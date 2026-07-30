/ईरान युद्ध ने खाली किए अमेरिकी मिसाइल भंडार, ट्रंप ने इस कंपनी के साथ कर डाला $58.6 अरब का मेगा ऑर्डर दिया

अमेरिका ने हमेशा मौके पर इजरायल-यूक्रेन को खूब हथियार सप्लाई किए हैं. इसने ईरान के साथ संघर्ष में भी काफी संख्या में मिसाइल इंटरसेप्टर्स का उपयोग किया है. इससे अमेरिकी मिसाइल स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली है. ऐसे में अब ट्रंप प्रशासन ने हथियार खरीदने के लिए अपना खजाना खोल दिया है. वाशिंगटन स्थित 'सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज' (CSIS) के मुताबिक, अमेरिकी सेना के पास मौजूदा समय में 1,000 से कम पैट्रियट इंटरसेप्टर और 250 से कम थाड इंटरसेप्टर हैं. इनका हाल ही के महीनों में पश्चिम एशिया में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है.