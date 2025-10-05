दिन-ब-दिन बदतर होती जा रही अमेरिकी हालत, चौथे दिन भी शटडाउन जारी, कितना है हर दिन का नुकसान?

America Shutdown: अमेरिका में जारी सरकारी शटडाउन अब चौथे दिन में प्रवेश कर चुका है. इसका असर न केवल सरकारी सेवाओं पर बल्कि टैक्सपेयर्स की जेब पर भी पड़ रहा है. कांग्रेसनल बजट ऑफिस (CBO) के मुताबिक यह शटडाउन हर दिन लगभग 400 मिलियन डॉलर खर्च कर रहा है, जो फिलहाल काम न करने वाले 7.5 लाख फेडरल कर्मचारियों को वेतन देने में जा रहा है.

शटडाउन से हुआ नुकसान

बता दें कि अमेरिका में अब तक इस शटडाउन की कुल लागत 1.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है. रिपब्लिकन सीनेटर जोनी अर्न्स्ट ने इसे 'Schumer Shutdown Shenanigans' करार देते हुए कहा कि डेमोक्रेट्स की राजनीतिक नौटंकी ने इसे एक बिलियन डॉलर की बर्बादी बना दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि डेमोक्रेट्स अवैध प्रवासियों के लिए टैक्स से फाइनेंस की गई स्वास्थ्य सेवाओं की मांग कर रहे हैं, जो इस रुकावट का मुख्य कारण है.

शटडाउन से बढ़ा नुकसान

अर्न्स्ट ने कहा,' हमें सरकार को फिर से खोलना होगा और वॉशिंगटन को फिर से काम पर लगाना होगा ताकि यह हमारे पूर्व सैनिकों, परिवारों और मेहनती अमेरिकियों की सेवा कर सके.'CBO के अनुसार शटडाउन के दौरान लगभग 750,000 फेडरल कर्मचारी प्रतिदिन फर्लो पर हैं, हालांकि साल 2019 में पेश किए गए एक कानून के तहत शटडाउन खत्म होने के बाद उन्हें बैक पे दिया जाएगा. कुछ एजेंसियां समय के साथ अधिक कर्मचारियों को फर्लो पर भेज सकती हैं, जबकि कुछ उन्हें वापस बुला सकती हैं.

सैनिकों के लिए मुसीबत

व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट ने बताया कि अमेरिकी सेना, नौसेना, वायु सेना, मरीन कॉर्प्स, कोस्ट गार्ड और स्पेस फोर्स के 1.3 मिलियन सदस्य इस समय वेतन नहीं पा रहे हैं. हालांकि, वे अपनी ड्यूटी पर बने हुए हैं और उन्हें शटडाउन खत्म होने पर वेतन मिलेगा. सीनेट ने सोमवार 6 अक्टूबर 2025 तक सभी वोट स्थगित कर दिए हैं और हाउस ने पूरे हफ्ते के लिए वोट रद्द कर दिए हैं. रिपब्लिकन नेताओं का कहना है कि वे तब तक बातचीत नहीं करेंगे जब तक डेमोक्रेट्स GOP के शॉर्ट-टर्म फंडिंग बिल को मंजूरी नहीं देते. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह शटडाउन नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि इससे कुछ अच्छा हो सकता है.

