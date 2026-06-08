पश्चिम एशिया में अमेरिका-इजरायल Vs ईरान के बीच फिर से संघर्ष भड़क गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मना करने के बावजूद ईरान के वार पर इजरायल ने पलटवार कर दिया है. इन सबके बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि पश्चिम एशिया समेत इस पूरे इलाके पर नजर रखने के लिए अमेरिका हिंद महासागर में मॉरीशस के निकट स्थित चागोस द्वीपसमूह खरीदने का प्लान बना रहा है. द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है.
चागोस द्वीपसमूह में डिएगो गार्सिया भी आता है. इस इलाके में अमेरिका-ब्रिटेन का सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण मिलिट्री एयरबेस है. चागोस द्वीपसमूह पर अभी ब्रिटेन का कब्जा है लेकिन उसने डील करके उसकी संप्रभुता मॉरीशस को देने को कहा है. अमेरिका को ब्रिटेन की ये डील रास नहीं आई है. इसलिए वह मॉरीशस से सीधी बात करके इस महाद्वीप को खरीदने का प्लान बना रहा है. द टेलीग्राफ में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका, डिएगो गार्सिया के भविष्य को लेकर चिंतित है, जहां पश्चिम एशिया में लंबी दूरी के अभियानों के लिए इस्तेमाल होने वाली एक महत्वपूर्ण सैन्य सुविधा स्थित है.
ब्रिटेन और मॉरीशस के बीच सहमति
ब्रिटेन की योजना चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरीशस को हस्तांतरित करने की है लेकिन डिएगो गार्सिया को लंबे समय की लीज पर अपने पास ही रखने का उसका प्लान है. हालांकि मॉरीशस के चीन और ईरान के साथ कूटनीतिक संबंधों को देखते हुए, अमेरिका इस पूरे एरिया पर अपना कंट्रोल चाहता है. वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों को आशंका है कि संप्रभुता का हस्तांतरण रणनीतिक रूप से संवेदनशील मिलिट्री बेस के आसपास निगरानी के खतरों को बढ़ा सकता है.
डिएगो गार्सिया को हिंद महासागर में एक महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य केंद्र माना जाता है, जो लंबी दूरी के बमवर्षक मिशनों और खुफिया अभियानों में सहायक होता है. डिएगो गार्सिया ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से उपयोग किए जाने वाले सबसे संवेदनशील सैन्य प्रतिष्ठानों में से एक है और विश्लेषक अक्सर वैश्विक शक्ति प्रदर्शन में इसके महत्व को रेखांकित करते हैं.
अमेरिका का हस्तक्षेप
मॉरीशस लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चागोस द्वीप समूह पर ब्रिटेन की संप्रभुता को चुनौती देता रहा है, और यह मुद्दा एक निरंतर राजनयिक विवाद बना हुआ है. इन वजहों से ब्रिटेन ने द्वीपों को हस्तांतरित करने और डिएगो गार्सिया बेस को दशकों के लिए लीज पर वापस लेने की योजना बनाई थी, लेकिन अमेरिकी विरोध के कारण इस समझौते में देरी हुई है. ब्रिटेन ने कहा है कि वह किसी भी हस्तांतरण को तभी आगे बढ़ाएगा जब वाशिंगटन इस व्यवस्था पर सहमत होगा. इससे यह स्पष्ट हो गया कि प्रभावी रूप से अमेरिकी स्वीकृति मिलने के बाद ही ब्रिटेन और मॉरीशस के बीच कोई समझौता हो सकता है.
चागोस द्वीपसमूह
चागोस द्वीपसमूह 60 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला 58 द्वीपों से बना एक प्रवालद्वीप समूह है. जो मॉरीशस के मुख्य द्वीप से लगभग 2,200 किमी उत्तर-पूर्व में और तिरुवनंतपुरम से लगभग 1,700 किमी दक्षिण-पश्चिम में स्थित है. मॉरीशस सरकार की वेबसाइट के अनुसार चागोस द्वीपसमूह कम से कम 18वीं शताब्दी से मॉरीशस गणराज्य का हिस्सा रहा है. जब यह एक फ्रांसीसी उपनिवेश था और इसे आइल डी फ्रांस के नाम से जाना जाता था. चागोस द्वीपसमूह और आइल डी फ्रांस का हिस्सा बनने वाले अन्य सभी द्वीपों को 1810 में फ्रांस ने ब्रिटेन को सौंप दिया था. उसके बाद आइल डी फ्रांस का नाम बदलकर मॉरीशस कर दिया गया. ब्रिटिश शासन की पूरी अवधि के दौरान चागोस द्वीपसमूह का प्रशासन मॉरीशस के हिस्से के रूप में जारी रहा. 1965 में इसे मॉरीशस से अवैध रूप से अलग कर दिया गया और इस वक्त इस पर ब्रिटेन का कब्जा है.
संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव
मॉरीशस ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह मुद्दा उठाया है. इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 2019 का प्रस्ताव है जो पुष्टि करता है कि 'चागोस द्वीपसमूह मॉरीशस का एक अभिन्न अंग है.' वो प्रस्ताव ये भी मांग करता है कि ब्रिटेन छह महीने की अवधि के भीतर बिना शर्त चागोस द्वीपसमूह से अपना औपनिवेशिक प्रशासन वापस ले ले. हालांकि इस प्रस्ताव पर कभी अमल नहीं किया गया.
भारत ने भी चागोस को लेकर मॉरीशस की मांग का समर्थन किया है. 2024 में मॉरीशस की यात्रा पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि जैसा कि हम अपने गहरे और स्थायी संबंधों को देखते हैं. मैं फिर से आश्वस्त करना चाहूंगा कि चागोस के मुद्दे पर भारत उपनिवेशवाद के उन्मूलन और राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए अपने मुख्य रुख के अनुरूप मॉरीशस को अपना निरंतर समर्थन जारी रखेगा.