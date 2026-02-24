Advertisement
DNA: धारावी के दशकों पुराने चॉल से भी बुरी स्थिति में है ट्रंप का 'रक्षक', तड़पती हालत में सैनिक, राष्ट्रपति के कान में जूं तक नहीं रेंग रही?


US Army Condition In Warship: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां ईरान पर हमला करने की जिद पर अड़े हैं तो वहीं हमला करने के लिए तैनात जहाज पर मौजूद उनकी सेना की स्थिति बेहद दयनीय है. उनके सैनिकों को फ्रेश होने के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 24, 2026, 11:41 PM IST
USS Gerald Ford: एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों को नौकरी दे रहा है तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने जिन नौसैनिकों को ईरान से युद्ध लड़ने के लिए भेजा है, उनको समंदर में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दे पा रहे. USS जेराल्ड फोर्ड अमेरिका का सबसे महंगा और आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना किया गया है, लेकिन इस एयरक्राफ्ट कैरियर को ट्रंप ने कैसे धारावी का चॉल बना दिया है. USS जेराल्ड फोर्ड अमेरिका का वो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने वेनेजुएला में मादुरो के अपहरण का सफल ऑपरेशन किया. इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने इसे मिडिलईस्ट की तरफ रवाना किया है, लेकिन इस एयरक्राफ्ट कैरियर में सवार नौसैनिकों का बुरा हाल है. इस एयरक्राफ्ट कैरियर में मौजूद अमेरिकी नौसैनिकों के लिए युद्ध की तैयारी से बड़ी चुनौती सुबह सुबह फ्रेश होने की है. 

खराब शौचालय से परेशान सेना 

एयरक्राफ्ट कैरियर के पतले पाइप की वजह से इसके टॉयलेट बार बार जाम हो रहे हैं. बार-बार जाम होने की वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर का सीवेज सिस्टम लगातार फेल हो रहा है, जिससे शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए इस शिप पर 45-45 मिनट की लंबी लाइन लग रही है. USS गेराल्ड आर फोर्ड पर ये समस्या जनवरी से आ रही है यानी लगभग 45 दिनों से शौचालय जाने के लिए अमेरिकी नौसैनिक लाइनों में 45-45 मिनट इंतजार कर रहे हैं. मुंबई में रहने वाले लोगों को चॉल में शौचालय के लिए लगने वाली लाईनों से मुक्ति मिल गई है. वहीं अब टॉयलेट का इस्तेमाल करने के लिए इससे कहीं लंबी कतारें अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर में लग रही है. मतलब डॉनल्ड ट्रंप के शासन में अमेरिकी नौसेना के सबसे आधुनिक शिप धारावी के दशकों पुराने चॉल जैसे हो गए हैं.  इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर लगभग 5000 नाविक, पायलट और टेक्निकल स्टाफ मौजूद है, जिनको अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान से युद्ध करने के लिए रवाना किया है, लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें युद्ध की रणनीति बनाने से बड़ी टेंशन अमेरिकी नौसैनिकों के लिए सुबह सुबह फ्रेश होने की है. फिर भी ट्रंप बार बार अर्माडा का नाम लेकर दुनिया को डराते हैं. 

महंगे जहाज की चॉल जैसी हालत  

ये हाल तब है जब USS जेराल्ड फोर्ड को अमेरिका का सबसे महंगा शिप कहा जाता है. इसकी कीमत 13 अरब डॉलर यानी 1 लाख 18 हजार करोड़ रुपये है. इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 75 से ज्यादा आधुनिक विमान तैनात हैं. इसमें बिजली बनाने के लिए एक बड़े आकार का परमाणु ​रिएक्टर लगा है. यानी ये अपने इस्तेमाल के लिए बिजली खुद बना सकता है और कई साल तक पानी में रह सकता है. युद्ध के दौरान एक दिन में इस एयरक्राफ्ट कैरियर से लड़ाकू विमान 160 बार हमले के लिए उड़ान भर सकते हैं. ये संख्या किसी भी दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा है. इसके बावजूद आजकल इस एयरक्राफ्ट कैरियर की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इसके सीवेज को एसिड से नष्ट करने के लिए 4 मि​लियन डॉलर खर्च करना पड़ रहा है. इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात लगभग हजारों नौसैनिक इसलिए भी असंतुष्ट हैं क्योकि पिछले 241 दिनों से ये  समंदर में ऑपरेशन कर रहा है. इसकी तैनाती लगातार बढ़ाई जा रही है. इस दौरान इसमें मौजूद नौसैनिक ना अपने प्रियजनों के मरने बाद उनके संस्कार में शामिल हो पाए. कई नौसैनिक ऐसे हैं, जिन्होंने जन्म के बाद अपने बच्चे को नहीं देखा और परिवार से दूरी इनको निराश कर रही है. 

मुश्किल घड़ी में शौचालय ने लगाया जख्म पर नमक 

इस मुश्किल वक्त में शौचालय के इस्तेमाल के लिए लग रही लाइनें जख्म पर नमक जैसी हैं. अब इसे मिडिलईस्ट भेजा जा रहा है यानी 11 महीने तक इसकी तैनाती तय हो गई है. ये किसी भी अमेरिकी नौसैनिक बेड़े की समंदर में सबसे लंबी तैनाती होगी. इसी वजह से अमेरिकी मीडिया को यहां की अव्यवस्था के वीडियो भेजे जा रहे हैं और कई नौसैनिक अब अमेरिकी नौसेना को छोड़ने का मन बना चुके हैं, लेकिन युद्ध के उन्माद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी ही सेना की परेशानी नहीं दिख रही, हालांकि बहुत ज्यादा दबाव बनने के बाद ग्रीस पहुंचे इस एयरक्राफ्ट कैरियर की मरम्मत करवाई जा सकती है, लेकिन इससे ईरान पर संभावित हमला लेट हो सकता है. इसीलिए इसकी मरम्मत को टाला जा रहा था.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

