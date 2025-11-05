Advertisement
अमेरिका में शटडाउन से बुरे हाल, सैलरी को तरसे कर्मचारी, एयरस्पेस बंद करने की आई नौबत


America Shutdown Problem: अमेरिका में शटडाउन के चलते कर्मचारियों को वेतन मिलने में कठिनाई हो रही है. इसको लेकर अमेरिकी परिवहन सचिव सीन डफी ने चेतावनी दी है.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 05, 2025, 06:51 AM IST
अमेरिका में शटडाउन से बुरे हाल, सैलरी को तरसे कर्मचारी, एयरस्पेस बंद करने की आई नौबत

US Shutdown: अमेरिका में इन दिनों शटडाउन के चलते सरकारी कर्मचारियों और सैनिकों को वेतन मिलने में परेशा हो रही हैं. इससे हवाई यात्रा में भी काफी कठिनाई हो रही है. इस बीच अमेरिकी परिवहन सचिव सीन डफी ने मंगलवार 4 नवंबर 2025 को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकारी शटडाउन एक और सप्ताह तक जारी रहता है तो इससे हवाई यात्रा प्रभिवत होगी, कर्मचारियों की कमी बढ़ेगी, एयरपोर्ट पर लंबी लाइनें लगेंगी और अमेरिकन एयर स्पेस के कुछ हिस्सों को बंद करना पड़ेगा.  

अमेरिकी एयरलाइंस के लिए बढ़ी मुश्किलें  

न्यूज एजेंसी 'AFP'के मुताबिक फिलाडेल्फिया में सीन डफी ने कहा,' अगर आप हमें आज से एक हफ्ते बाद की बात पर देखेंगे तो आप बड़े पैमाने पर उड़ानों में देरी देखेंगे.' उन्होंने कहा,' आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर फ्लाइट्स कैंसिल की जा रही हैं और आप देख सकते हैं कि हम एयर स्पेस के कुछ हिस्सों को बंद कर रहे हैं, क्योंकि हम इसे प्रबंधित नहीं कर सकते. क्योंकि हमारे पास एयर ट्रैफिक कंट्रोलर नहीं हैं.'  

ये भी पढ़ें- जोहरान ममदानी जीते तो न्यूयॉर्क को नहीं... मेयर चुनाव से ठीक पहले ट्रंप ने खेला गेम, अब क्या करेंगे वोटर्स?

बिना वेतन काम कर रहे कर्मचारी  

अमेरिकी कांग्रेस में हेल्थ केयर फंडिंग को लेकर अभी भी बाधा बनी हुई है. वहीं यह शटडाउन अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन होने वाला है. रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाने के चलते पब्लिक सर्विसेज भी काफी प्रभावित हो रही हैं. बता दें कि इस वक्त 50 हजार से अधिक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन (TSA) के कर्मचारी बिना सैलरी के काम कर रहे हैं. व्हाइट हाउस ने चेतावनी दी है कि कर्मचारियों की बढ़ती अनुपस्थिति एयरपोर्ट की सिक्योरिटी पर देरी का कारण बन सकती है. साल 2019 के 35 दिनों का शटडाउन  2 सबसे लंबे शटडाउन में से एक था. इस दौरान भी स्टाफ की इसी तरह की कमी ने इसे खत्म करने में जरूरी भूमिका निभाई.   

ये भी पढ़ें-  चर्चाओं में पति, लेकिन पत्नी गायब...  कहां है जोहरान ममदानी की सीरियन वाइफ रमा दुवाजी?  

शटडाउन खुलने में आई परेशानी  

मंगलवार 4 नवंबर 2025 को सदन में एक प्रस्ताव के जरिए शटडाउन को खोलने की कोशिश की गई, हालांकि यह कोशिश भी विफल हो गई. अब तक 14 बार यह प्रस्ताव रिजेक्ट हो चुका है. डेमोक्रेट्स का कहना है कि सरकार को फिर से खोलने के लिए लाखों अमेरिकियों को हेल्थ इंश्योरेंस का खर्चा उठाने में मदद करने वाली सब्सिडी बढ़ाने की उनकी मांग पर बातचीत जरूरी है. वहीं ट्रंप का कहना है कि जब तक शटडाउन खत्म नहीं हो जाता वह डेमोक्रेट्स के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे.  

