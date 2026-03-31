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ईरान पर जमीनी हमले के लिए तैयार अमेरिका, सेना से मिलने पहुंचे रक्षा मंत्री; कहा- मैंने योद्धाओं को देखा

Middle East War: पश्चिम एशिया में जंग लगातार बढ़ रही है. इस बीच अमेरिका ने भी ईरान में जमीनी हमले के लिए अपनी स्पेशल फोर्स तैयार कर ली है. अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने अमेरिकी सेना के साथ अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 31, 2026, 10:43 PM IST
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ईरान पर जमीनी हमले के लिए तैयार अमेरिका, सेना से मिलने पहुंचे रक्षा मंत्री; कहा- मैंने योद्धाओं को देखा

US-Iran War: पश्चिम एशिया में जंग लगातार बढ़ती नजर आ रही है. इजरायल और ईरान एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं. वहीं अमेरिका ने भी जंग को लेकर अपनी कमर कस ली है. बता दें कि US आर्मी की स्पेशल 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के हजारों जवान जंग के लिए पश्चिम एशिया पहुंच रहे हैं, जिनमें ब्रिगेड कॉम्बैट टीम के साथ ही लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट स्टाफ भी शामिल है. इसको लेकर हाल ही में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने एक पोस्ट शेयर किया है.      

सेना के साथ साझा की तस्वीरें 

पीट हेगसेथ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा,' मैंने योद्धाओं को देखा. पुरुषों और महिलाओं का एक भाईचारा, सभी योद्धा थे.' तस्वीरों में रक्षा मंत्री जवानों के साथ हाथ मिलाते और उनके साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं. ये तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि अमेरिका ईरान पर जमीनी हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है और जल्द ही तेहरान की धरती पर बड़ा हमला भी हो सकता है.  ॉ

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ईरान के द्वीप पर कब्जा करेगा अमेरिका? 

बताया जा रहा है कि ईरान पर जमीनी हमले और जंग के लिए लगभग 10,000 जवान मिडिल ईस्ट पहुंच रहे हैं. वहीं माना जा रहा है कि US आर्मी ईरान के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम खर्ग या अन्य किसी द्वीप पर कब्जा कर सकती है. बता दें कि ट्रंप ने पहले ही होर्मुज स्ट्रेट न खोलने पर ईरान के खिलाफ बड़ा हमला करने की धमकी दी है.

पीट हेगसेथ ने भी कहा है कि अगर ईरान कोई समझौता नहीं करता है तो यह जंग और भी अधिक तेजी से आगे बढ़ सकता है.   

ये भी पढ़ें-  'ईरान नहीं अमेरिका में ही करवा देंगे सत्ता परिवर्तन...,'  ट्रंप के खिलाफ उनकी भतीजी ने उगला जहर   

भाग रहे ईरानी सैनिक? 

पीट हेगसेथ ने मंगलवार ( 31 मार्च 2206) को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि ईरान सैनिक बड़े पैमाने पर भाग रहे हैं. उन्होंने कहा,' हमने केवल 1 महीने में शर्तें तय कर दी हैं. आने वाले दिन निर्णायक होंगे. ईरान यह जानता है और सैन्य रूप से वे इसके बारे में लगभग कुछ भी नहीं कर सकते. ईरानी सशस्त्र बलों से बड़े पैमाने पर सैनिक भाग रहे हैं.'

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

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