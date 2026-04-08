'जिसने भी ईरान को...', सीजफायर के बाद अब ट्रंप ने किसे धमकाया? तेहरान के यूरेनियम पर कर दिया नया दावा

Donald Trump New Statement: पश्चिम एशिया में जारी भीषण जंग फिलहाल 15 दिनों के लिए थम गई है. अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्तों के अस्थायी युद्धविराम पर सहमति बनी. मंगलवार-बुधवार की रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की जानकारी दी. अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बनी युद्धविराम सहमति के बाद दुनियाभर के लोगों ने राहत की सांस ली है. बताया जा रहा है कि ईरान की ओर से जो शर्तें रखी गई थीं, उनमें से अधिकांश पर अमेरिका सहमत होता नजर आया, जिसके बाद सीजफायर का फैसला लिया गया.

इन सबके बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया पोस्ट कर अलग दावा कर दिया है. ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मिलकर अमेरिका काम करेगा. उन्होंने दावा किया ईरान में अब यूरेनियम का संवर्धन नहीं किया जाएगा. इसके अलावा ट्रंप ने एक अन्य पोस्ट में उन देशों को धमका दिया है, जो ईरान को हथियार देकर मदद कर रहे हैं. आइए ट्रंप के नए पोस्ट के बारे में बताते हैं.

ट्रंप ने कहा- ईरान के साथ मिलकर करेंगे काम

डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार (08 अप्रैल) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा कि अमेरिका ईरान के साथ मिलकर काम करेगा, जिसके बारे में हमने यह तय किया है कि वह एक बहुत ही सफल 'सत्ता परिवर्तन' (Regime Change) के दौर से गुजरा है! आगे कहा कि अब यूरेनियम का संवर्धन नहीं किया जाएगा और संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान के साथ मिलकर, जमीन में बहुत गहराई में दबी हुई (B-2 बॉम्बर्स) सारी परमाणु धूल को खोदकर बाहर निकाल देगा. हमले की तारीख से लेकर अब तक किसी भी चीज को छुआ नहीं गया है. हम ईरान के साथ टैरिफ और प्रतिबंधों में राहत देने के मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे. 15 में से कई बिंदुओं पर पहले ही सहमति बन चुकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

अब इन देशों को ट्रंप की धमकी

इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर पुरानी टैरिफ वाली बात दोहराई है. उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि जो भी देश ईरान को सैन्य हथियार सप्लाई करेगा, उसके द्वारा अमेरिका को बेचे जाने वाले सभी सामानों पर तत्काल प्रभाव से 50% टैरिफ लगा दिया जाएगा. इसमें कोई छूट या रियायत नहीं दी जाएगी.