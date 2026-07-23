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यहां हर साल आसमान से झीलों में बरसाई जाती हैं हजारों मछलियां, क्या है वैज्ञानिकों की इस पहल का कारण?

Fishes Dropped In Water Via Planes: यूटा में हर साल वैज्ञानिक हवाई जहाज से वहां की झीलों में मछलियों छोड़ते हैं. इनमें नबो ट्राउट, कटथ्रोट ट्राउट, ब्रूक ट्राउट, टाइगर ट्राउट, स्प्लेक और आर्कटिक ग्रेइलिंग जैसी प्रजाति की मछलियां शामिल हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 23, 2026, 09:10 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:11 PM IST
यहां हर साल आसमान से झीलों में बरसाई जाती हैं हजारों मछलियां, क्या है वैज्ञानिकों की इस पहल का कारण?
Image Credit: AI Image

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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