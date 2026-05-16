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Hindi Newsदुनियाईरान पर ‘एपिक फ्यूरी 2.0 की आहट! चीन से लौटते ही ट्रंप ने बदले सुर, फिर मंडराया हमले का खतरा

ईरान पर ‘एपिक फ्यूरी 2.0 की आहट! चीन से लौटते ही ट्रंप ने बदले सुर, फिर मंडराया हमले का खतरा

West Asia War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की यात्रा खत्म करते ही वापस ईरान पर धावा बोल दिया है. बताया जा रहा है कि अमेरिका तेहरान पर दोबारा हमला कर सकता है. इसको लेकर योजना भी बन गई है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 16, 2026, 09:52 AM IST
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ईरान पर ‘एपिक फ्यूरी 2.0 की आहट! चीन से लौटते ही ट्रंप ने बदले सुर, फिर मंडराया हमले का खतरा

US-Iran Conflict: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा पूरी कर वापस अपने देश लौट चुके हैं. उनके अमेरिका वापस आते ही जंग की आहट तेज होने लगी है. 'न्यूयॉर्क टाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन के अंदरखाने में ईरान पर एक और हवाई हमला करने की प्लानिंग की जा रही है. अगर तेहरान के साथ बातचीत वापस असफल होती है तो शायद अमेरिका एक्शन में आ सकता है और कोई बड़ा हमला कर सकता है. ट्रंप ने बीजिंग से रवाना होने के बाद ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज करते हुए पत्रकारों से कहा,' मैंने इसे देखा और अगर मुझे पहला वाक्य पसंद नहीं आता तो मैं इसे सीधे खारिज कर देता हूं.' 

फिर होगी जंग? 

बता दें कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश ऐसा समझौता करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे होर्मुज स्ट्रेट को वापस खोला जा सके. अगर यह खुल जाता है तो ट्रंप इसे अपनी बड़ी जीत की तरह पेश करना चाहते हैं. हालांकि, स्थिति इतनी आसान नहीं है. ट्रंप के पास फिलहाल राजनीतिक दबाव बना हुआ है. एक तरफ उन्हें पश्चिम एशिया में जंग खत्म करनी है तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है. यह दोनों ही टारगेट अबतक पूरे नहीं हुए हैं.    

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फिर चलेगा 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी'?

जंग को लेकर यह तनाव ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बातचीत के तुरंत बाद बढ़ा है. बता दें कि चीन, ईरान का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है और वह एनर्जी सप्लाई के लिए होर्मुज स्ट्रेट पर पूरी काफी हद तक निर्भर है. ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति के साथ तेहरान को लेकर चर्चा की पुष्टि तो की, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उनकी ओर से बीजिंग को तेहरान पर दबाव डालने के लिए नहीं कहा गया है. वहीं पर्दे के पीछे पेंटागन हर तरह की स्थिति की तैयारी कर रहा है. 'न्यूयॉर्क टाइम्स' के मुताबिक ट्रंप के मिलिट्री प्लैनर्स एक बार फिर 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' को दोबारा शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं. वह भी नए नाम के साथ. 

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कब शुरू होगी जंग? 

बता दें कि अमेरिकी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा सैन्य कार्रवाई की जा सकती है. वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी कहा कि स्थिति बिगड़ने पर हमले तेज करने की पूरा प्लानिंग की गई है.  'न्यूयॉर्क टाइम्स' ने 2 सूत्रों के मुताबिक अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अगले हफ्ते तक वापस हमले शुरू होने की संभावना से मना नहीं किया जा सकता है. इजरायल-अमेरिका इसके लिए जमकर तैयारी कर रहे हैं. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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