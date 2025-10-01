Advertisement
अमेरिका में हुआ शटडाउन, सरकारी कामकाज बंद, कर्मचारियों को नहीं मिलेगी सैलरी

US Shutdown: अमेरिका में शटडाउन की शुरुआत हो चुकी है. इसका असर यह होगा कि लाखों सरकारी कर्मचारी बिना वेतन के छुट्टी पर रहेंगे और कई सरकारी योजनाएं और सेवाएं रुक जाएंगी.

 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Oct 01, 2025, 10:00 AM IST
अमेरिका में हुआ शटडाउन, सरकारी कामकाज बंद, कर्मचारियों को नहीं मिलेगी सैलरी

US Shutdown Start: आखिर में अमेरिका में शटडाउन की शुरुआत हो गई है. वाशिंगटन डीसी में आधी रात के समय, अमेरिकी संघीय सरकार का कामकाज आधिकारिक तौर पर बंद हो गया है. सरकार का यह शटडाउन उस समय आया जब रिपब्लिकन के नियंत्रण वाली सीनेट सरकार के खर्च का बिल पास नहीं कर सकी. यह 2018 के बाद पहला ऐसा shutdown है, जिसमें गैर-जरूरी सरकारी कर्मचारी बिना वेतन के छुट्टी पर भेजे जाएंगे.

US क्यों हुआ यह शटडाउन?

रिपब्लिकन पार्टी ने एक अल्पकालिक फंडिंग बिल पेश किया था, जिससे सरकार 21 नवंबर तक चल सके लेकिन डेमोक्रेट्स ने इसे समर्थन नहीं दिया क्योंकि इसमें उनकी प्रमुख मांगें, खासकर स्वास्थ्य लाभ (healthcare benefits), शामिल नहीं थीं. सीनेट में वोट 55–45 गया, जबकि बिल पास करने के लिए 60 वोट चाहिए थे दोनों पक्षों ने समझौते की संभावना कम ही दिखाई.

