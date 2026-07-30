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ईरान युद्ध ने खाली किए अमेरिकी मिसाइल भंडार, ट्रंप ने इस कंपनी के साथ कर डाला $58.6 अरब का मेगा ऑर्डर दिया

US Deal For Patriot Missiles: दुनियाभर में अपने हथियार बेचकर जंग को बढ़ावा देने वाले अमेरिका अब खुद कंगाली के कगार पर है. ट्रंप प्रशासन के हथियारों का जखीरा खत्म हो रहा है, जिसको लेकर अब उसने एक डिफेंस कंपनी के साथ बड़ी डील की है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 30, 2026, 09:11 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 09:11 PM IST
ईरान युद्ध ने खाली किए अमेरिकी मिसाइल भंडार, ट्रंप ने इस कंपनी के साथ कर डाला $58.6 अरब का मेगा ऑर्डर दिया

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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