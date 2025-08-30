अमेरिका को सिर्फ जीतने की भूख, अपने ही लोगों पर करवाया जानलेवा केमिकल स्प्रे, रूस से युद्ध का था डर
Advertisement
trendingNow12903036
Hindi Newsदुनिया

अमेरिका को सिर्फ जीतने की भूख, अपने ही लोगों पर करवाया जानलेवा केमिकल स्प्रे, रूस से युद्ध का था डर

अमेरिका कितना मतलबी देश है, इसका अंदाजा 1953 में सरकार द्वारा सेंट लुइस पर किए एक्सपेरिमेंट से लगता है. दस्तावेजों से पता लगता है कि वहां के लोगों पर बिना किसी जानकारी जहरीले केमिकल स्प्रे किए गए.

 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Aug 30, 2025, 11:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमेरिका को सिर्फ जीतने की भूख, अपने ही लोगों पर करवाया जानलेवा केमिकल स्प्रे, रूस से युद्ध का था डर

1953 की गर्मी सेंट लुइस शहर में बहुत ही भयंकर थी. गर्मी इतनी तेज थी कि पीरियट-आइगो के ऊंचे इमारतों की दीवारों पर सूरज की रौशनी ज्यों की त्यों पड़ रही थी. बच्चे बाहर खेल रहे थे, लेकिन अचानक एक अजीब धुंआ (जो बाद में फॉग कहा गया) शहर के ऊपर छाने लगा. यह धुंआ ना केवल आंखों को चुभता था, बल्कि बदन में दर्द बनकर भी उठ रहा था.

ये कोई मामूली धुंआ नहीं था, बल्कि 1950 और 60 के दशक में अमेरिकी सरकार ने एक गुप्त परीक्षण के तहत सेंट लुइस के ऊपर जिंक कैडमियम सल्फाइड नामक एक केमिकल फेंका था. इस रसायन में कैडमियम नामक तत्व था, जिसे अब एक हानिकारक और कैंसर पैदा करने वाला केमिकल माना जाता है.

इसे भी पढ़ें- बर्फ की मोटी चादर की नीचे सीक्रेट सिटी, NASA साइंटिस्ट्स का चकरा गया माथा, 100 फीट की गहराई में दफन मिला ये राज

Add Zee News as a Preferred Source

सरकारी परीक्षण और उसकी वजह

सेंट लुइस को यह परीक्षण करने के लिए चुना गया था क्योंकि यह शहर रूस की राजधानी मॉस्को के जैसे दिखता था. अमेरिकी सरकार ने इसे एक रक्षा उपाय माना था, जो सोवियत संघ से होने वाले हमलों से बचने के लिए किया गया था. लेकिन जो लोग इस इलाके में रहते थे, खासकर पीरियट-आइगो में, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया गया था.

सेहत पर असर

इस परीक्षण के दौरान लाखों लोग इस केमिकल के संपर्क में आए थे. कई बच्चों और वयस्कों ने इसकी वजह से सिर दर्द, मतली और उल्टी जैसी समस्याएं महसूस की. कुछ लोगों को तो अस्पताल भी जाना पड़ा. बाद में इन्हीं लोगों में बड़े होकर कैंसर जैसी बीमारियों भी हुई.

सरकारी जवाब और छुपी जानकारी

अमेरिकी सेना ने शुरू में यह दावा किया कि इस रसायन से कोई स्वास्थ्य खतरा नहीं था. लेकिन कुछ रिपोर्ट्स से पता चलता है कि जिंक कैडमियम सल्फाइड के संपर्क में आने से किडनी और हड्डियों पर बुरा असर पड़ सकता था. कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स और दस्तावेज अभी भी गुप्त रखे गए हैं, जो सच्चाई जानने में मदद कर सकते थे.

डॉ. लिसा मार्टिनो-टेलर की खोज

सामाजिक शोधकर्ता डॉ. लिसा मार्टिनो-टेलर ने इस गुप्त प्रयोग की पूरी सच्चाई को उजागर किया. उन्होंने हजारों दस्तावेजों की जांच की और पाया कि यह परीक्षण एक बड़े "रेडियोलॉजिकल युद्ध" के हिस्से के रूप में किया गया था. यह परीक्षण अमेरिकी सरकार के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन जो लोग इसमें भागीदार थे, उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं दी गई.

इसे भी पढ़ें- बकिंघम पैलेस से चार गुना बड़ा महल, घरों में टॉयलेट बनवाने के आदेश पर झेला विरोध, राजा जिसने प्रजा पर पानी की तरह लुटाया शाही पैसा

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज में सब एडिटर हैं. कैंसर, डायबिटीज, वूमेंस हेल्थ, हार्ट डिजीज जैसे सेहत संबंधित विषयों पर लिखने में माहिर हैं. ये स्वास्थ्य संबंधी लेख विशेषज्ञों की सलाह और प्रामाणिक रिसर्च के आधा...और पढ़ें

TAGS

America deadly experiment

Trending news

आंख फाड़कर ढूंढते रह जाएंगे भारत का ड्रोन, अमेरिका-चीन भी नहीं लगा पाएंगे पता
rajnath singh
आंख फाड़कर ढूंढते रह जाएंगे भारत का ड्रोन, अमेरिका-चीन भी नहीं लगा पाएंगे पता
पुलवामा T-20 सीरीज में युवाओं की भीड़, भारत विरोधी मानसिकता बदलने की कहानी अच्छी है
Pulwama
पुलवामा T-20 सीरीज में युवाओं की भीड़, भारत विरोधी मानसिकता बदलने की कहानी अच्छी है
शादी की बात करने के लिए लड़के को बुलाया घर, कर दी हत्या,क्यों खफा थे लड़की के घरवाले
Maharashtra news
शादी की बात करने के लिए लड़के को बुलाया घर, कर दी हत्या,क्यों खफा थे लड़की के घरवाले
पंजाब में आपदा के बीच सेवा की मिसाल, AAP यूथ और महिला विंग बाढ़ राहत में सबसे आगे
Punjab
पंजाब में आपदा के बीच सेवा की मिसाल, AAP यूथ और महिला विंग बाढ़ राहत में सबसे आगे
भगोड़े मेहुल चोकसी को फिर लगा कोर्ट से 'करंट', सुनवाई से पहले जमानत अर्जी खारिज
Mehul Choksi bail denies
भगोड़े मेहुल चोकसी को फिर लगा कोर्ट से 'करंट', सुनवाई से पहले जमानत अर्जी खारिज
25 बार फटा बादल, 9 लैंडस्लाइड, 122 मौत और...J&K-लद्दाख में कुदरत का कहर
jammu kashmir news
25 बार फटा बादल, 9 लैंडस्लाइड, 122 मौत और...J&K-लद्दाख में कुदरत का कहर
PAK युद्ध बंद करने के लिए भारत के आगे क्यों गिड़गिड़ाया? एयरफोर्स ने आज खोल दिया राज
operation sindoor
PAK युद्ध बंद करने के लिए भारत के आगे क्यों गिड़गिड़ाया? एयरफोर्स ने आज खोल दिया राज
आतंकियों का 'चलता-फिरता GPS', 29 साल बाद 'समंदर चाचा' का सेना ने किया THE END
gurez encounter
आतंकियों का 'चलता-फिरता GPS', 29 साल बाद 'समंदर चाचा' का सेना ने किया THE END
मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे ने लगाए CM पर आरोप, कहा- सियासत कर रहे हैं सीएम फडणवीस
Maharashtra
मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे ने लगाए CM पर आरोप, कहा- सियासत कर रहे हैं सीएम फडणवीस
विपक्ष-शासित 8 राज्यों ने जीएसटी सुधार का किया समर्थन, रखीं तीन अहम शर्तें
congress
विपक्ष-शासित 8 राज्यों ने जीएसटी सुधार का किया समर्थन, रखीं तीन अहम शर्तें
;