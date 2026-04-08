Advertisement
trendingNow13171036
Hindi Newsदुनियाजिसने भी ईरान को..., सीजफायर के बाद अब ट्रंप ने किसे धमकाया? तेहरान के यूरेनियम पर कर दिया नया दावा

'जिसने भी ईरान को...', सीजफायर के बाद अब ट्रंप ने किसे धमकाया? तेहरान के यूरेनियम पर कर दिया नया दावा

पश्चिम एशिया में जंग थमने के बाद दुनिया ने राहत की सांस ली है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक पोस्ट कर दावा किया कि यूएस ईरान के साथ मिलकर काम करेगा. ट्रंप का कहना है कि ईरान में अब यूरेनियम का संवर्धन नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन देशों को धमकी दी है, जो ईरान को हथियार देकर मदद कर रहे हैं. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 08, 2026, 05:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति

Donald Trump New Statement: पश्चिम एशिया में जारी भीषण जंग फिलहाल 15 दिनों के लिए थम गई है. अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्तों के अस्थायी युद्धविराम पर सहमति बनी. मंगलवार-बुधवार की रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की जानकारी दी. अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बनी युद्धविराम सहमति के बाद दुनियाभर के लोगों ने राहत की सांस ली है. बताया जा रहा है कि ईरान की ओर से जो शर्तें रखी गई थीं, उनमें से अधिकांश पर अमेरिका सहमत होता नजर आया, जिसके बाद सीजफायर का फैसला लिया गया. 

इन सबके बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया पोस्ट कर अलग दावा कर दिया है. ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मिलकर अमेरिका काम करेगा. उन्होंने दावा किया ईरान में अब यूरेनियम का संवर्धन नहीं किया जाएगा. इसके अलावा ट्रंप ने एक अन्य पोस्ट में उन देशों को धमका दिया है, जो ईरान को हथियार देकर मदद कर रहे हैं. आइए ट्रंप के नए पोस्ट के बारे में बताते हैं.

ट्रंप ने कहा- ईरान के साथ मिलकर करेंगे काम 

डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार (08 अप्रैल) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा कि अमेरिका ईरान के साथ मिलकर काम करेगा, जिसके बारे में हमने यह तय किया है कि वह एक बहुत ही सफल 'सत्ता परिवर्तन' (Regime Change) के दौर से गुजरा है! आगे कहा कि अब यूरेनियम का संवर्धन नहीं किया जाएगा और संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान के साथ मिलकर, जमीन में बहुत गहराई में दबी हुई (B-2 बॉम्बर्स) सारी परमाणु धूल को खोदकर बाहर निकाल देगा. हमले की तारीख से लेकर अब तक किसी भी चीज को छुआ नहीं गया है. हम ईरान के साथ टैरिफ और प्रतिबंधों में राहत देने के मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं  और आगे भी करते रहेंगे. 15 में से कई बिंदुओं पर पहले ही सहमति बन चुकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

अब इन देशों को ट्रंप की धमकी 

इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर पुरानी टैरिफ वाली बात दोहराई है. उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि जो भी देश ईरान को सैन्य हथियार सप्लाई करेगा, उसके द्वारा अमेरिका को बेचे जाने वाले सभी सामानों पर तत्काल प्रभाव से 50% टैरिफ लगा दिया जाएगा. इसमें कोई छूट या रियायत नहीं दी जाएगी.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Donald TrumpUS-Iran War

Trending news

केरलम की इस सीट पर कांग्रेस के नेता की पूर्व मेयर से होगी टक्कर; BJP का किस पर भरोसा
Kerala Assembly Election 2026
केरलम की इस सीट पर कांग्रेस के नेता की पूर्व मेयर से होगी टक्कर; BJP का किस पर भरोसा
'जो काम भारत को करना था, वो आतंक फैलाने वाले मुल्क...', मोदी सरकार पर ओवैसी का हमला
Asaduddin Owaisi
'जो काम भारत को करना था, वो आतंक फैलाने वाले मुल्क...', मोदी सरकार पर ओवैसी का हमला
घाटी को फिर दहलाने की कोशिश, सेना ने निष्क्रिय किया 14 किलो IED
Jammu-kashmir
घाटी को फिर दहलाने की कोशिश, सेना ने निष्क्रिय किया 14 किलो IED
तेज डिलीवरी, धीमा न्याय: उपभोक्ता क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती
Consumer Justice Report
तेज डिलीवरी, धीमा न्याय: उपभोक्ता क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती
राजद्रोह मामले में रामपाल को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने दी जमानत; 11 साल बाद होंगे रिहा
Rampal
राजद्रोह मामले में रामपाल को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने दी जमानत; 11 साल बाद होंगे रिहा
Iran Ceasefire : ईरान-US में सीजफायर के बाद J-K में जश्न, सड़कों पर खुशी से झूमे लोग
US-Iran War
Iran Ceasefire : ईरान-US में सीजफायर के बाद J-K में जश्न, सड़कों पर खुशी से झूमे लोग
पंजाब पुलिस ने कसा अपराधियों पर शिकंजा, तेज हुए गैंगस्टरों के खिलाफ ऑपरेशन
Punjab news
पंजाब पुलिस ने कसा अपराधियों पर शिकंजा, तेज हुए गैंगस्टरों के खिलाफ ऑपरेशन
भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की छठी लिस्ट,TMC सांसद ने क्यों कसा चुनाव आयोग पर तंज?
West Bengal Election 2026
भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की छठी लिस्ट,TMC सांसद ने क्यों कसा चुनाव आयोग पर तंज?
अब किशोरियों की प्रेग्नेंसी पर प्रशासन की पैनी नजर, अनिवार्य ऑडिट से खुलेगा हर राज
Teenage
अब किशोरियों की प्रेग्नेंसी पर प्रशासन की पैनी नजर, अनिवार्य ऑडिट से खुलेगा हर राज
बंगाल में ठन गई! TMC नेता बोले, CEC ने भगा दिया; चुनाव आयोग का 'दो टूक' वाला ट्वीट
West Bengal Election 2026
बंगाल में ठन गई! TMC नेता बोले, CEC ने भगा दिया; चुनाव आयोग का 'दो टूक' वाला ट्वीट