दिन निर्णायक होंगे. ईरान यह जानता है और सैन्य रूप से वे इसके बारे में लगभग कुछ भी नहीं कर सकते. ईरानी सशस्त्र बलों से बड़े पैमाने पर सैनिक भाग रहे हैं.'