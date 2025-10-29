अमेरिका में शटडाउन से बुरे हाल, वेतन को तरसे 13 लाख सैनिक, सरकारी कर्मचारियों का निकला रोना

America Shutdown: अमेरिका में पिछले कुछ दिनों से शटडाउन जारी है, जिसके चलते सेना को वेतन नहीं मिल पा रहा है और लोगों के सामने खाने-पीने का संकट खड़ा हो गया है. सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह न मिलने के कारण देश में एयरपोर्ट्स सेवाओं में भी मुश्किलें आ रही हैं, हालांकि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का कहना है कि इस हफ्ते के अंत तक सैन्यकर्मियों को वेतन मिल जाएगा. अब इसके लिए सरकार पैसे किस तरह जुटाएगी इसकी कोई जानकारी नहीं है.

शटडाउन से गंभीर हुई स्थिति

अमेरिका में शटडाउन के बढ़ने से स्थिति और गंभीर हो गई है. एक तरफ जहां 13 लाख सैनिकों को वेतन नहीं मिल पा रहा है तो वहीं दूसरी और 4.2 करोड़ अमेरिकियों को मिलने वाली फूड हेल्प भी शुक्रवार 31 अक्टूबर 2025 को बंद पड़ सकती है. अमेरिकी हवाई यात्रा पर भी इसका संकट साफ दिखाई दे रहा है. सोमवार 27 अक्टूबर 2025 को देशभल में तकरीबन 7.000 फ्लाइट्स विलंबित रहीं. शटडाउन के चलते तकरीबन 13 हजार एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स और 50 हजार ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों को बिना तनख्वाह काम करना पड़ रहा है. इससे उड़ानों में बाधा आ रही है.

जेडी वेंस ने क्या कहा?

उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने शटडाउन को लेकर कहा,' हमें लगता है कि हम सैनिकों को वेतन देना जारी रख सकते हैं. कम से कम अभी के लिए. हम जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लाभ जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें बस डेमोक्रेट्स की मदद की जरूरत है.' बता दें कि सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टी को अस्थायी धन का इस्तेमाल करने के लिए डेमोक्रेट्स के समर्थन की जरूरत है, हालांकि 1 महीने बीत जाने के बावजूद पार्टी का विपक्ष से गतिरोध समाप्त नहीं हो पाया है.

संघ ने की वेतन की मांग

अमेरिका के सबसे बड़े संघीय कर्मचारी संघ की ओर से सरकार और विपक्ष से अपील की गई है कि शटडाउन समाप्त करने के लिए तुरंत कोई उपाय निकाला जाए. संघ ने कांग्रेस से तुरंत एक फंडिग बिल पास करने और कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह सुनिश्चित करने की अपील की. 'अमेरिकन फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज' के अध्यक्ष एवरेट केली ने शटडाउन को लेकर कहा,' अब समय आ गया है कि एक स्पष्ट प्रस्ताव पास किया जाए और आज ही इस शटडाउन को खत्म किया जाए. कोई आधा-अधूरा हल नहीं और कोई चालाकी नहीं.'

