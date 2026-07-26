/अमेरिका के इस शहर में पानी का बड़ा संकट, सिर्फ एक साल के लिए बचा जल भंडार; कार धोने पर लगी रोक

America Water Shortage: अमेरिका का एक प्रमुख शहर इतने गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है कि यह पानी की कमी का सामना करने वाला पहला मॉडर्न अमेरिकी शहर बन सकता है. बता दें कि टेक्सास की कोस्टल सिटी कॉर्पस क्रिस्टी में 3 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं. यहां कई सालों के सूखे, बढ़ती मांग और पानी के नए सोर्स के डेवलपमेंट में देरी के चलते लोग घटती वॉटर सप्लाई से जूझ रहे हैं.
कॉर्पस क्रिस्टी में पानी की कमी की समस्या तेजी से हो रहे इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट के चलते और भी बदतर हो गई है. क्षेत्र में स्थित बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट्स को भारी मात्रा में पानी की जरूरत होती है, जिससे पहले से ही खराब मौसम की वजह से प्रभावित सप्लाई पर दबाव और बढ़ जाता है.
रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2022 में निर्मित एक प्लास्टिक केमिकल प्लांट रोजाना कूलिंग के लिए उतना ही पानी इस्तेमाल करता है, जितना कि कॉर्पस क्रिस्टी के सभी लोग मिलकर करते हैं. अधिकारियों ने समुद्री जल को इस्तेमाल करने योग्य पानी में बदलने के लिए एक खारे पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट का निर्माण करके मौजूदा वॉटर सप्लाई पर दबाव कम करने की प्लानिंग बनाई थी. हालांकि, फाइनेंस से जुड़ी प्रॉब्लम, नियमों और विरोध के चलते प्रोजेक्ट में देरी हुई है.
क्लाइमेट चेंज ने भी स्थिति को और खराब करने में भूमिका निभाई है. टेक्सास के कई इलाकों में हाल के सालों में कई गंभीर सूखा पड़ा है, जिससे मेजर वॉटर बॉडीज में वॉटर लेवल खतरनाक रूप से कम हो गया है. 'इनसाइड क्लाइमेट न्यूज' के जर्नलिस्ट डायलन बद्दौर ने कहा कि कॉर्पस क्रिस्टी तकरीबन किसी भी अन्य अमेरिकी शहर के मुकाबले में पानी की कमी के सबसे करीब पहुंच गया है. उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में हुई बारिश से कुछ राहत मिली है, लेकिन शहर में अभी भी केवल तकरीबन एक साल के लिए ही पानी का स्टोरेज बचा है, जिसे आपातकालीन स्थिति माना जाएगा.
पानी की कमी को लेकर अधिकारी कई समाधानों पर विचार कर रहे हैं, जिनमें गहरे अंडरवॉटर कुएं खोदना और इंडस्ट्रीयल पर्पज के लिए वेस्टवॉटर को रीयूज करना शामिल है. इसके अलावा डीसेलिनेशन फैसिलिटी रोजाना करोड़ों लीटर पान का प्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन इसकी लागत लागत अरबों डॉलर हो सकती है और इसे पूरा होने में सालों लग सकते हैं. लोगों को पहले से ही बगीचों में पानी देने और कार धोने जैसी एक्टिविटी पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ रहा है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह संकट बढ़ती हुई वैश्विक चुनौती को उजागर करता है, क्योंकि शहर बढ़ती मांग, क्लाइमेट चेंज और घटते वॉटर रिसोर्सेज के बीच बैलेंस बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.