/ईरान युद्ध ने खाली किए अमेरिकी मिसाइल भंडार, ट्रंप ने इस कंपनी के साथ कर डाला $58.6 अरब का मेगा ऑर्डर दिया

America Defence Deal: अमेरिका दुनिया को सबसे ज्यादा हथियार बेचता है. रूस-यूक्रेन जंग हो या इजरायल-हमास युद्ध हर जगह अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है. अब तो अमेरिका पश्चिम एशिया में ईरान के साथ भी जंग लड़ रहा है, जिसने काफी हद तक अमेरिकी हथियार भंडार को खाली कर दिया है. ऐसे में ट्रंप प्रशासन ने अपने मिसाइलों के भंडार को भरने के लिए बड़ा फैसला लिया है.
अमेरिका ने डिफेंस हिस्ट्री में अबतक का सबसे बड़ा ऑर्डर देने का फैसला लिया है. इसके तहत अमेरिकी डिफेंस कंपनी 'लॉकहीड मार्टिन' को पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों के प्रोडक्शन के लिए 58.6 अरब डॉलर तक का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है. यह पेंटागन के सबसे बड़े एयर डिफेंस डील में से एक है. ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार ईरान और यूक्रेन में चल रही जंग के चलते अमेरिकी मिसाइल स्टोरेज लगातार खत्म होने की कगार पर है.
इस नए ऑर्डर को लेकर अमेरिकी सेना ने गुरुवार ( 30 जुलाई 2026) को बताया कि इसके जरिए अप्रैल 2026 में हुए 4.7 अरब डॉलर के 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट को 7 साल के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के तौर पर बदल दिया गया है.
Lockheed Martin has been awarded a seven‑year, $53.86 billion contract modification by the U.S. Department of War (DoW) for PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) interceptors. @LockheedMartin @DeptofWar
The award brings the total multiyear contract value to $58.62… pic.twitter.com/HoysyUo9qI
— DefPost (@defpostmedia) July 30, 2026
यह डील इस साल 2026 से साल 2032 तक के फाइनेंशियल ईयर तक चालू रहेगी. वहीं, अमेरिका के इस फैसले का उद्देश्य पैट्रियट एडवांस्ड कैपेबिलिटी 3 मिसाइल सेगमेंट एन्हांसमेंट (PAC 3 MSE) इंटरसेप्टर के प्रोडक्शन को बिजली की तेज रफ्तार जितना बढ़ाना है. यह US एयर डिफेंस नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा है.
अमेरिका ने हमेशा मौके पर इजरायल-यूक्रेन को खूब हथियार सप्लाई किए हैं. इसने ईरान के साथ संघर्ष में भी काफी संख्या में मिसाइल इंटरसेप्टर्स का उपयोग किया है. इससे अमेरिकी मिसाइल स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली है. ऐसे में अब ट्रंप प्रशासन ने हथियार खरीदने के लिए अपना खजाना खोल दिया है. वाशिंगटन स्थित 'सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज' (CSIS) के मुताबिक, अमेरिकी सेना के पास मौजूदा समय में 1,000 से कम पैट्रियट इंटरसेप्टर और 250 से कम थाड इंटरसेप्टर हैं. इनका हाल ही के महीनों में पश्चिम एशिया में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है.
डिफेंस कंपनी 'लॉकहीड मार्टिन' के साथ हुआ यह समझौता ट्रंप प्रशासन की बड़ी स्ट्रैटजी का हिस्सा है. इसका उद्देश्य जितनी जल्दी हो सके अपने हथियारों के स्टॉक और मिसाइल प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाना है. अमेरिका को डर है कि अगर भविष्य में वह चीन के साथ जंग करता है, तो कहीं उसके मिसाइल, गोले-बारूद खत्म न हो जाएं. वहीं, इस साल की शुरुआत में अमेरिका ने रेथियॉन की पेरेंट कंपनी RTX के साथ भी इसी तरह का एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट किया था. इसके तहत टोमाहॉक क्रूज मिसाइलों का एनुअल प्रोडक्शन तकरीबन 60 मिसाइलों से बढ़ाकर 1,000 तक किया जाएगा.