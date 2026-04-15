ईरान संकट में उलझे जेडी वेंस ने भारत का नाम सुना, तो अपने ससुरालवालों के बारे में क्या कहने लगे?

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने डिप्टी जेडी वेंस को अमेरिका की तरफ से ईरान संकट सुलझाने की जिम्मेदारी दे रखी है. पहले दौर की बातचीत के लिए वह दल-बल के साथ पाकिस्तान भी गए थे. अब फिर से इस्लामाबाद या जेनेवा में मीटिंग होने वाली है और इसमें भी वेंस पहुंच सकते हैं. ऐसे उलझन भरे समय में, एक कार्यक्रम में जब उन्होंने भारत का नाम सुना, तो ससुरालवालों की तारीफ करने लगे.

दरअसल, हुआ यूं कि एक कार्यक्रम में भारतीय मूल की महिला ने यूएस वाइस प्रेसिडेंट से एच1बी वीजा पर सवाल कर लिया. उन्होंने पूछा कि मेरे माता-पिता वैध दस्तावेज लेकर अमेरिका आए थे और मैं यहां पैदा हुई. वे 10 साल से यहां हैं. फिर बोलीं- नहीं 10 साल से ज्यादा क्योंकि मैं 10 साल से ज्यादा हूं. यह कहकर वह हंसती हुई बोलीं- मैं थोड़ा नर्वस हो गई हूं. वेंस ने कहा कि कोई बात नहीं, आराम से पूरा टाइम लीजिए.

भारतीय ने पूछा, अमेरिकन ड्रीम के साथ ऐसा क्यों?

आगे महिला ने कहा कि जो लोग यहां इस वीजा पर तमाम मुश्किलें झेल रहे हैं. मेरे पैरेंट्स भारत से आए थे, लेकिन अब भी काफी पैसे खर्च हो रहे हैं. लंबे समय से लोग ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं. जो लोग टैक्स दे रहे हैं, दशकों से रह रहे हैं, फिर भी अमेरिकन ड्रीम्स के साथ ऐसा क्यों हो रहा है?

Add Zee News as a Preferred Source

वेंस ने की ससुरालवालों की तारीफ

महिला को बड़े ध्यान से सुनने के बाद वेंस बोले- मैं आपके प्रश्न की तारीफ करता हूं. आपने मुझे एच-1बी फ्रॉड के बारे में बोलते सुना है. मेरा मानना है कि इस सिस्टम में काफी फ्रॉड हो रहा था. दूसरी ओर, ऐसे लोग भी हैं, जो यहां अमेरिका में आए और उन्होंने इस देश को समृद्ध बनाया, जैसे मेरे ससुराल वाले.

वेंस ने उषा से की है शादी

हां, वेंस ने भारतीय मूल की उषा चिलुकुरी से शादी की है. दोनों लॉ स्कूल में मिले थे. इनके तीन बच्चे हैं. पिछले साल जब वेंस परिवार के साथ भारत आए थे, तो किसी आम भारतीय की तरह बच्चे को गोद में उठाकर घूमते दिखे थे. उषा के पिता करीब पांच दशक पहले अमेरिका में जाकर बस गए थे. परिवार भारत में आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखता है.

वेंस ने आखिर में यह भी कहा कि अमेरिका आए ऐसे नागरिकों का एक फर्ज यह भी है कि वे इस देश के बारे में सोचें, न कि उस देश या समूह के बारे में जहां से वे आए हैं. एच-1बी वीजा की बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था तभी काम करती है, जब हर कोई खुद को 'अमेरिकी' समझे.