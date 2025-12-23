Trump or Maduro on Venezuela regime change: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोमवार को एक बयान दिया, जिसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सबसे बड़ी चिंता को साकार कर दिया है. ट्रम्प ने कहा कि मादुरो के लिए यह स्मार्ट होगा अगर वह अपने पद से हट जाएं. इस बयान से वेनेजुएला में यह धारणा और मजबूत हुई कि अमेरिका देश में शासन परिवर्तन की कोशिश कर रहा है. अमेरिका पहले से ही वेनेजुएला पर दबाव बढ़ा रहा है और तेल की आपूर्ति पर नेवल ब्लॉक जैसे कदम उठा रहा है.

मादुरो को ट्रंप की चेतावनी

फ्लोरिडा में अपने निवास पर पत्रकारों से बात करते हुए ट्रम्प से पूछा गया कि क्या अमेरिका की बढ़ती सैन्य मौजूदगी और धमकियां मादुरो को पद छोड़ने के लिए मजबूर करने के इरादे से हैं. ट्रम्प ने कहा, "यह उनके ऊपर है कि वे क्या करना चाहते हैं. मुझे लगता है कि उनके लिए यह समझदारी होगी." उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर मादुरो कड़ा खेलना चुनते हैं, तो यह आखिरी मौका होगा जब वे ऐसा कर पाएंगे.

ट्रम्प ने यह भी सुझाव दिया कि अमेरिका हाल ही में वेनेजुएला के तट से जब्त किए गए तेल और जहाजों को रख सकता है या बेच सकता है. उन्होंने कहा, 'शायद हम इसे बेचेंगे, शायद हम इसे रखेंगे,' और यह भी जोड़ा कि इसे अमेरिका के रणनीतिक भंडार को फिर से भरने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

मादुरो का बयान

मादुरो ने ट्रम्प के बयान का जवाब जल्दी ही दिया है. उन्होंने कहा कि ट्रम्प को वेनेजुएला की बजाय अपने देश की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए. मादुरो ने राज्य टेलीविजन पर कहा, 'वे अपने देश के आर्थिक और सामाजिक मामलों में बेहतर रहेंगे और दुनिया में भी बेहतर होंगे अगर वे अपने देश के मामलों का ख्याल रखें'

इस घटना ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है. अमेरिका के इस तरह के बयान और वेनेजुएला पर सैन्य दबाव से क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति में हलचल मची हुई है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह संघर्ष अभी लंबा चल सकता है और इसके असर पर ध्यान रखना आवश्यक है. अमेरिका और वेनेजुएला के बीच संबंधों की भविष्य की दिशा अभी अनिश्चित बनी हुई है.

