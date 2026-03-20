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Hindi Newsदुनियाखामेनेई के बाद अब होर्मुज बना ट्रंप का अगला निशाना? 2000 सैनिकों के साथ मिडिल ईस्ट रवाना हुआ विशालकाय युद्धपोत

खामेनेई के बाद अब होर्मुज बना ट्रंप का अगला निशाना? 2000 सैनिकों के साथ मिडिल ईस्ट रवाना हुआ विशालकाय युद्धपोत


American Soldiers In Iran: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान में अपनी सेना भेजने की तैयारी कर रहे हैं. इसको लेकर कुछ तस्वीरें सामने आई हैं. इससे यह पता चलता है कि ट्रंप इस जंग को अगले स्टेज में आगे बढ़ाना चाह रहे हैं. इसके 2 बड़े कारण हैं. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 20, 2026, 06:07 PM IST
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खामेनेई के बाद अब होर्मुज बना ट्रंप का अगला निशाना? 2000 सैनिकों के साथ मिडिल ईस्ट रवाना हुआ विशालकाय युद्धपोत

Iran-Israel War: पश्चिम एशिया में लगातार 21 दिनों से जंग जारी है. इस बीच ईरान ने सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या और उसपर हुए हमले के बदले होर्मुज जलडमरूमध्य को ब्लॉक कर दिया है. ईरान की इस हरकत से ग्लोबल ऑयल सप्लाई में भारी कमी और कच्चे तेल की कीमतों में बड़ा उछाल आया है. इसके बाद से ही पूरी दुनिया इस अटकलबाजी में डूबी हुई है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान में अपनी सेना भेजेंगे?  

मिडिल ईस्ट रवाना हुआ ट्रंप का जहाज 

डोनाल्ड ट्रंप भले ही इस सवाल का जवाब सीक्रेट रखना चाह रहे हों, लेकिन सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों ने पूरा राज उगल दिया है. इन फोटोज से पता चलता है कि 2,200 कर्मियों वाला एक नया अमेरिकी युद्धपोत, USS त्रिपोली मध्य एशिया की तरफ रवाना हो चुका है. यह इस वक्त दक्षिण हिंद महासागर में भारत के बिल्कुल करीब है. इससे संकेत मिलता है कि ईरान जंग अगले हफ्ते एक नए चरण में प्रवेश कर सकता है. 

ये भी पढ़ें- ईरान के साथ भारी पड़ रही जंग? दुश्मन देश से सैंक्शन हटाएगा अमेरिका; चीन बोला- हमने हमेशा कहा है...   

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अपनी सेना को ईरान भेज रहे ट्रंप? 

गुरुवार ( 19 मार्च 2026)  को मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने चुटकी लेते हुए कहा था,' मैं कहीं भी सेना नहीं भेज रहा हूं. अगर भेज भी रहा होता तो आपको बिल्कुल नहीं बताता.' खैर ट्रंप तो अचानक फैसले लेने के लिए ही जाने जाते हैं, भले ही उन्हें मनचाहा रिजल्ट न मिले. अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों ने 'रॉयटर्स' को बताया कि ट्रंप ईरान में अपने ऑपरेशन को मजबूत करने के लिए हजारों अमेरिकी सैनिकों को तैनात करने पर एक्टिवली विचार कर रहे हैं. इसके पीछे 2 प्रमुख कारण हैं. 

ये भी पढ़ें-  'जो इसका इस्तेमाल करते हैं वहीं इसे संभाले..., यूरोप ने नहीं दिया भाव तो चिढ़ गए ट्रंप, तेल संकट पर होर्मुज जलडमरूमध्य छोड़ने की दी धमकी 

क्यों सेना तैनात करना चाहता है अमेरिका? 

पहला कारण होर्मुज जलडमरूमध्य को वापस खोलना है, जिससे दुनिया का 20 प्रतिशत ऑयल-गैस ट्रैवल करता है. ईरान ने 28 फरवरी 2026 को जंग शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग से जहाजों की आवाजाही लगभग पूरी तरह रोक दी है, जिससे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है. दूसरा कारण यह है कि ट्रंप ईरान की ओर से परमाणु हथियार विकसित करने के लिए संभावित रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले 950 पाउंड से ज्यादा हाइली रिच यूरेनियम को सुरक्षित करना चाहते हैं. इसके लिए वह जमीनी सेना भेज सकते हैं. माना जाता है कि अधिकतर यूरेनियम अमेरिका-इजरायल की बमबारी में मलबे के नीचे दब गया था और इसे सुरक्षित करने के लिए ग्राउंड फोर्सेज की जरूरत पड़ेगी. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

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