कतर के पायलटों को ट्रेनिंग देगा अमेरिका, इडाहो में बनाएगा ट्रेनिंग सेंटर

US-Qatar Relationship: अमेरिका और कतर ने अपनी रक्षा साझेदारी को नया मुकाम दिया है. अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने शुक्रवार 10 अक्टूबर 2025 को अमेरिका के इडाहो में कतर एयरफोर्स के लिए संयुक्त एयरबेस स्थापित करने की योजना का ऐलान किया. यह एयरबेस कतर के F15 फाइटर जेट और पायलटों की ट्रेनिंग के लिए बड़ा केंद्र बनेगा. इसका मकसद कतर के पायलटों को एडवांस ट्रेनिंग देना है.

क्या है यह सुविधा?

कतरी वायु सेना के लिए यह सुविधा एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो अमेरिकी वायु सेना के साथ मिलकर काम करेगी. इस फैसिलिटी में 12 कतरी F15 जेट और लगभग 300 अतिरिक्त कतरी और अमेरिकी वायु सेना के कर्मचारी होंगे. इस संयुक्त एयरबेस की सुविधा कतर और अमेरिका के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई है. पीट हेगसेथ ने इसको लेकर कहा,' आज हम माउंटेन होम एयरफोर्स बेस इडाहो में कतर अमीरी एयरफोर्स की सुविधा के निर्माण के लिए एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस साइन कर रहे हैं. ये साझेदारी हमारे ट्रेनिंग और इंटरऑपरेबिलिटी को मजबूत करेगी और हमारी संयुक्त ताकत को बढ़ाएगी.'

आप हम पर भरोसा कर सकते हैं: ब्दुलरहमान अल थानी

इस घोषणा के दौरान हेगसेथ के साथ कतर के रक्षा मंत्री अब्दुलरहमान अल थानी भी मौजूद थे. हेगसेथ ने कहा,' कतर के साथ हमारा रिश्ता भरोसे और साझेदारी का उदाहरण है. आप हम पर भरोसा कर सकते हैं.' बता दें कि कतर और अमेरिका के बीच लंबे समय से सैन्य संबंध हैं. कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है. दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करते हैं. साल 2020 में अमेरिका और कतर ने 35 से अधिक F15 फाइटर जेट की बिक्री के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे.

अमेरिका में विरोध

अमेरिका की इस योजना का कई लोग विरोध भी कर रहे हैं. ट्रंप के करीबी सहयोगी और दक्षिणपंथी प्रभावशाली लौरा लूमर ने इस योजना की निंदा की है और कतर पर इस्लामी आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध होने का आरोप लगाया है. लूमर ने कहा,' कोई भी विदेशी देश अमेरिकी जमीन पर मिलिट्री बेस नहीं बना सकता, खासकर इस्लामी देश.' उन्होंने इस फैसले पर सवाल खड़े करते हुए कहा,' हम और ज्यादा मुसलमानों को अमेरिकी धरती पर विमान उड़ाने की ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं? क्या हमने पहले ही सबक नहीं सीख लिया?'

FAQ

कतर और अमेरिका के बीच सैन्य संबंध क्या है?

कतर और अमेरिका के बीच सैन्य संबंध लंबे समय से हैं, और दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करते हैं.

इस प्रशिक्षण सुविधा का उद्देश्य क्या है?

इस सुविधा का उद्देश्य कतरी पायलटों को उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करना है और कतर और अमेरिका के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है.