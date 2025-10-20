Advertisement
United Airlines: बीच हवा में टूटी में फ्लाइट की विंडशील्ड, 10000 फुट नीचे गिरा विमान; 140 से ज्यादा लोग थे सवार

United Airlines Windshield Cracks Mid Air: अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइंस के बोइंग 737 मैक्स 8 विमान में विंडशील्ड टूटने की अजीब घटना हुई, जिसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 20, 2025, 07:41 AM IST
United Airlines: अमेरिका में डेनवर से लॉस एंजिल्स जा रहे यूनाइटेड एयरलाइंस के बोइंग 737 मैक्स 8 विमान की विंडशील्ड हवा में टूट जाने के कारण उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. इस दौरान एक पायलट घायल हो गया. घटना फ्लाइट नंबर UA1093 में 16 अक्टूबर 2025 को उड़ान के दौरान हुई, जिसमें 140 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे. जब विमान को नुकसान का पता चला तब वह 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था.  

विंडशील्ड में आई दरारें 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान 26,000 फीट नीचे उतरा और फिर साल्ट लेक सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की. बाद में यात्रियों को एक अन्य विमान बोइंग 737 मैक्स 9 में बिठाया गया. विमान इसके बाद 6 घंटे की देरी से लॉस एंजिल्स पहुंचा. विंडशील्ड में दरारें आना वैसे तो दुर्लभ है, लेकिन एविएशन में ऐसा होता है. इसके कारण और पायलटों की चोटों से जुड़े विवरण इस मामले को असामान्य बनाते हैं.  

ये भी पढ़ें- टैरिफ की धमकी से रोकी IND-PAK जंग, ट्रंप ने फिर लिया क्रेडिट; जेट गिरने पर भी बोले

विमान की हुई इमरजेंसी लैंडिंग 

ऑनलाइन शेयर की गई तस्वीरों में कथित तौर पर टूटी हुई विंडशील्ड पर जले हुए निशान और एक पायलट के हाथ पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं. इसका मतलब है कि यह कोई सामान्य संरचनात्मक दरार नहीं थी. विमान साल्ट लेक सिटी से लगभग 322 किलोमीटर साउथ-ईस्ट में था. इसके बाद चालक दल ने नुकसान देखा और फ्लाइट को दूसरे डायरेक्शन में मोड़ने का फैसला किया. पायलटों ने तुरंत इमरजेंसी प्रोसीजर्स का पालन किया और सुरक्षित रूप से नीचे उतरकर विमान की लैंडिंग की.  

ये भी पढ़ें- Rare Earth Curbs: अब ड्रैगन पड़ा भारी तो अमेरिका को आई भारत की याद, चीन के साथ ट्रेड वॉर में नई दिल्ली से मांगी मदद  

 

विंडशील्ड में दरार किस कारण से आई? 

आमतौर पर विमान के विंडशील्ड को पक्षियों के टकराने और दबाव में बड़े बदलावों को झेलने के लिए डिजाइन किया जाता है, लेकिन हाई स्पीड से चलने वाली कोई वस्तु आसानी से इस सीमा को पार कर सकती है. यूनाइटेड एयरलाइंस ने पुष्टि की है कि कोई यात्री घायल नहीं हुआ और पायलट की हालत साधारण बताई है. एयरलाइन ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है कि आखिर विमान के विंडशील्ड में दरार किस कारण से आई.  

FAQ 

विमान में कितने लोग सवार थे?

विमान में 140 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे. 

घटना कौन घायल हुआ?

घटना में एक पायलट घायल हो गया, जिसकी हालत साधारण बताई जा रही है. 

