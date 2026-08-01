/ट्रंप ने नागरिकों को दिया तुरंत मिडिल ईस्ट छोड़ने का आदेश; ईरान के खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर रहा अमेरिका?

America Travel Alert For Citizens: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत मिडिल ईस्ट छोड़ने का आदेश दिया है. वॉशिंगटन ने लोगों से इस इलाके में यात्रा करने के बारे में गंभीरता से सोचने का भी आग्रह किया है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका-इजरायल आज या कल रात कभी भी ईरान पर अचानक हमला कर सकते हैं. कहा जा रहा है कि दोनों का टारगेट ईरान का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रंप ने शुक्रवार ( 31 जुलाई 2026) तक इन हमलों को मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन बाद में ट्रंप ने अचानक ईरान पर नए हमलों की चेतावनी दी.
'वॉल स्ट्रीट जर्नल' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने अपने सैनिकों से ईरान पर नया हमला का करने का आदेश दिया है इसका उद्देश्य तेहरान को घुटने टेकने पर मजबूर करना है. हमले को लेकर ट्रंप ने कहा,' हम उन पर बहुत जोरदार हमला करेंगे और एक वक्त ऐसा आएगा, जब वे कहेंगे कि वे अब इसे और नहीं सह सकते. मुझे लगता है कि हम बस जीतना चाहते हैं. मेरा भरोसा उन पर से उठ रहा है, क्योंकि वे झूठ बोलते हैं और बातों को गलत तरीके से पेश करते हैं.'
Middle East: Americans currently in the Middle East should exercise caution and heightened vigilance and should be prepared for flight cancellations, periodic airspace closures, and potential travel disruptions. Some airlines in the region have postponed resumption of earlier… pic.twitter.com/d1ZmzRBBHN
— TravelGov (@TravelGov) August 1, 2026
पेंटागन ने हमले के बीच मिडिल ईस्ट में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी की है. इसके तहत उसने वहां रहने वाले लोगों से सावधानी बरतने के लिए कहा है. सरकार ने 'X'पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा,' जो भी अमेरिकी अभी मिडिल ईस्ट में हैं, उन्हें सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए. साथ ही, उन्हें फ्लाइट कैंसिल होने, समय-समय पर एयरस्पेस बंद होने और यात्रा में संभावित रुकावटों के लिए तैयार रहना चाहिए. इस क्षेत्र की कुछ एयरलाइंस ने पहले के फ्लाइट शेड्यूल को फिर से शुरू करने में देरी की है. वहीं, कुछ ने कुछ रूट बंद कर दिए हैं. इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकियों को वहां से निकलने के बारे में सोचना चाहिए या हालात बिगड़ने पर निकलने के लिए तैयार रहना चाहिए.'
पोस्ट में आगे लिखा,' जो अमेरिकी मिडिल ईस्ट से बाहर हैं, उन्हें इस क्षेत्र में या इसके जरिए यात्रा करने के बारे में गंभीरता से दोबारा सोचना चाहिए. जो लोग इस क्षेत्र में यात्रा करते हैं उन्हें एयरपोर्ट और एयरलाइन के कामकाज से जुड़ी जानकारी पर नजर रखनी चाहिए. मिडिल ईस्ट के बाहर भी अमेरिकी राजनयिक ठिकानों को निशाना बनाया गया है. ईरान और ईरान का समर्थन करने वाले समूह विदेशों में या दुनिया भर में अमेरिका और अमेरिकियों से जुड़ी जगहों पर अमेरिकी हितों, जैसे अमेरिकी कारोबार और अन्य संस्थानों को निशाना बना सकते हैं.'
'CBS' की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान-अमेरिका की ओर से ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर पर किया जाने वाला हमला अबतक का सबसे खतरनाक अटैक हो सकता है. बताया जा रहा है कि इसके लिए इजरायल खुलकर अमेरिका के साथ काम कर रहा है. इसकी सहमति खुद नेतन्याहू के अमेरिका दौरे के दौरान हुई है. CBS के मुताबिक, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने बताया कि इस जंग में अमेरिका जीतेगा और ट्रंप के कार्यकाल में ईरान के पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा.