40 एयरपोर्ट्स में 5000 फ्लाइट्स कैंसिल, खाने-पीने के पड़े लाले; शटडाउन पर टस से मस नहीं हो रहे ट्रंप

America Shutdown: अमेरिका में अब शटडाउन अपने छठे हफ्ते में पहुंच चुका है और अभी भी लाखों कर्मचारी बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं. इसके बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से कोई एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है. यहां तक की ट्रंप ने अपनी स्थिति को संभालने से इनकार कर दिया है. बता दें कि शटडाउन के चलते सैकड़ों उड़ाने रद्द हो चुकी हैं और लाखों परिवारों को फूड एड मिलने में भी देरी हुई.

ट्रंप की मांग

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार 8 नवंबर 2025 को स्पष्ट किया कि वह अफोर्डेबल केयर एक्ट टैक्स क्रेडिट की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे डेमोक्रेट्स के साथ आने वाले समय में कोई डील नहीं करेंगे. इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट करते हुए लिखा कि यह विश्व में सबसे खराब हेल्थ सर्विस है. उन्होंने कांग्रेस को सुझाव दिया कि वह लोगों को इंश्योरेंस खरीदने के लिए सीधे पैसे भेजे. इसके अलावा ट्रंप चाहते हैं कि रिपब्लिकन जल्द शटडाउन खत्म करे और फिलिबस्टर को भी समाप्त कर दें. इसके लिए 60 सीनेट वोटों की जरूरत पड़ती है ताकि डेमोक्रेट्स को किनारा किया जा सके.

डेमोक्रेट्स का प्रस्ताव

ओहियो के पूर्व सीनेटर और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस फिलिबिस्टर बनाए रखने का समर्थन करने वाले रिपब्लिकन नेताओं को गलत बताया है. नयूज एजेंसी 'AP' की रिपोर्ट के मुताबिक डेमोक्रेट्स ने शुक्रवार 7 अगस्त 2025 को अफोर्डेबल केयर एक्ट (ACA)टैक्स क्रेडिट की अवधि समाप्त होने के साल के विस्तार के बदले संघीय सरकार को वापस खोलने का प्रस्ताव रखा. यह प्रस्ताव एयरपोर्ट पर बढ़ते संकट और सरकारी कर्मचारियों के वेतन में देरी की समस्या को लेकर आया है.

शटडाउन से बिगड़े हालात

अमेरिका में शटडाउन के चलते कर्मचारियों को बिना वेतन के काम करना पड़ रहा है, जिसके चलते लोगों के पास खाने-पीने की समस्या पैदा हो गई है. फेडरेल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने यात्रा में सुरक्षा को बनाए रखने के लिए 40 एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कम करने की घोषणा की. शटडाउन के कारण एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स पर तनाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं. बता दें कि FAA उन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स पर दबाव कम करने के लिए उड़ानों पर कटौती कर रहा है, जो शटडाउन के दौरान बिना वेतन काम कर रहे हैं और लगातार काम से छुट्टी ले रहे हैं. बता दें कि शटडाउन के कारण 40 एयरपोर्ट्स पर 5000 उड़ाने रद्द हुई हैं.