Advertisement
trendingNow13081211
Hindi Newsदुनियाडोनाल्‍ड ट्रंप ने ऑफिस में एक साल किए पूरे, अमेरिका की कहानी सुनिए उनकी ही जुबानी!

डोनाल्‍ड ट्रंप ने ऑफिस में एक साल किए पूरे, अमेरिका की कहानी सुनिए उनकी ही जुबानी!

Second term of Trump: ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर अमेरिका में उनकी नीतियों के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए और सरकार पर देश के इज्जत को कम करने का आरोप लगा है. वहीं ट्रंप ने इन आलोचनाओं के बीच अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं और कहा कि उनकी सरकार ने अब तक सबसे ज्यादा काम किया है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 21, 2026, 07:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डोनाल्‍ड ट्रंप ने ऑफिस में एक साल किए पूरे, अमेरिका की कहानी सुनिए उनकी ही जुबानी!

Second term of Trump: अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को एक साल पूरा होने पर देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए हैं. कई शहरों में सामाजिक कार्यकर्ता और आम लोग सड़कों पर उतरे हैं. उन्होंने ट्रंप की नीतियों के खिलाफ नाराजगी जताई है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इन नीतियों से अमेरिका की वह साख टूट रही है, जो उसने सालों में बनाई थी. उनके मुताबिक वॉशिंगटन ने दुनिया में जो भरोसा कमाया था, वह अब तेजी से खत्म हो रहा है.

आईसीई का सख्त और बेकाबू इस्तेमाल
बीते एक साल में ट्रंप सरकार कई फैसलों को लेकर आलोचना में रही है. इनमें दूसरे देशों को टैरिफ लगाने की धमकी देना शामिल है. अवैध प्रवासियों के खिलाफ इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट यानी आईसीई का सख्त और बेकाबू इस्तेमाल भी विवाद का कारण बना है. इसके अलावा अमेरिका का डब्लूटीओ, संयुक्त राष्ट्र और नाटो जैसे वैश्विक संगठनों से दूरी बनाना भी लोगों को खल रहा है. प्रदर्शनकारियों का मानना है कि इससे अमेरिका अकेला पड़ता जा रहा है.

एक प्रदर्शनकारी ने एएनआई से कहा कि अमेरिका पर पिछले एक साल से हमला हो रहा है और देश अपनी सही दिशा से भटक गया है. उसने आरोप लगाया कि सड़कों पर सेना दिखाई दे रही है. लोगों को जबरन उठाया जा रहा है. कुछ मामलों में खुलेआम हिंसा हो रही है. उसने ट्रंप पर ग्रीनलैंड जैसे इलाके को हासिल करने की कोशिश का आरोप लगाया है. उसके मुताबिक इससे विश्व युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है. उसने कहा कि इससे नाटो गठबंधन टूटने का खतरा है.

Add Zee News as a Preferred Source

खुद को खतरे में डाल रहा है अमेरिका
एक अन्य प्रदर्शनकारी लिसा फिन ने कहा कि अमेरिका ने दशकों में दुनिया भर में दोस्त बनाए थे. अब यह रिश्ता टूट रहा है. उन्होंने कहा कि दूसरे देश अब अमेरिका पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं. उन्हें इसमें कोई हैरानी नहीं है. उनका मानना है कि इसका असर आने वाले कई दशकों तक दुनियाभर के राजनीति पर पड़ेगा. एक और प्रदर्शनकारी ने ट्रंप की टैरिफ नीति को बहुत खराब बताया है. उसने कहा कि सरकार ने अपने पुराने सहयोगियों से पीठ फेर ली है. इससे अमेरिका खुद को खतरे में डाल रहा है.

वहीं दूसरी ओर ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर प्रेस ब्रीफिंग में अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं. उन्होंने कहा कि यह समय शानदार रहा है. उनके मुताबिक उनकी सरकार ने किसी भी पिछली सरकार से ज्यादा काम किया है. उन्होंने सेना को मजबूत करने, युद्ध खत्म करने और अंतरराष्ट्रीय मामलों में अपनी भूमिका का जिक्र किया है. ट्रंप ने कहा कि अगर वह अपनी उपलब्धियां पढ़ते रहें तो एक हफ्ता भी कम पड़ जाएगा.

ये भी पढ़ें: क्या है मुस्लिम ब्रदरहुड? अमेरिका ने घोषित किया आतंकवादी संगठन; UAE खुश, तुर्की के लिए बड़ा झटका

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

americaTrump

Trending news

क्या बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है? भारतीय अधिकारियों के परिवार वापस बुलाए गए
bangladesh
क्या बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है? भारतीय अधिकारियों के परिवार वापस बुलाए गए
65 दिन की शादी, 13 साल कोर्ट-कचहरी! पति-पत्नी ने एक दूसरे पर थोपे 40 केस
Indian Marriage Dispute
65 दिन की शादी, 13 साल कोर्ट-कचहरी! पति-पत्नी ने एक दूसरे पर थोपे 40 केस
40 डेथ क्लेम थे... LIC बिल्डिंग में महिला अफसर को किसने जला दिया? एक बोतल से पता चला
crime news
40 डेथ क्लेम थे... LIC बिल्डिंग में महिला अफसर को किसने जला दिया? एक बोतल से पता चला
कर्नाटक में सरकारी अफसर ने लहराया 'केसरिया' झंडा? कांग्रेस को लग गया बुरा और...
Karnataka Udupi News
कर्नाटक में सरकारी अफसर ने लहराया 'केसरिया' झंडा? कांग्रेस को लग गया बुरा और...
शी 10, खरगे 5, केन 4 करोड़, सबसे बड़ी BJP के नितिन नबीन कितने लोगों के बॉस हैं?
nitin navin
शी 10, खरगे 5, केन 4 करोड़, सबसे बड़ी BJP के नितिन नबीन कितने लोगों के बॉस हैं?
क्या बिना पट्टाभिषेक कोई खुद को शंकराचार्य कह सकता है? इस नोटिस से क्यों उठ रहे सवाल
DNA
क्या बिना पट्टाभिषेक कोई खुद को शंकराचार्य कह सकता है? इस नोटिस से क्यों उठ रहे सवाल
पवित्र स्नान से सीधा पद पर सवाल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द को कोर्ट से मिला नोटिस
DNA
पवित्र स्नान से सीधा पद पर सवाल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द को कोर्ट से मिला नोटिस
भारत की सबसे ऊंची जगह पर शख्स ने किया शर्मिंदगी वाला काम, फूटा लोगों का गुस्सा
viral video
भारत की सबसे ऊंची जगह पर शख्स ने किया शर्मिंदगी वाला काम, फूटा लोगों का गुस्सा
बंगाल में चुनाव से पहले खलबली, ममता के गढ़ में बीजेपी ने भेजे बाहरी नेता
West Bengal
बंगाल में चुनाव से पहले खलबली, ममता के गढ़ में बीजेपी ने भेजे बाहरी नेता
ठंड गई नहीं… लौटने वाली है और खतरनाक रूप में! 21 जनवरी से शुरू होगा मौसम का 'खेल'
weather update
ठंड गई नहीं… लौटने वाली है और खतरनाक रूप में! 21 जनवरी से शुरू होगा मौसम का 'खेल'