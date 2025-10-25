अमेरिका ने इस देश के राष्ट्रपति पर लगाया प्रतिबंध, अवैध ड्रग की तस्करी का है आरोप

US sanctions on Colombian President Gustavo Petro: कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो, जो देश के पहले वामपंथी नेता हैं, उन पर अवैध ड्रग्स की तस्करी से कथित लिंक के चलते अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए हैं. ये कदम दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बाद उठाया गया है, खासकर पेट्रो द्वारा कैरिबियन में अमेरिकी सैन्य हमलों की सार्वजनिक रूप से निंदा करने के बाद, जिसमें मादक पदार्थों की तस्करी के संदिग्ध जहाजों को निशाना बनाया गया था. पेट्रो ने वाशिंगटन पर "न्यायिक हत्याओं" को अंजाम देने और फोर्स के इस्तेमाल के जरिए अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया.

गुस्तावो पेट्रो का इतिहास

एम-19 गुरिल्ला आंदोलन के पूर्व सदस्य, पेट्रो 1980 के दशक में जेल में बंद रहे और 1990 में ग्रुप के डिमोब्लाइजेशन के बाद राजनीति में आ गए. बाद में वे कांग्रेसी बने, बोगोटा के मेयर (2012-2015) रहे, और आखिरी 2022 में राष्ट्रपति चुनाव जीता, जिसने कोलंबिया के राजनीतिक लैंडस्केप में एक ऐतिहासिक बदलाव कलाया. उनके अभियान का फोकस असमानता को कम करने, शिक्षा को बढ़ावा देने, पेंशन में सुधार और अनप्रोडक्टिव लैंड पर हाई लगाने पर केंद्रित था.

इन देशों से बेहतर किए रिश्ते

पदभार ग्रहण करने के बाद से, पेट्रो ने प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाया है और वामपंथी लैटिन अमेरिकी नेताओं, जिनमें ब्राजील के लुईज इनासियो लूला दा सिल्वा (Luiz Inacio Lula da Silva), चिली के गेब्रियल बोरिक (Gabriel Boric) और मेक्सिको की क्लाउडिया शीनबाम (Claudia Sheinbaum) शामिल हैं, उनके साथ रिश्तों को मजबूत किया है. उन्होंने वेनेज़ुएला के निकोलस मादुरो (Nicolas Maduro) के साथ राजनयिक संबंध भी बहाल किए हैं, जो पूर्व राष्ट्रपति इवान डुके (Ivan Duque) के कार्यकाल में सस्पेंड कर दिए गए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

अवैध ड्रग तस्करी का आरोप

पेट्रो ने खुद को सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय एकता के पैरोकार के रूप में स्थापित किया है. हालांकि, अमेरिकी नीतियों और हालिया प्रतिबंधों की उनकी आलोचना एक बड़ी कूटनीतिक दरार का संकेत देती है. हालांकि पेट्रो इस बात पर जोर देते हैं कि कोलंबिया को एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनानी चाहिए, वाशिंगटन के कदम उनके प्रशासन के नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर रुख और अन्य वामपंथी सरकारों के साथ उसके क्षेत्रीय गठबंधनों को लेकर बढ़ती चिंता का संकेत देते हैं.

(इनपुट-रॉयटर्स)