Rare Earth Curbs: अब ड्रैगन पड़ा भारी तो अमेरिका को आई भारत की याद, चीन के साथ ट्रेड वॉर में नई दिल्ली से मांगी मदद

China Rare Earth Minerals: अमेरिका ने मनामाने तरीके से पहले भारतीय प्रोडक्ट्स पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया. वहीं अब जब उसकी चीन के साथ खटपट होने लगी तो उसे भारत की याद सताने लगी है. बता दें कि चीन के पास रेयर अर्थ मिनरल्स का प्रभुत्व है., हालांकि उसने भारत को इसे एक्सपोर्ट करने से पहले यह शर्त रखी है कि इसकी पहुंच अमेरिका तक नहीं जानी चाहिए. अब इसको लेकर अमेरिका भारत से मदद की उम्मीद कर रहा है.

अमेरिका का चीन पर आरोप

अमेरिका ने अब चीन पर आरोप लगाया है कि बीजिंग इन खनिजों के एक्सपोर्ट पर अपना कड़ा नियंत्रण रखतकर उत्तेजक आर्थिक कदम उठा रहा है. इसको लेकर अमेरिका वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने 'फॉक्स' न्यूज से बात करते हुए कहा कि यह कदम वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक सीधी चुनौती है. उन्होंने कहा,' यह चीन बनाम बाकी दुनिया है. उन्होंने इन एक्सपोर्ट कंट्रोल की घोषणा की है, जो अगले महीने से लागू होने जा रहे हैं और हमने आक्रामक रूप से उनका विरोध किया है. हमें नहीं पता कि यह कहां से आया. चीन ने इसे अभी करने का फैसला क्यों किया.'

ये भी पढ़ें- मुत्ताकी की भारत यात्रा के बीच जानें कौन हैं अफगानिस्तान के 'अंबानी', कभी जान बचाकर भागे थे दुबई, आज खड़ा किया अरबों का साम्राज्य

Add Zee News as a Preferred Source

भारत से मदद मांगेगा अमेरिका?

स्कॉट ने आगे कहा कि अमेरिका चीन को रेयर अर्थ में अपने प्रभुत्व को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगा, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन, डिफेंस और इंडस्ट्रीज के लिए बेहद जरूरी सामग्रियां शामिल हैं. उन्होंने कहा,' उन्होंने पूरी मुक्त दुनिया की सप्लाई चेन और इंडस्ट्रीयल बेस पर निशाना साधा है और आप जानते हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे. चीन एक कमांड और कंट्रोल अर्थव्यवस्था है. वे न तो हमें कमांड और न ही कंट्रोल करने वाले हैं.' बेसेंट का कहना है कि अमेरिका ने चीन के कदम का सामूहिक रूप से जवाब देने के लिए भारत, यूरोप और अन्य एशियाई देशों समेत अपने सहयोगियों के साथ कॉर्डिनेट करना शुरू कर दिया है. उन्होंने आगे कहा,' हम विभिन्न तरीकों से अपनी संप्रभुता का दावा करने जा रहे हैं. हम पहले से ही सहयोगियों के संपर्क में हैं. हम इस हफ्ते उनके साथ बैठक करेंगे और आप जानते हैं कि मुझे उम्मीद है कि हमें यूरोपीय लोगों, भारतीयों और एशिया के लोकतंत्रों से पर्याप्त वैश्विक समर्थन मिलेगा.'

ये भी पढ़ें- 'आप अच्छी लग रही हैं, लेकिन स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी...,' एर्दोगन की जॉर्जिया मेलोनी से खास अपील, मैक्रों ने लगाए ठहाके

चीन के नए नियम

चीन की ओर से 9 अक्टूबर 2025 को ऐलान किए गए नए नियमों के मुताबिक चीनी और विदेशी दोनों कंपनियों को कीमत के हिसाब से 0.1 प्रतिशत से ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स वाले किसी भी प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के लिए सरकार की मंजूरी लेनी होगी. इन प्रतिबंधों के तहत प्रतिबंधित मिनरल्स की लिस्ट का भी विस्तार किया गया है और फॉरेन मिलिट्री इस्तेमाल के लिए भी एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया है. बता दें कि चीन दुनिया के रेयर अर्थ माइनिंग का तकरीबन 70 प्रतिशत और प्रोसेसिंग पर 90 प्रतिशत कंट्रोल रखता है, जिससे इन सामग्रियों पर निर्भर इलाकों में अधिक फायदा होता है. इसके सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट्स में डिस्प्रोसियम शामिल है, जो इलेक्ट्रिक वाहन मोटरों, विंड टर्बाइन, सेमीकंडक्टर डिफेंस सिस्टम के लिए काम आता है.

FAQ

अमेरिका का क्या आरोप है?

अमेरिका ने चीन पर रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर कड़ा नियंत्रण रखने का आरोप लगाया है. अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यह कदम वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक सीधी चुनौती है.

चीन के नए नियम

चीन ने 9 अक्टूबर 2025 को नए नियमों की घोषणा की, जिसके तहत चीनी और विदेशी दोनों कंपनियों को रेयर अर्थ एलिमेंट्स वाले उत्पादों के एक्सपोर्ट के लिए सरकार की मंजूरी लेनी होगी.