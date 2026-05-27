खत्म हुआ अमेरिका का खौफ! वॉशिंगटन की उड़ी नींद, क्यों खतरे में है सुपरपावर की बादशाहत?

करीब आठ दशक तक अमेरिका सिर्फ दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत नहीं था, बल्कि उसने पूरी वैश्विक व्यवस्था की मानसिकता तय की. अमेरिकी प्रतिबंधों का डर, समुद्रों में घूमते एयरक्राफ्ट कैरियर, दुनिया भर में फैला इंटेलिजेंस नेटवर्क और जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई की क्षमता इन सबने ऐसा माहौल बनाया जिसमें छोटे-बड़े देश अपने कदम बहुत सोच-समझकर रखते थे. शीत युद्ध खत्म होने के बाद तो अमेरिकी दबदबा लगभग निर्विवाद दिखाई देता था. लेकिन अब दुनिया का रवैया बदलता दिख रहा है, और यही बात वॉशिंगटन के लिए सबसे बड़ी चिंता बन सकती है.

तस्वीर इतनी सीधी नहीं है. सैन्य ताकत और आर्थिक क्षमता के आंकड़ों को देखें तो अमेरिका अब भी दुनिया में सबसे आगे है. स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के मुताबिक 2025 में अमेरिका का रक्षा बजट करीब 954 अरब डॉलर रहा, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है. अमेरिका, चीन और रूस इन तीन देशों ने मिलकर वैश्विक सैन्य खर्च का 51 फीसदी हिस्सा खर्च किया. सोवियत संघ के टूटने के बाद लंबे समय तक ऐसा लगा कि दुनिया में अमेरिका का कोई मुकाबला नहीं. NATO लगातार पूर्व की ओर बढ़ता गया, डॉलर अंतरराष्ट्रीय व्यापार की रीढ़ बना रहा और इराक से लेकर बाल्कन तक अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेपों ने यह संदेश दिया कि वॉशिंगटन जो चाहे, वह कर सकता है.

आज भी अमेरिका का प्रभाव कम नहीं लेकिन...

आज भी अमेरिकी प्रभाव कम नहीं हुआ है. IMF के COFER डेटा के अनुसार वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी डॉलर की हिस्सेदारी करीब 56.77 फीसदी है. दुनिया में ऐसी कोई दूसरी सेना नहीं जिसके पास अमेरिका जैसी वैश्विक लॉजिस्टिक पहुंच हो. NATO जैसी सैन्य संरचना का विकल्प भी फिलहाल कहीं नजर नहीं आता. लेकिन असली सवाल यह नहीं कि अमेरिका ताकतवर है या नहीं. असली सवाल यह है कि क्या दुनिया अब भी मानती है कि अमेरिका अपनी इच्छा को निर्णायक तरीके से लागू कर सकता है?

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अफगानिस्तान ने बदल दी धारणा

2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी वापसी सिर्फ एक सैन्य वापसी नहीं थी. वह पूरी दुनिया के लिए एक प्रतीकात्मक घटना बन गई. करीब 20 साल तक चले युद्ध के बाद तालिबान कुछ ही दिनों में काबुल पर कब्जा कर बैठा और अमेरिका समर्थित सरकार बिखर गई. दुनिया भर की राजधानियों में इस दृश्य को बहुत ध्यान से देखा गया. अमेरिका लंबे समय तक खुद को ऐसे देश के रूप में पेश करता रहा जो अपने वैश्विक हितों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और लंबे समय तक संघर्ष झेल सकता है. लेकिन अफगानिस्तान ने यह धारणा कमजोर कर दी. इससे यह संदेश गया कि घरेलू राजनीतिक थकान अमेरिका की रणनीतिक प्रतिबद्धताओं पर भारी पड़ सकती है.

अब विरोधी ज्यादा खुलकर चुनौती दे रहे हैं

अमेरिका के प्रति घटते डर का सबसे साफ संकेत विरोधी देशों के व्यवहार में दिख रहा है. रूस ने यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंध झेले, लेकिन पीछे हटने के बजाय उसने अपने आर्थिक और सामरिक ढांचे को नए सिरे से ढाल लिया. शुरुआती झटकों के बाद रूस की अर्थव्यवस्था उम्मीद से जल्दी स्थिर हुई. IMF के मुताबिक 2024 में रूस की GDP वृद्धि दर 3.6 फीसदी रही, जो कई यूरोपीय देशों से बेहतर थी. रूस ने अपने तेल निर्यात का बड़ा हिस्सा चीन और भारत की ओर मोड़ दिया और युद्ध जारी रखा.

ईरान समर्थित गुटों ने अमेरिकी ठिकानों को बनाया निशाना

इधर मिडिल ईस्ट में ईरान समर्थित गुट लगातार अमेरिकी हितों से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाते रहे, जबकि चीन ताइवान के आसपास सैन्य दबाव बढ़ाने के साथ इंडो-पैसिफिक में अपना प्रभाव तेजी से फैला रहा है. कुछ साल पहले तक ऐसे कदम अमेरिका को सीधे चुनौती देने जैसे माने जाते थे. लेकिन अब इन्हें “साहसी” से ज्यादा “सोची-समझी रणनीति” के तौर पर देखा जा रहा है. वजह यह नहीं कि विरोधी देशों को लगता है कि वे अमेरिका को सैन्य रूप से हरा देंगे. असली वजह यह है कि उन्हें लगता है कि लंबे संघर्ष की स्थिति में अमेरिका के भीतर राजनीतिक इच्छाशक्ति और रणनीतिक निरंतरता कमजोर पड़ सकती है.

यूरोप में भी बदल रहा माहौल

अमेरिका के करीबी सहयोगी भी अब भविष्य को लेकर सतर्क दिख रहे हैं. अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूरोपीय NATO देशों में इस बात पर चर्चा बढ़ी है कि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भरता कम करनी चाहिए. यूरोप में अमेरिकी सैनिकों की संभावित कटौती और बदलती अमेरिकी प्राथमिकताओं ने इस चिंता को और बढ़ाया है. दरअसल गठबंधन सिर्फ हथियारों से नहीं चलते, भरोसे से भी चलते हैं. जब सहयोगी देश भविष्य की अनिश्चितता को ध्यान में रखकर वैकल्पिक रणनीतियां बनाने लगते हैं, तो वैश्विक शक्ति संतुलन धीरे-धीरे बदलने लगता है.

चीन ने सबसे पहले समझा यह बदलाव

इस बदलती मानसिकता का सबसे ज्यादा फायदा चीन ने उठाया है. बीजिंग की रणनीति सिर्फ अमेरिका को आर्थिक या सैन्य रूप से चुनौती देना नहीं है, बल्कि दुनिया को यह विश्वास दिलाना भी है कि अमेरिकी वर्चस्व का दौर धीरे-धीरे खत्म हो रहा है और बहुध्रुवीय व्यवस्था ही भविष्य है. चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग लगातार “मल्टीपोलर वर्ल्ड” की बात करते हैं. एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों में यह सोच असर डाल रही है, जहां अब वैचारिक गठबंधनों की जगह व्यवहारिक साझेदारियों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है.

यूरोप को सुरक्षा के मामलों में अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहिएः मैक्रों

SIPRI के मुताबिक 2025 में चीन का सैन्य खर्च करीब 336 अरब डॉलर रहा, जो अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट है. वहीं भारत लगभग 92 अरब डॉलर के सैन्य खर्च के साथ दुनिया में पांचवें स्थान पर रहा. यूरोप में भी 'स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी' यानी रणनीतिक आत्मनिर्भरता की चर्चा तेज हो रही है. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों कई बार कह चुके हैं कि यूरोप को सुरक्षा के मामले में अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए. इसका सीधा मतलब यही है कि सहयोगी देश भी अब ऐसी दुनिया की तैयारी कर रहे हैं जहां अमेरिका हमेशा पहले जैसा भरोसेमंद, स्थिर और निर्णायक न रहे. यह खुला विद्रोह नहीं है, बल्कि सुरक्षा कवच तैयार करने जैसा है. और कोई भी देश तभी 'बीमा' खरीदता है जब उसे जोखिम दिखाई देने लगे.

अमेरिका के लिए असली खतरा क्या है?

दुनिया अगर अमेरिका से कम डरने लगी है, तो इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया ज्यादा शांतिपूर्ण हो जाएगी. इतिहास बताता है कि जब कोई बड़ी शक्ति राजनीतिक रूप से बंटी हुई या रणनीतिक रूप से अनिश्चित दिखाई देती है, तब विरोधी ताकतें ज्यादा जोखिम लेने लगती हैं. इससे क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ते हैं, गलत आकलन की संभावना बढ़ती है और प्रॉक्सी युद्ध तेज हो सकते हैं. अमेरिका के सामने फिलहाल तत्काल पतन का खतरा नहीं है. उसकी अर्थव्यवस्था, तकनीकी बढ़त और सैन्य क्षमता अब भी बेहद मजबूत हैं. लेकिन असली चुनौती कहीं ज्यादा धीमी और गहरी है. वह है 'डर' की उस मनोवैज्ञानिक ताकत का कमजोर पड़ना, जिसने दशकों तक अमेरिकी प्रभाव को बनाए रखा.

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