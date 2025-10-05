Advertisement
trendingNow12948730
Hindi Newsदुनिया

दिन-ब-दिन बदतर होती जा रही अमेरिकी हालत, चौथे दिन भी शटडाउन जारी, कितना है हर दिन का नुकसान?

US Shutdown: अमेरिका में सरकारी शटडाउन बढ़ने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है. इससे अमनेरिकी सेना को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 05, 2025, 01:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिन-ब-दिन बदतर होती जा रही अमेरिकी हालत, चौथे दिन भी शटडाउन जारी, कितना है हर दिन का नुकसान?

America Shutdown: अमेरिका में जारी सरकारी शटडाउन अब चौथे दिन में प्रवेश कर चुका है. इसका असर न केवल सरकारी सेवाओं पर बल्कि टैक्सपेयर्स की जेब पर भी पड़ रहा है. कांग्रेसनल बजट ऑफिस (CBO) के मुताबिक यह शटडाउन हर दिन लगभग 400 मिलियन डॉलर खर्च कर रहा है, जो फिलहाल काम न करने वाले 7.5 लाख फेडरल कर्मचारियों को वेतन देने में जा रहा है. 

शटडाउन से हुआ नुकसान 

बता दें कि अमेरिका में अब तक इस शटडाउन की कुल लागत 1.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है. रिपब्लिकन सीनेटर जोनी अर्न्स्ट ने इसे 'Schumer Shutdown Shenanigans' करार देते हुए कहा कि डेमोक्रेट्स की राजनीतिक नौटंकी ने इसे एक बिलियन डॉलर की बर्बादी बना दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि डेमोक्रेट्स अवैध प्रवासियों के लिए टैक्स से फाइनेंस की गई स्वास्थ्य सेवाओं की मांग कर रहे हैं, जो इस रुकावट का मुख्य कारण है.

ये भी पढ़ें- बालों से घसीटा, कमरे में धकेला...किसान प्रदर्शन पर कमेंट करने वाली 22 साल की इस लड़की को इजरायली झंडा चूमने पर किया मजबूर

Add Zee News as a Preferred Source

शटडाउन से बढ़ा नुकसान 

अर्न्स्ट ने कहा,' हमें सरकार को फिर से खोलना होगा और वॉशिंगटन को फिर से काम पर लगाना होगा ताकि यह हमारे पूर्व सैनिकों, परिवारों और मेहनती अमेरिकियों की सेवा कर सके.'CBO के अनुसार शटडाउन के दौरान लगभग 750,000 फेडरल कर्मचारी प्रतिदिन फर्लो पर हैं, हालांकि साल 2019 में पेश किए गए एक कानून के तहत शटडाउन खत्म होने के बाद उन्हें बैक पे दिया जाएगा. कुछ एजेंसियां समय के साथ अधिक कर्मचारियों को फर्लो पर भेज सकती हैं, जबकि कुछ उन्हें वापस बुला सकती हैं. 

ये भी पढ़ें- Israel-Hamas War: शांति समझौते के लिए तैयार इजरायल-हमास.... ट्रंप का बड़ा दावा, वापसी रेखा पर सहमत हुए नेतन्याहू

सैनिकों के लिए मुसीबत 

व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट ने बताया कि अमेरिकी सेना, नौसेना, वायु सेना, मरीन कॉर्प्स, कोस्ट गार्ड और स्पेस फोर्स के 1.3 मिलियन सदस्य इस समय वेतन नहीं पा रहे हैं. हालांकि, वे अपनी ड्यूटी पर बने हुए हैं और उन्हें शटडाउन खत्म होने पर वेतन मिलेगा. सीनेट ने सोमवार 6 अक्टूबर 2025 तक सभी वोट स्थगित कर दिए हैं और हाउस ने पूरे हफ्ते के लिए वोट रद्द कर दिए हैं. रिपब्लिकन नेताओं का कहना है कि वे तब तक बातचीत नहीं करेंगे जब तक डेमोक्रेट्स GOP के शॉर्ट-टर्म फंडिंग बिल को मंजूरी नहीं देते. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह शटडाउन नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि इससे कुछ अच्छा हो सकता है. 

FAQ 

शटडाउन से टैक्सदाताओं को कितना नुकसान हो रहा है?

शटडाउन से रोजाना लगभग 400 मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है, जो अब तक कुल 1.2 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है. 

शटडाउन से कितने फेडरल कर्मचारी प्रभावित हैं?

शटडाउन से लगभग 750,000 कर्मचारी फर्लो पर हैं. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

america

Trending news

घाटी में तबाही से आज तक जूझ रही जनता, बारिश से बहा पुल, ऑटो लादकर नदी पार कर रहे लोग
Kashmir news
घाटी में तबाही से आज तक जूझ रही जनता, बारिश से बहा पुल, ऑटो लादकर नदी पार कर रहे लोग
करोड़पति बिजनेसमैन, 150 देशों में कारोबार, AAP ने इस कारोबारी को दिया राज्यसभा टिकट
Punjab Rajya Sabha election 2025
करोड़पति बिजनेसमैन, 150 देशों में कारोबार, AAP ने इस कारोबारी को दिया राज्यसभा टिकट
ऑस्ट्रेलिया जाएंगे राजनाथ सिंह, 12 साल में पहली बार किसी रक्षा मंत्री का दौरा
rajnath singh
ऑस्ट्रेलिया जाएंगे राजनाथ सिंह, 12 साल में पहली बार किसी रक्षा मंत्री का दौरा
यह पहले से तय की गई साजिश है, CM को बताया जिम्मेदार, करूर भगदड़ पर मचाया तहलका
Tamil Nadu Stampede
यह पहले से तय की गई साजिश है, CM को बताया जिम्मेदार, करूर भगदड़ पर मचाया तहलका
मासूमों की जान लेने वाली सिरप की कंपनी की अन्य प्रोडक्ट्स भी खतरे में
Coldrif Syrup
मासूमों की जान लेने वाली सिरप की कंपनी की अन्य प्रोडक्ट्स भी खतरे में
दार्जलिंग में जबरदस्त बारिश से भूस्खलन और तबाही... 13 लोगों की मौत, IMD का रेड अलर्ट
IMD Alert
दार्जलिंग में जबरदस्त बारिश से भूस्खलन और तबाही... 13 लोगों की मौत, IMD का रेड अलर्ट
जंग के मैदान में दिखेगा प्राइवेट कंपनियों का दबदबा, रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला
Defence Ministry India
जंग के मैदान में दिखेगा प्राइवेट कंपनियों का दबदबा, रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला
इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
IMD
इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
त्योहारों में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?
DNA
त्योहारों में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?
भारत का महाप्रोजेक्ट पूरा, पाकिस्तान की बुरी किस्मत के ताबूत में लगी 'आखिरी कील'
DNA
भारत का महाप्रोजेक्ट पूरा, पाकिस्तान की बुरी किस्मत के ताबूत में लगी 'आखिरी कील'
;