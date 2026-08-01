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ट्रंप ने नागरिकों को दिया तुरंत मिडिल ईस्ट छोड़ने का आदेश; ईरान के खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर रहा अमेरिका?

US Asks Citizens To Leave Middle East: अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. इसके तहत उसने देशवासियों से जितनी जल्दी हो सके मिडिल ईस्ट छोड़ने के लिए कहा है. साथ ही उस इलाके में यात्रा करने से भी बचने का आग्रह किया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 01, 2026, 09:00 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 09:39 PM IST
ट्रंप ने नागरिकों को दिया तुरंत मिडिल ईस्ट छोड़ने का आदेश; ईरान के खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर रहा अमेरिका?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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