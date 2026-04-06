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Hindi Newsदुनियाडोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिक से बहुत बड़ा झूठ बोला! पूर्व सीआईए अफसर ने बताया ईरान में एक दिन में 10 जेट कैसे गिरे?

डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिक से बहुत बड़ा झूठ बोला! पूर्व सीआईए अफसर ने बताया ईरान में एक दिन में 10 जेट कैसे गिरे?

ईरान में एक के बाद एक अमेरिकी प्लेन कैसे क्रैश हो गए? शनिवार और रविवार को ईरान में क्या हुआ? इसके पीछे एक नया सनसनीखेज एंगल पता चला है. एक पूर्व सीआईए अफसर ने एफ-15 गिरने और बाद में करीब 9 जेट क्रैश होने की अलग कहानी बताई है. उन्होंने साफ कहा है कि पेंटागन जनता से झूठ बोल रहा है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 06, 2026, 10:57 AM IST
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पूर्व सीआईए अफसर लैरी जॉनसन ने बताई अंदर की कहानी.
पूर्व सीआईए अफसर लैरी जॉनसन ने बताई अंदर की कहानी.

ऐसे समय में जब ईरान में घुसकर अपने जख्मी वेपन्स ऑफिसर को बचाने के लिए ट्रंप सरकार की तारीफ हो रही है, सीआईए के एक पूर्व अधिकारी ने सनसनीखेज दावा किया है. पूर्व सीआईए अफसर लैरी जॉनसन ने कहा है कि पेंटागन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जनता से झूठ बोला जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि ईरान में जो एफ-15 फाइटर जेट गिरा है, वह असल में नतांज परमाणु संयंत्र पर ग्राउंड अटैक की तैयारी कर रहा था. उसी समय ईरान ने अमेरिकी जेट को मार गिराया. इसके बाद आगे जो हुआ, वह और भी चौंकाने वाला है. 

सोशल मीडिया पर जॉनसन का वीडियो तेजी से शेयर हो रहा है. कई लोग लिख रहे हैं कि अगर यह दावा सही है, तो युद्ध का सबसे खतरनाक पहलू है जिसे अब तक जनता से छिपाया गया. एक वीडियो में जॉनसन कहते हैं कि देखिए जो स्टोरी हमें बताई गई है, वह पूरी तरह झूठ है. कई मोर्चों पर...सवाल यह है कि एफ-15 उस एरिया में क्या कर रहा था? उसका मिशन क्या था? मुझे लगता है कि वह नतांज न्यूक्लियर रिएक्टर पर ग्राउंड अटैक की तैयारी में शामिल था. 

पूर्व सीआईए अफसर का सबसे बड़ा तर्क

पूर्व सीआईए अफसर ने इनसाइड स्टोरी समझाई है कि जब प्लेन गिरा तो एक पायलट को तुरंत ढूंढ लिया गया लेकिन दूसरा नहीं मिला. वह जमीन पर जहां गिरा था, वहां से करीब 5 मील दूर से उसे रेस्क्यू किया गया है. उन्होंने सवाल उठाया कि डेल्टा फोर्स या सील टीम-6, ऐसी जो भी स्पेशल फोर्सेज होती हैं, उनकी कॉम्बैट रेंज 300 मील होती है. अगर आप कुवैत से ईरान के इस्फहान की इस लोकेशन के लिए उड़ते हैं तो यह दूरी 250 मील होती है तो आप वापस कैसे जाओगे?

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लैरी ने आगे दावा किया कि असल में सी-130 प्लेन दूसरे एयरक्राफ्ट में फ्यूल भरने के लिए आया था. हालांकि, दूसरा सी-130 क्यों आया था, यह स्पष्ट नहीं है. दोनों रेगिस्तान में फंस गए. अब जो वीडियो सामने आया है, इससे कुछ अलग ही कहानी पता चलती है. उन्होंने आगे कहा कि यह ऑपरेशन तो बड़ी आपदा साबित हुआ क्योंकि ईरान ने अमेरिकी एफ-15 को गिराने के बाद एक ही दिन में दो ब्लैकहॉक, दो C-130, चार लिटिल बर्ड्स (छोटे हेलिकॉप्टर, जो पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन में इस्तेमाल होते हैं) और एक A-10 वॉरथॉग विमान को मार गिराया. उन्होंने कहा कि ईरान ने 400 मिलियन डॉलर मूल्य के अमेरिकी विमान एक झटके में नष्ट कर दिए. 

क्या 24 घंटे में ईरान में 10 अमेरिकी जेट गिरे?

हां, सीआईए के पूर्व अफसर का दावा तो कुछ ऐसा ही है. उन्होंने बताया है कि एक F-15, दो Blackhawks, दो C-130s, चार Little Birds, और एक A-10 Warthog करीब-करीब एक ही दिन में गिरे हैं. 

'वॉर सेक्रेट्री आप लीड करने के लिए अनफिट...'

उधर, एक महीने से ज्यादा समय से चल रहे ईरान युद्ध को लेकर अमेरिकी वॉर सेक्रेट्री निशाने पर हैं. अमेरिकी संसद में रिपब्लिकन कारबजल ने वॉर सेक्रेट्री पीट हेगसेथ को खूब सुनाया. उन्होंने कहा, 'आप हमारे देश के लिए शर्मिंदगी की वजह हैं. आप लीड करने के लिए अनफिट हैं... आपको यहां से चले जाना चाहिए.' दरअसल, रिपब्लिकन कारबजल जो सवाल पूछ रहे थे, पीट उसका घुमाकर अलग जवाब दे रहे थे. इस पर कारबजल भड़क गए और बोले कि मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा. आप मेरे सवाल पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. आप इस देश के लिए शर्मिंदगी की वजह बन चुके हैं.

दरअसल, पीट ने ही अमेरिकी सेना के जनरल रैंडी जॉर्ज को पद से हटाने का आदेश दिया था. ईरान युद्ध में पीट की भूमिका पहले से ही सवालों के घेरे में है.

पढ़ें: ईरानी जनरल की भतीजी हमीदा कौन? जंग के बीच अमेरिका से वायरल होने लगीं मॉडल वाली तस्वीरें

 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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