/यहां हर साल आसमान से झीलों में बरसाई जाती हैं हजारों मछलियां, क्या है वैज्ञानिकों की इस पहल का कारण?

झील पर गिराने के लिए सावधानीपूर्वक मछलियों का चयन किया जाता है. इनमें रेनबो ट्राउट, कटथ्रोट ट्राउट, ब्रूक ट्राउट, टाइगर ट्राउट, स्प्लेक और आर्कटिक ग्रेइलिंग जैसी प्रजातियां शामिल होती हैं. ये सभी मछुआरों के बीच काफी लोकप्रिय हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिन झीलों में पहले से ही लोकल कटथ्रोट ट्राउट पाई जाती हैं, वहां इसी प्रजाति की मछली अधिक छोड़ी जाती है. यूटा के कुछ झीलों में हर साल मछलियां डाली जाती हैं, जबकि अन्य में 3 या 5 साल के अंतराल पर यह काम किया जाता है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनमें कितनी मछली पकड़ी जाती है, वे कितनी ठीक हैं और उन विशेष जल में मछलियां कितनी अच्छी तरह जिंदा रहती हैं और बढ़ती हैं.