अमेरिका को सिर्फ जीतने की भूख, अपने ही लोगों पर करवाया जानलेवा केमिकल स्प्रे, रूस से युद्ध का था डर

1953 की गर्मी सेंट लुइस शहर में बहुत ही भयंकर थी. गर्मी इतनी तेज थी कि पीरियट-आइगो के ऊंचे इमारतों की दीवारों पर सूरज की रौशनी ज्यों की त्यों पड़ रही थी. बच्चे बाहर खेल रहे थे, लेकिन अचानक एक अजीब धुंआ (जो बाद में फॉग कहा गया) शहर के ऊपर छाने लगा. यह धुंआ ना केवल आंखों को चुभता था, बल्कि बदन में दर्द बनकर भी उठ रहा था.

ये कोई मामूली धुंआ नहीं था, बल्कि 1950 और 60 के दशक में अमेरिकी सरकार ने एक गुप्त परीक्षण के तहत सेंट लुइस के ऊपर जिंक कैडमियम सल्फाइड नामक एक केमिकल फेंका था. इस रसायन में कैडमियम नामक तत्व था, जिसे अब एक हानिकारक और कैंसर पैदा करने वाला केमिकल माना जाता है.

सरकारी परीक्षण और उसकी वजह

सेंट लुइस को यह परीक्षण करने के लिए चुना गया था क्योंकि यह शहर रूस की राजधानी मॉस्को के जैसे दिखता था. अमेरिकी सरकार ने इसे एक रक्षा उपाय माना था, जो सोवियत संघ से होने वाले हमलों से बचने के लिए किया गया था. लेकिन जो लोग इस इलाके में रहते थे, खासकर पीरियट-आइगो में, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया गया था.

सेहत पर असर

इस परीक्षण के दौरान लाखों लोग इस केमिकल के संपर्क में आए थे. कई बच्चों और वयस्कों ने इसकी वजह से सिर दर्द, मतली और उल्टी जैसी समस्याएं महसूस की. कुछ लोगों को तो अस्पताल भी जाना पड़ा. बाद में इन्हीं लोगों में बड़े होकर कैंसर जैसी बीमारियों भी हुई.

सरकारी जवाब और छुपी जानकारी

अमेरिकी सेना ने शुरू में यह दावा किया कि इस रसायन से कोई स्वास्थ्य खतरा नहीं था. लेकिन कुछ रिपोर्ट्स से पता चलता है कि जिंक कैडमियम सल्फाइड के संपर्क में आने से किडनी और हड्डियों पर बुरा असर पड़ सकता था. कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स और दस्तावेज अभी भी गुप्त रखे गए हैं, जो सच्चाई जानने में मदद कर सकते थे.

डॉ. लिसा मार्टिनो-टेलर की खोज

सामाजिक शोधकर्ता डॉ. लिसा मार्टिनो-टेलर ने इस गुप्त प्रयोग की पूरी सच्चाई को उजागर किया. उन्होंने हजारों दस्तावेजों की जांच की और पाया कि यह परीक्षण एक बड़े "रेडियोलॉजिकल युद्ध" के हिस्से के रूप में किया गया था. यह परीक्षण अमेरिकी सरकार के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन जो लोग इसमें भागीदार थे, उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं दी गई.

