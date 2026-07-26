/अमेरिका के इस शहर में पानी का बड़ा संकट, सिर्फ एक साल के लिए बचा जल भंडार; कार धोने पर लगी रोक

पानी की कमी को लेकर अधिकारी कई समाधानों पर विचार कर रहे हैं, जिनमें गहरे अंडरवॉटर कुएं खोदना और इंडस्ट्रीयल पर्पज के लिए वेस्टवॉटर को रीयूज करना शामिल है. इसके अलावा डीसेलिनेशन फैसिलिटी रोजाना करोड़ों लीटर पान का प्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन इसकी लागत लागत अरबों डॉलर हो सकती है और इसे पूरा होने में सालों लग सकते हैं. लोगों को पहले से ही बगीचों में पानी देने और कार धोने जैसी एक्टिविटी पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ रहा है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह संकट बढ़ती हुई वैश्विक चुनौती को उजागर करता है, क्योंकि शहर बढ़ती मांग, क्लाइमेट चेंज और घटते वॉटर रिसोर्सेज के बीच बैलेंस बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.