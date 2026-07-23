/यहां हर साल आसमान से झीलों में बरसाई जाती हैं हजारों मछलियां, क्या है वैज्ञानिकों की इस पहल का कारण?

Fishes In Utah Lakes: अमेरिका के यूटा में हर साल वैज्ञानिक विमानों से यहां के पहाड़ों पर हजारों मछलियां छोड़ते हैं. इसकी वजह कोई मौसमी गड़बड़ी नहीं बल्कि कजर्वेशन और रीक्रिएशन स्ट्रैटजी है. इसके चलते यहां दशकों से दूर-दूर के झीलें मछली पकड़ने लायक बनी हैं.
हर साल गर्मियों में यूटा का वाइल्डलाइफ रिसोर्सेज डिविजन (DWR) छोटे ट्राउट और अन्य प्रजातियों की मछलियों को खास तरह से डिजाइन किए गए टैंकों में भरकर हल्के विमानों में रखता है. यह ऊंचाई पर स्थित झीलों के ऊपर से उड़ान भरता है और मछलियों को हवा में छोड़ देता है, ताकि वे नीचे पानी में गिर जाएं. जमीन से देखने पर यह विमान की पूंछ से निकलती हुई चमकीली या रंगीन कागज की बौछार जैसा दिखता है. यह उन झीलों में मछलियां डालने का एक कारगर तरीका है, जहां ट्रकों या नावों से पहुंचना लगभग असंभव है.
यूटा की पर्वतीय झीलें पैदल यात्रियों और मछुआरों के बीच काफी लोकप्रिय हैं, खासकर जब मौसम सुहाना हो और रास्ते खुले हों. इनमें से कई झीलें सड़कों से दूर, दुर्गम घाटियों में स्थित हैं, जहां वाहनों की पहुंच संभव नहीं है.
ऐतिहासिक रूप से इनमें से कुछ झीलें प्राकृतिक रूप से बिना मछलियों के ही थीं और कुछ में मछलियों का प्राकृतिक प्रजनन बेहद सीमित है. यहां नियमित रूप से मछलियां डालना ही हर साल मछली पकड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में मछलियां बनाए रखने का एकमात्र तरीका है.
झीलों में हवाई जहाज से छोड़ी जाने वाली मछलियां बेहद छोटी होती हैं. ये आमतौर पर 1-3 इंच लंबी होती हैं और इन्हें विमान के अंदर सैकड़ों पाउंड पानी में रखा जाता है. पायलट पेड़ों की ऊंचाई से थोड़ा ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं और मछलियों को पानी के साथ झील पर छोड़ देते हैं.
DWR का कहना है कि मछलियों को छोड़ने के बाद किए गए नेट सर्वे से पता चलता है कि लगभग सभी मछलियां गिरने के बाद जीवित बच जाती हैं और अपनी नई झील में रहने लगती हैं.
झील पर गिराने के लिए सावधानीपूर्वक मछलियों का चयन किया जाता है. इनमें रेनबो ट्राउट, कटथ्रोट ट्राउट, ब्रूक ट्राउट, टाइगर ट्राउट, स्प्लेक और आर्कटिक ग्रेइलिंग जैसी प्रजातियां शामिल होती हैं. ये सभी मछुआरों के बीच काफी लोकप्रिय हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिन झीलों में पहले से ही लोकल कटथ्रोट ट्राउट पाई जाती हैं, वहां इसी प्रजाति की मछली अधिक छोड़ी जाती है. यूटा के कुछ झीलों में हर साल मछलियां डाली जाती हैं, जबकि अन्य में 3 या 5 साल के अंतराल पर यह काम किया जाता है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनमें कितनी मछली पकड़ी जाती है, वे कितनी ठीक हैं और उन विशेष जल में मछलियां कितनी अच्छी तरह जिंदा रहती हैं और बढ़ती हैं.