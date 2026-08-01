/ट्रंप ने नागरिकों को दिया तुरंत मिडिल ईस्ट छोड़ने का आदेश; ईरान के खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर रहा अमेरिका?

पेंटागन ने हमले के बीच मिडिल ईस्ट में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी की है. इसके तहत उसने वहां रहने वाले लोगों से सावधानी बरतने के लिए कहा है. सरकार ने 'X'पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा,' जो भी अमेरिकी अभी मिडिल ईस्ट में हैं, उन्हें सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए. साथ ही, उन्हें फ्लाइट कैंसिल होने, समय-समय पर एयरस्पेस बंद होने और यात्रा में संभावित रुकावटों के लिए तैयार रहना चाहिए. इस क्षेत्र की कुछ एयरलाइंस ने पहले के फ्लाइट शेड्यूल को फिर से शुरू करने में देरी की है. वहीं, कुछ ने कुछ रूट बंद कर दिए हैं. इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकियों को वहां से निकलने के बारे में सोचना चाहिए या हालात बिगड़ने पर निकलने के लिए तैयार रहना चाहिए.'