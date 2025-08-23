रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने के चक्‍कर में पड़े ट्रंप ने अब पकड़ा माथा, बोले- ये तेल और सिरके की तरह...
Advertisement
trendingNow12893206
Hindi Newsदुनिया

रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने के चक्‍कर में पड़े ट्रंप ने अब पकड़ा माथा, बोले- ये तेल और सिरके की तरह...

Russia Ukraine War: पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच शांति की कोशिशों पर एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि वह इस मामले पर जल्द ही फैसला लेंगे.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 23, 2025, 10:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने के चक्‍कर में पड़े ट्रंप ने अब पकड़ा माथा, बोले- ये तेल और सिरके की तरह...

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि वह दोनों देशों के बीच शांति लाने की कोशिशों पर जल्द ही फैसला लेंगे. ट्रंप ने चेचावनी दी है कि अगर रूस युद्ध रोकने के लिए तैयार नहीं होता है तो उसे कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही ट्रंप ने ये भी कहा कि, पुतिन और जेलेंस्की को एक साथ लाना तेल और सिरके को मिलाने जैसा है. उन्होंने कहा कि वह इस मामले पर जल्द ही कोई फैसला लेंगे. 

ट्रंप ने क्यों कहा मैं खुश नहीं हू?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह यूक्रेन में एक अमेरिकी कारखाने पर हुए रूसी हमले से खुश नहीं हैं. उन्होंने कहा कि, वह दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध से जुड़ी किसी भी बात से खुश नहीं हैं. ट्रंप ने कहा कि वह यह देखना चाहते हैं कि क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की एक-दूसरे से मिलेंगे.

यह भी पढ़ें: टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप का भारत में राजदूत बदलने का ऐलान, सर्जियो गोर को चुना; लेकिन इसके पीछे क्या है वजह

Add Zee News as a Preferred Source

क्या फैसला लेंगे ट्रंप?
जब Donald Trump से पूछा गया कि 2 हफ्ते की समय-सीमा खत्म होने पर वह क्या करेंगे तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे लगता है मुझे पता चल जाएगा. मुझे रूस और सच कहूं तो यूक्रेन का रवैया भी पता चल जाएगा. इस काम के लिए दोनों देशों को तैयार होना जरूरी है. 

2 हफ्ते का दिया समय
ट्रंप ने आगे कहा, मैं इसके बाद फैसला लूंगा कि हम क्या करेंगे और यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला होगा. गौरतलब है कि, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर किसी भी बड़े फैसले लेने के लिए कुल हफ्तों का समय लेते हैं. पिछले कुछ समय में ही ऐसा कई बार देखा गया है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

america on russia ukraine war

Trending news

BJP को नया राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष कब मिलेगा? बिहार चुनाव आ गया एकदम सामने
BJP
BJP को नया राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष कब मिलेगा? बिहार चुनाव आ गया एकदम सामने
ADR Most Richest and Poorest CM : कौन है भारत का सबसे अमीर और गरीब मुख्‍यमंत्री?
ADR Report
ADR Most Richest and Poorest CM : कौन है भारत का सबसे अमीर और गरीब मुख्‍यमंत्री?
Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
Aaj ki Taza Khabar Live: अगर मेरी हत्या हुई तो दोषी SP और अखिलेश होंगे...निष्कासित MLA पूजा पाल ने लिखा खत, बताया जान को खतरा
breaking news live today
Aaj ki Taza Khabar Live: अगर मेरी हत्या हुई तो दोषी SP और अखिलेश होंगे...निष्कासित MLA पूजा पाल ने लिखा खत, बताया जान को खतरा
देश के एक तिहाई मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज, ADR की रिपोर्ट में खुलासा
ADR
देश के एक तिहाई मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज, ADR की रिपोर्ट में खुलासा
जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार
jalandhar
जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार
My11Circle, Winzo, Dream11 और Pokerbaazi का बड़ा फैसला, रियल मनी गेम हुए बंद
Online Gaming Bill
My11Circle, Winzo, Dream11 और Pokerbaazi का बड़ा फैसला, रियल मनी गेम हुए बंद
सरकार को 'माखन चोर' पर आपत्ति, ये शब्द भक्तों की भावना या भगवान कृष्ण का अपमान?
DNA
सरकार को 'माखन चोर' पर आपत्ति, ये शब्द भक्तों की भावना या भगवान कृष्ण का अपमान?
DNA: बिहार का सियासी फ्राइडे; मस्जिद में राहुल गांधी और गया जी में PM मोदी
DNA Analysis
DNA: बिहार का सियासी फ्राइडे; मस्जिद में राहुल गांधी और गया जी में PM मोदी
'बैंड पार्टी' का हिंदू नाम..और मालिक मुसलमान! बैंड-बाजा वाले 'अधर्म' की INSIDE STORY
DNA
'बैंड पार्टी' का हिंदू नाम..और मालिक मुसलमान! बैंड-बाजा वाले 'अधर्म' की INSIDE STORY
;