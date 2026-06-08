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ईरान संकट के बीच हिंद महासागर के द्वीप पर अमेरिका की नजर, खरीदने का बना रहा प्‍लान

अमेरिका हिंद महासागर में मॉरीशस के निकट स्थित चागोस द्वीपसमूह खरीदने का प्‍लान बना रहा है. चागोस द्वीपसमूह में डिएगो गार्सिया भी आता है. इस इलाके में अमेरिका-ब्रिटेन का सामरिक रूप से अत्‍यंत महत्‍वपूर्ण मिलिट्री एयरबेस है.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jun 08, 2026, 08:53 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:13 AM IST
ईरान संकट के बीच हिंद महासागर के द्वीप पर अमेरिका की नजर, खरीदने का बना रहा प्‍लान

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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