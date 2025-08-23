Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि वह दोनों देशों के बीच शांति लाने की कोशिशों पर जल्द ही फैसला लेंगे. ट्रंप ने चेचावनी दी है कि अगर रूस युद्ध रोकने के लिए तैयार नहीं होता है तो उसे कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही ट्रंप ने ये भी कहा कि, पुतिन और जेलेंस्की को एक साथ लाना तेल और सिरके को मिलाने जैसा है. उन्होंने कहा कि वह इस मामले पर जल्द ही कोई फैसला लेंगे.

ट्रंप ने क्यों कहा मैं खुश नहीं हू?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह यूक्रेन में एक अमेरिकी कारखाने पर हुए रूसी हमले से खुश नहीं हैं. उन्होंने कहा कि, वह दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध से जुड़ी किसी भी बात से खुश नहीं हैं. ट्रंप ने कहा कि वह यह देखना चाहते हैं कि क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की एक-दूसरे से मिलेंगे.

क्या फैसला लेंगे ट्रंप?

जब Donald Trump से पूछा गया कि 2 हफ्ते की समय-सीमा खत्म होने पर वह क्या करेंगे तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे लगता है मुझे पता चल जाएगा. मुझे रूस और सच कहूं तो यूक्रेन का रवैया भी पता चल जाएगा. इस काम के लिए दोनों देशों को तैयार होना जरूरी है.

2 हफ्ते का दिया समय

ट्रंप ने आगे कहा, मैं इसके बाद फैसला लूंगा कि हम क्या करेंगे और यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला होगा. गौरतलब है कि, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर किसी भी बड़े फैसले लेने के लिए कुल हफ्तों का समय लेते हैं. पिछले कुछ समय में ही ऐसा कई बार देखा गया है.