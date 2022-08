Quaternary Twins: मां-बाप अलग, सगे भाई भी नहीं, फिर भी एक जैसा है 2 बच्चों का DNA, क्वाटर्नरी ट्विन्स के इस केस से सभी हैरान!

Two Kids have Same DNA while mother father is different: आमतौर पर अभी तक आपने यही सुना होगा कि हर इंसान का डीएनए अलग होता है. अगर बात जुड़वा बच्चों या एक ही मां-बाप से पैदा हुए बच्चों की हो तो वहां भी जरूरी नहीं कि डीएनए पूरी तरह से सेम हो. कुछ चीजें मिलती हैं, लेकिन गिने-चुने मामलों में डीएनए एक जैसा होता है, लेकिन अमेरिका में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबस को हैरान कर रखा है. दरअसल, यहां दो बच्चे जिनके माता-पिता अलग हैं, दोनों सगे भाई भी नहीं हैं, लेकिन इनके डीएनए एक जैसे हैं. वैज्ञानिक इन्हें 'जेनेटिक ब्रदर्स' यानी आनुवंशिक भाई बता रहे हैं. वहीं, विज्ञान की भाषा में ऐसे केस को क्वाटर्नरी ट्विन्स कहते हैं.

क्या है पूरा मामला

अमेरिका के वर्जीनिया शहर में रहने वालीं ब्रियाना और ब्रिटनी डीन जुड़वा बहनें हैं. इनकी उम्र 35 साल है. इन्होंने 2018 में शादी भी जुड़वा भाइयों से की. इनके पति जॉश और जेरेमी सल्येर्स की उम्र 37 साल है. शादी के बाद दोनों ही कपल्स के घर में बेटे का जन्म हुआ. एक का नाम जैक्स तो दूसरे का नाम जेट रखा गया. दोनों बच्चों की उम्र एक साल के आसपास है. हालांकि दोनों के जन्म में तीन महीने का गैप है, लेकिन फिर भी आनुवंशिक रूप से इन दोनों का डीएनए समान है.

दुनिया में ऐसे सिर्फ 300 परिवार

वैज्ञानिकों की मानें तो बिना एक मां-बाप के या सगे भाई-बहन न होने पर भी दो अलग लोगों का डीएनए एक जैसा होना दुर्लभ होता है. पूरी दुनिया में इस तरह के सिर्फ 300 परिवार ही हैं. वहीं दोनों बहनों ने न्यूयॉर्क पोस्ट से कहा कि हम एक साथ गर्भवती होना चाहती थीं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका. हालांकि हम इस बात से खुश हैं कि हम दोनों के बच्चों के डीएनए एक जैसे हैं.

ऐसे केस को क्या कहता है साइंस

इस तरह के मामले यानी क्वाटर्नरी ट्विन्स का जन्म बहुत ही दुर्लभ घटना है. ऐसे बच्चे जो आमतौर पर नौ महीने से कम गैप में पैदा हुए हों और जिनके माता-पिता जुड़वा हों, उन्हें क्वाटर्नरी ट्विन्स के नाम से जाना जाता है. इनके जीन्स काफी हद तक समान होते हैं. यही वजह है कि इन्हें जेनेटिक रूप से सगे भाई-बहन कहा जाता है.

