DNA: अमेरिका ने जंग में उतारे ये घातक सिपाही, कभी जर्मनी की नाक में किया था दम; अब ईरान का कर पाएंगे सफाया?

Iran-Israel War: इजरायल पर ईरान सटीक निशाने लगा रहा है तो ईरान से निपटने के लिए डोनाल्ड ट्रंप भी एक सटीक प्लान तैयार कर रहे हैं. ट्रंप के इस प्लान का मकसद है अमेरिका के धुरंधरों को जंग के मैदान में उतारना. अमेरिकी अखबार 'न्यूयॉर्क टाइम्स' के मुताबिक अमेरिकी फौज ने जमीनी लड़ाई के लिए एक घातक टुकड़ी को युद्ध में उतारने का प्लान बनाया है. इस काम के लिए अमेरिकी सेना की सबसे ऐतिहासिक टुकड़ियों में से एक यानी 82वीं एयरबोर्न डिवीजन को चुना गया है. अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डिवीजन के 3 हजार सैनिकों को ईरान में उतारने की तैयारी की जा रही है. 82वीं एयरबोर्न डिवीजन एक ऐसी टुकड़ी है जिसे सिर्फ 18 घंटों के अंदर धरती के किसी भी हिस्से पर युद्ध के लिए तैयार और तैनात किया जा सकता है.

क्या है अमेरिका का 82वीं एयरबोर्न डिवीजन?

82वीं एयरबोर्न डिवीजन के सैनिक पैराशूट के जरिए कूदते हैं और फिर जमीन पर अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं. चूंकि इनका काफी वक्त आसमान में उड़ते विमान में बीतता है. इसी वजह से इन सैनिकों की यूनिट को एयरबोर्न कहा जाता है. एक पैराट्रूपर को साल के 365 में से 270 दिन ट्रेनिंग में गुजारने पड़ते हैं. पूरी ट्रेनिंग के दौरान इन्हें 12 बार पैराशूट लेकर कूदना होता है और 270 दिनों में कुल 1130 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती है. इन पैराट्रूपर्स के पास M-4 कार्बाइन, M-240 मशीनगन, एंटी टैंक मिसाइल और भारी मोर्टार जैसे हथियार होते हैं. अमेरिकी सेना में 82वीं एयरबोर्न डिवीजन पिछले 84 सालों से तैनात है, लेकिन इस यूनिट की पहचान दूसरे विश्वयुद्ध के एक अहम मोर्चे से बनी है. इतिहास की किताबों में इस मोर्चे को D-DAY यानी फैसले का दिन कहा जाता है.

दूसरे विश्वयुद्ध में पैदा किया खौफ

दूसरे विश्वयुद्ध तक माना जाता था कि भारी तादाद में पैराशूट के जरिए सैनिकों को उतारना जोखिम भरा काम होता है और ऐसे ऑपरेशन में कामयाबी की संभावना कम होती है. 6 जून 1944 को फ्रांस के नॉर्मंडी में अमेरिकी सेना की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन उतरी. इस हमले का मकसद था नॉर्मंडी को नाजी जर्मनी के कब्जे से मुक्त कराना. अमेरिका के इन पैराट्रूपर्स यानी पैराशूट से कूदने वाले सैनिकों ने ना सिर्फ भारी तादाद में लैंडिंग की बल्कि सबसे अहम मोर्चे को जीत भी लिया था. ये युद्ध इतना भीषण था कि पहले ही दिन 12 हजार से ज्यादा सैनिक मारे गए थे, लेकिन 82वीं एयरबोर्न डिवीजन ने पूरी दुनिया को ये बता दिया था कि भारी तादाद में पैराशूट से सैनिकों को उतारकर जीत हासिल करने की संभावना बढ़ जाती है. नॉर्मडी के युद्ध के बाद नाजी जर्मनी के अंदर इन सैनिकों का खौफ पैदा हो गया था. इस दहशत का सबसे बड़ा सबूत एक अज्ञात जर्मन ऑफिसर की वो डायरी थी जो युद्ध के बाद मिली थी.

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खर्ग द्वीप के लिए इस्तेमाल होंगे सैनिक?

अपनी डायरी में जर्मन अफसर ने लिखा था कि पैराशूट के जरिए लैंडिंग करने वाले अमेरिकी सैनिकों की शक्ल में मुझे शैतान जैसा गुस्सा नजर आता है. वो अचानक किसी भी दिशा से आ जाते हैं और हमला कर देते हैं. हम सो नहीं पाते क्योंकि हमें लगता है कि ये सैनिक किसी भी वक्त धावा बोल देंगे. ट्रंप ने ईरान के तेल केंद्र यानी खार्ग द्वीप पर कब्जा करने के लिए अमेरिका के मरीन कमांडो उतारने का प्लान बनाया है. इस खार्ग द्वीप के इर्द-गिर्द ईरान की भारी सैन्य तैनाती है. इसी चुनौती से निपटने के लिए एयरबोर्न डिवीजन को तैनात किया जाएगा. मौजूदा जानकारियों को एक साथ रखा जाए तो ये साफ हो जाता है कि ट्रंप का मकसद खार्ग द्वीप पर 2 चरणों में सैन्य कार्रवाई करना है. पहले चरण में अमेरिकी मरीन कमांडो होंगे और दूसरे में एयरबोर्न यूनिट के सैनिक. इन दोनों सैन्य टुकड़ियों को अमेरिकी फौज में सबसे घातक माना जाता है. कामयाब टुकड़ियों को एक साथ लाकर सैन्य कार्रवाई का प्लान बताता है कि अब खार्ग द्वीप पर कब्जे के लिए अमेरिका पूरा जोर लगाएगा. अगर अमेरिका को खार्ग पर कब्जा हासिल हो गया तो ईरान होर्मुज में अपनी घेराबंदी हटाने के लिए मजबूर हो जाएगा.