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अमेरिका के इस शहर में पानी का बड़ा संकट, सिर्फ एक साल के लिए बचा जल भंडार; कार धोने पर लगी रोक

American City Water Shortage: अमेरिका के र्पस क्रिस्टी में लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है. आलम ये है कि इस शहर में केवल 1 साल तक के लिए ही पानी बचा हुआ है, जिसने स्थिति और गंभीर कर दी है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 26, 2026, 09:53 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 09:53 PM IST
अमेरिका के इस शहर में पानी का बड़ा संकट, सिर्फ एक साल के लिए बचा जल भंडार; कार धोने पर लगी रोक

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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