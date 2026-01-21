Second term of Trump: अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को एक साल पूरा होने पर देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए हैं. कई शहरों में सामाजिक कार्यकर्ता और आम लोग सड़कों पर उतरे हैं. उन्होंने ट्रंप की नीतियों के खिलाफ नाराजगी जताई है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इन नीतियों से अमेरिका की वह साख टूट रही है, जो उसने सालों में बनाई थी. उनके मुताबिक वॉशिंगटन ने दुनिया में जो भरोसा कमाया था, वह अब तेजी से खत्म हो रहा है.

आईसीई का सख्त और बेकाबू इस्तेमाल

बीते एक साल में ट्रंप सरकार कई फैसलों को लेकर आलोचना में रही है. इनमें दूसरे देशों को टैरिफ लगाने की धमकी देना शामिल है. अवैध प्रवासियों के खिलाफ इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट यानी आईसीई का सख्त और बेकाबू इस्तेमाल भी विवाद का कारण बना है. इसके अलावा अमेरिका का डब्लूटीओ, संयुक्त राष्ट्र और नाटो जैसे वैश्विक संगठनों से दूरी बनाना भी लोगों को खल रहा है. प्रदर्शनकारियों का मानना है कि इससे अमेरिका अकेला पड़ता जा रहा है.

एक प्रदर्शनकारी ने एएनआई से कहा कि अमेरिका पर पिछले एक साल से हमला हो रहा है और देश अपनी सही दिशा से भटक गया है. उसने आरोप लगाया कि सड़कों पर सेना दिखाई दे रही है. लोगों को जबरन उठाया जा रहा है. कुछ मामलों में खुलेआम हिंसा हो रही है. उसने ट्रंप पर ग्रीनलैंड जैसे इलाके को हासिल करने की कोशिश का आरोप लगाया है. उसके मुताबिक इससे विश्व युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है. उसने कहा कि इससे नाटो गठबंधन टूटने का खतरा है.

खुद को खतरे में डाल रहा है अमेरिका

एक अन्य प्रदर्शनकारी लिसा फिन ने कहा कि अमेरिका ने दशकों में दुनिया भर में दोस्त बनाए थे. अब यह रिश्ता टूट रहा है. उन्होंने कहा कि दूसरे देश अब अमेरिका पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं. उन्हें इसमें कोई हैरानी नहीं है. उनका मानना है कि इसका असर आने वाले कई दशकों तक दुनियाभर के राजनीति पर पड़ेगा. एक और प्रदर्शनकारी ने ट्रंप की टैरिफ नीति को बहुत खराब बताया है. उसने कहा कि सरकार ने अपने पुराने सहयोगियों से पीठ फेर ली है. इससे अमेरिका खुद को खतरे में डाल रहा है.

वहीं दूसरी ओर ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर प्रेस ब्रीफिंग में अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं. उन्होंने कहा कि यह समय शानदार रहा है. उनके मुताबिक उनकी सरकार ने किसी भी पिछली सरकार से ज्यादा काम किया है. उन्होंने सेना को मजबूत करने, युद्ध खत्म करने और अंतरराष्ट्रीय मामलों में अपनी भूमिका का जिक्र किया है. ट्रंप ने कहा कि अगर वह अपनी उपलब्धियां पढ़ते रहें तो एक हफ्ता भी कम पड़ जाएगा.

