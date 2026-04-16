समंदर में ईरानी शिप देख अमेरिकी युद्धपोत ने दी चेतावनी, डायलॉग सुन बॉलीवुड के कमिश्नर साहब क्यों याद आए?

70, 80 का जमाना और अपराधी के पीछे भागती पुलिस. अचानक एक चेहरा सामने आता और कहता- अपने आप को हमारे हवाले कर दो. वो डायलॉग देखकर एक पीढ़ी बड़ी हुई है. अब आपको ईरानी शिप को अमेरिकी युद्धपोत से दी गई वॉर्निंग भी सुननी चाहिए. बॉलीवुड के कमिश्नर साहब याद आएंगे.
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आपने बॉलीवुड की पुरानी फिल्मों में यह डायलॉग जरूर सुना होगा- पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अपने आपको कानून के हवाले कर दो. अक्सर पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में एक्टर इफ्तेखार खान दिखाई देते थे. लोग उन्हें बॉलीवुड का 'कमिश्नर साहब' ही कहने लगे थे. कुछ घंटे पहले अमेरिका की नाकेबंदी को धता बताते हुए ईरान का एक शिप निकला, तो अमेरिकी युद्धपोत ने जिस अंदाज में उसे चेतावनी दी, भारत के लोगों को इफ्तेखान साहब जरूर याद आ जाएंगे.
जी हां, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने 26 सेकेंड की चेतावनी का ऑडियो जारी किया है. अमेरिका लगातार दर्जनों युद्धपोतों और लड़ाकू विमान के साथ हॉर्मुज के आसपास ईरान के बंदरगाहों को घेरकर बैठा है. ऐसे में ओमान की खाड़ी से लेकर ईरान के पूरे इलाके में बिना उसकी परमिशन के कोई शिप नहीं निकल सकता. फिर भी ईरान के झंडे वाला एक कार्गो जहाज दिखा तो अमेरिकी मिसाइल डेस्ट्रॉयर ने उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया. पहले आप ऑडियो सुनिए फिर उसका मतलब जानिए.
U.S. naval vessels are on patrol in the Gulf of Oman as CENTCOM continues to execute a U.S. blockade on ships entering and departing Iranian ports. U.S. forces are present, vigilant, and ready to ensure compliance. pic.twitter.com/dnHR2oz0ZN
— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 15, 2026
युद्धपोत पर तैनात जवानों ने बंदर अब्बास के पास दिखे ईरानी जहाज को बॉलीवुड के 'कमिश्नर साहब' के अंदाज में ही चेतावनी दी, 'अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों और तटीय इलाकों की औपचारिक नाकेबंदी कर रखी है. यह एक कानूनी कार्रवाई है. सभी जहाजों को चेतावनी दी जाती है कि अगर वे बंदरगाह से हट रहे हैं, तो तुरंत वापस लौट जाएं. अगर उनका अगला पड़ाव ईरान है, तो रास्ता बदल लें.'
लगातार बोलते हुए मैसेज दिया गया- नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश न करें. अगर कोई जहाज ईरानी बंदरगाह से आ-जा रहा है, तो उसे रोकने और जब्त करने के लिए उस पर चढ़कर तलाशी ली जाएगी. या तो वापस लौट जाएं, या जहाज की तलाशी के लिए तैयार रहें. आखिर में कहा गया कि अगर आप इस नाकेबंदी का पालन नहीं करते हैं, तो हम बल का प्रयोग करेंगे. अमेरिका की पूरी नौसेना इस आदेश का पालन करवाने के लिए पूरी तरह तैयार है.
आज की पीढ़ी को इफ्तेखार साहब की चेतावनी भी सुनने की उत्सकुता हो रही होगी. ऐसे में जिन लोगों ने उनकी फिल्में नहीं देखी हैं, वे अब उनका अंदाज देख लीजिए.
इफ्तेखार भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता थे. उन्होंने 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. उन्हें शोले, डॉन, जंजीर, दीवार, दाग जैसी बेहतरीन फिल्मों यादगार अभिनय के लिए जाना जाता है. पुलिस अधिकारी के साथ-साथ उन्होंने पिता, दादा, जज और डॉक्टर की भी भूमिका खूब निभाई.
इफ्तेखार साहब के बारे में एक किस्सा भी खूब मशहूर है. एक बार वह गाड़ी चला रहे थे और गलत दिशा में चले गए. पुलिस ने रोका, लेकिन जब उन्हें देखा तो कहा कि अरे सर आप हैं, जाइए-जाइए.
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