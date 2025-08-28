जलाई कुरान की कॉपी, खाई इस्लाम खत्म करने की कसम...इस नेता के निशाने पर क्यों आए मुसलमान?
जलाई कुरान की कॉपी, खाई इस्लाम खत्म करने की कसम...इस नेता के निशाने पर क्यों आए मुसलमान?

America News: चुनाव के दौरान नेता जनता के दिलों में घर बनाने के लिए तरह-तरह के पैंतरे अपनाते हैं. इसी बीच टेक्सास के 31वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से रिपब्लिकन उम्मीदवार वैलेंटिना गोमेज अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 28, 2025, 05:26 PM IST
जलाई कुरान की कॉपी, खाई इस्लाम खत्म करने की कसम...इस नेता के निशाने पर क्यों आए मुसलमान?

Valentina Gomez: आपने अक्सर देखा होगा कि चुनाव के समय में पक्ष विपक्ष एक दूसरे के ऊपर जमकर निशाना साधते हैं, नेता जनता को लुभाने के लिए तरह-तरह के काम करते हैं. इसी बीच टेक्सास के 31वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से रिपब्लिकन उम्मीदवार वैलेंटिना गोमेज ने पवित्र कुरान की प्रति जलाई और राज्य में इस्लाम खत्म करने की कसम खाई. इतना ही नहीं उन्होंने मुस्लिमों से राज्य छोड़ने का भी आग्रह किया और कहा कि मुसलमान 57 मुस्लिम देशों में ले कहीं भी जा सकते हैं.

ताकि झुकना न पड़े
सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में गोमेज़ ने समुदाय पर हिंसा के ज़रिए ईसाई देशों को धमकाने का आरोप लगाया और लोगों से अपने इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद करने का आग्रह किया. इसके अलावा कहा कि मुसलमान ईसाई देशों पर कब्जा करने की कोशिश में बलात्कार और हत्या कर रहे हैं. ऐसे में मुझे कांग्रेस तक पहुंचने में मदद करें ताकि आपको कभी भी उनके बेवकूफ पत्थर के आगे झुकना न पड़े. 

 

नहीं है कोई पछतावा
अपने शुरुआती बयान में उन्होंने कहा कि अगर हम इस्लाम को हमेशा के लिए खत्म नहीं कर देते, तो आपकी बेटियों का बलात्कार किया जाएगा और आपके बेटों का सिर कलम कर दिया जाएगा. इसके बाद उन्होंने कुरान में आग लगा दी, यह भी कहा कि उन्हें कुरान जलाने का कोई पछतावा नहीं है और उन्होंने इज़राइल में 7 अक्टूबर को हुए हमलों के लिए इस धार्मिक पवित्र ग्रंथ को ज़िम्मेदार ठहराया. एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं अपने कार्यों पर अडिग हूं और मैं उस किताब के आगे कभी नहीं झुकूंगी जो 7 अक्टूबर के नरसंहार के लिए जिम्मेदार है जिसमें 13 अमेरिकी लोगों की जान चली गई थी.

की गई आलोचना
फ़ॉक्स26 ह्यूस्टन के साक्षात्कार में, उन्होंने कहा कि कुरान बलात्कार और काफिरों में दहशत फैलाने की शिक्षा देता है. किसी मुसलमान ने यूरोप में हुए बलात्कारों की निंदा नहीं की, हालांकि उनके इस बयान की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष मिशनों के विशेष दूत रिचर्ड ग्रेनेल ने आलोचना की और कहा कि वो अमेरिकी संविधान को कमजोर कर रही हैं, बता दें कि टेक्सास में 1% मुस्लिम आबादी है.

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

Texas news

Trending news

